Lý do bạn nên uống nước trước khi uống cà phê buổi sáng

Uống cà phê khi bụng rỗng có thể gây khó chịu cho một số người. Các chuyên gia khuyên rằng, khoảng 1-2 tiếng sau khi thức dậy hãy uống cà phê để tận dụng tối đa hiệu quả "tăng năng lượng" của nó.

Cà phê, trà, matcha, nước ép trái cây hay nước lọc? Thức uống đầu tiên trong ngày thực sự rất quan trọng.

Dù cà phê mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe, nhưng uống khi bụng rỗng có thể gây ra một số vấn đề tiêu hóa Ảnh: AI

Điều gì xảy ra nếu bạn uống cà phê khi bụng rỗng?

Cà phê là một trong những thức uống phổ biến nhất trên thế giới. Dù cà phê mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe, nhưng uống khi bụng rỗng có thể gây ra một số vấn đề tiêu hóa như trào ngược axit, ợ nóng hoặc khó chịu ở dạ dày.

Ngoài ra, cà phê còn là chất lợi tiểu nhẹ, nếu cơ thể bạn đang thiếu nước, việc uống cà phê ngay khi thức dậy có thể khiến tình trạng mất nước trở nên nghiêm trọng hơn, theo trang Time of India (Ấn Độ).

Vì sao nên uống nước trước khi uống cà phê buổi sáng?

Ngay cả khi bạn không thể bắt đầu ngày mới mà thiếu cà phê, thì việc uống một ly nước trước có thể mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe.

Bác sĩ Eric Ascher, chuyên khoa y học gia đình tại New York (Mỹ), cho biết: "Thức uống đầu tiên bạn nên uống sau khi thức dậy là nước. Khoảng 80% người không uống đủ nước trong ngày, nên việc bổ sung thêm một ly nước vào buổi sáng là rất cần thiết".

Theo bác sĩ Eric Ascher, nước giúp cải thiện tâm trạng, tăng năng lượng và trao đổi chất cho phần còn lại của ngày. Ngoài ra nó còn hỗ trợ tiêu hóa và giảm nguy cơ táo bón.