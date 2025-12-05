Ngày mới với tin tức sức khỏe: Thêm lợi ích từ ly cà phê mỗi sáng

Bắt đầu ngày mới với tin tức sức khỏe, bạn đọc còn có thể xem thêm các bài viết: Uống nước ấm trước khi ngủ: Lợi và hại thế nào?; Cơm nguội để qua đêm, hôm sau ăn có an toàn?; Ăn sao để tăng cơ mà không tích mỡ?...

Uống cà phê có làm giảm nguy cơ ung thư gan?

Với nhiều người, uống cà phê là thói quen hằng ngày giúp tập trung trước khi bắt đầu công việc.

Ngoài tác dụng tỉnh táo, cà phê còn có thể bảo vệ lá gan, cơ quan thiết yếu trong cơ thể.

Trong bối cảnh ung thư gan đang trở thành nguyên nhân gây tử vong do ung thư có tốc độ tăng nhanh nhất toàn cầu, việc uống cà phê mỗi sáng với liều lượng vừa phải có thể giảm nguy cơ mắc bệnh.

Ngoài tác dụng tỉnh táo, cà phê còn có thể bảo vệ lá gan Ảnh: AI

Cà phê chứa hơn 1.000 hợp chất hoạt tính sinh học như polyphenol, diterpen và chất chống oxy hóa tự nhiên. Những hợp chất này giúp hạn chế viêm, ngăn stress oxy hóa, làm chậm quá trình xơ hóa gan và cải thiện men gan.

Tổn thương gan mạn tính nếu không kiểm soát có thể dẫn đến xơ gan, từ đó làm tăng nguy cơ ung thư gan.

Theo nhiều nghiên cứu, việc uống cà phê vừa phải giúp cải thiện độ nhạy insulin, giảm tích tụ mỡ trong gan và giảm nguy cơ gan nhiễm mỡ không do rượu theo thời gian.

Một phân tích tổng hợp, với hơn 130.000 người tham gia đăng trên PubMed Central (PMC), cho thấy tăng lượng cà phê tiêu thụ hằng ngày thêm khoảng 20 gram giúp giảm đến giảm 35% nguy cơ ung thư biểu mô tế bào gan, loại ung thư gan phổ biến nhất. Nội dung tiếp theo của bài viết này sẽ có trên trang sức khỏe ngày 5.12.

Uống nước ấm trước khi ngủ: Lợi và hại thế nào?

Uống nước ấm trước khi ngủ là thói quen đơn giản mà nhiều người áp dụng mỗi tối vì cảm giác dễ chịu và thư giãn.

Uống nước ấm trước khi ngủ giúp cơ thể thả lỏng, chuẩn bị nghỉ ngơi, đồng thời tác động tích cực đến nhiều mặt sức khỏe.

Không chỉ hỗ trợ duy trì độ ẩm cơ thể, nước ấm còn thúc đẩy tiêu hóa, thải độc, điều hòa tâm trạng, cải thiện chất lượng giấc ngủ và làn da theo thời gian.

Uống nước ấm trước khi ngủ giúp cơ thể thả lỏng, chuẩn bị nghỉ ngơi, đồng thời tác động tích cực đến nhiều mặt sức khỏe Ảnh: AI

Tuy nhiên, uống quá nhiều hoặc uống nước quá nóng trước khi ngủ có thể gây tác dụng ngược, ảnh hưởng giấc ngủ, tiêu hóa và việc dùng thuốc.

Duy trì độ ẩm cơ thể suốt đêm. Một lợi ích dễ thấy của việc uống nước ấm trước khi ngủ là duy trì độ ẩm cơ thể suốt đêm.

Nước giúp các chức năng cơ thể vận hành ổn định và cân bằng nội tạng, ngăn khô miệng, giảm nguy cơ đau đầu do mất nước vào buổi sáng, đồng thời hỗ trợ điều hòa nhiệt độ tự nhiên của cơ thể khi nghỉ ngơi.

Cơ thể đủ nước giúp các cơ quan hoạt động hiệu quả và quá trình tái tạo tế bào diễn ra tốt hơn, tạo năng lượng cho ngày hôm sau. Duy trì lượng nước ổn định còn giảm cảm giác khát giữa đêm, giúp giấc ngủ sâu và liên tục.

Hỗ trợ tiêu hóa và thải độc tự nhiên. Nước ấm có thể kích thích hệ tiêu hóa, giúp cơ thể xử lý thức ăn hiệu quả hơn.

Nhiệt độ nhẹ tăng cường lưu thông máu, hỗ trợ thải độc và thúc đẩy quá trình thanh lọc cơ thể. Điều này có lợi cho làn da và sức khỏe tổng thể. Nội dung tiếp theo của bài viết này sẽ có trên trang sức khỏe ngày 5.12.

Cơm nguội để qua đêm, hôm sau ăn có an toàn?

Nhiều người có thói quen hâm nóng lại cơm nguội của đêm hôm trước để ăn, tuy nhiên theo chuyên gia cơm nguội là một trong những thực phẩm dễ nhiễm khuẩn nhất nếu bảo quản sai cách.

Cơm nguội là một trong những thực phẩm dễ nhiễm khuẩn nhất nếu bảo quản sai cách Ảnh: AI

Cử nhân dinh dưỡng Mai Thị Thùy, Khoa Dinh dưỡng, Bệnh viện đa khoa Xuyên Á TP.HCM cho biết, cơm chín rất dễ bị nhiễm khuẩn, đặc biệt là Bacillus cereus, loại vi khuẩn có thể sống sót sau khi nấu và sinh sôi nhanh chóng ở nhiệt độ phòng. Nhiều nghiên cứu cho thấy cơm nguội được bảo quản ở nhiệt độ phòng (18-30°C) trở nên không an toàn về mặt vi sinh sau 12-24 giờ với số lượng vi khuẩn tăng đáng kể.

Dấu hiệu cho thấy cơm nguội đã bị hư. Cơm nguội bị hư (thiu, hỏng) thường có những dấu hiệu nhận biết rõ ràng sau đây: