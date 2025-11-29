TP.HCM: Nam sinh đau đầu tưởng do học tập căng thẳng hóa ra u não

Gia đình tưởng chừng chỉ là đau đầu thông thường do căng thẳng học tập, nên chỉ cho em dùng thuốc điều trị. Sau đó tình trạng đau đầu vẫn tái diễn liên tục, có lúc kèm theo nôn ói khiến em mệt mỏi. Nghi ngờ những dấu hiệu bất thường của cơ thể, mẹ em đã đưa em đến cơ sở y tế địa phương thăm khám.

Tại đây, em được chỉ định chụp MRI não thì phát hiện có khối u vùng tuyến tùng - một dạng khối u nằm sâu giữa não, có thể gây chèn ép và cản trở đường lưu thông dịch não tủy. Đây chính là nguyên nhân khiến áp lực nội sọ tăng lên, gây ra những triệu chứng nặng nề mà em trải qua. Sau khi tìm hiểu, gia đình đưa em đến Bệnh viện đa khoa Xuyên Á điều trị.

Phối hợp đa mô thức điều trị u vùng tuyến tùng

Thạc sĩ - bác sĩ chuyên khoa 1 Nguyễn Hữu Huy, Trưởng Đơn vị Hóa trị, Khoa Ung bướu, Bệnh viện đa khoa Xuyên Á cho biết, u vùng tuyến tùng là một khối u nằm ở vị trí sâu trong não, gần trung tâm não - một vị trí rất khó để sinh thiết cũng như can thiệp ngoại khoa. Với một bệnh nhân trẻ tuổi như H. và khối u nằm ở vị trí khó, việc lựa chọn hướng điều trị cho người bệnh là một thách thức lớn.

Sau khi hội chẩn đa chuyên khoa giữa các chuyên gia, các bác sĩ thống nhất phối hợp đa mô thức (kết hợp phẫu thuật, hóa trị, xạ trị) điều trị u vùng tuyến tùng cho bệnh nhân, mục tiêu chính là giải quyết tình trạng ứ dịch não tủy, sau đó phối hợp hóa trị và xạ trị để kiểm soát khối u - vốn là loại u rất nhạy với các phương pháp này.

Trước tiên, các bác sĩ tiến hành phẫu thuật đặt ống dẫn lưu não thất - ổ bụng để giải quyết tình trạng ứ dịch, giúp dẫn lưu dịch não tủy từ não xuống ổ bụng, giảm áp lực nội sọ. Kết thúc ca phẫu thuật căng thẳng, cơn đau đầu, chóng mặt của bệnh nhân giảm rõ rệt. Sau phẫu thuật, em H. bắt đầu bước vào giai đoạn điều trị quan trọng tiếp theo là hóa trị.

Các bác sĩ trong quá trình phẫu thuật đặt ống dẫn lưu não thất - ổ bụng để giải quyết tình trạng ứ dịch ẢNH: Y.V

“Vì khối u vùng tuyến tùng của bệnh nhân là thể bướu mô đệm, đáp ứng tốt với hóa trị nên người bệnh sẽ được hóa trị trước, sau đó đánh giá kết quả rồi lên kế hoạch kết hợp xạ trị đồng thời. Trong quá trình điều trị, các bác sĩ sẽ theo dõi hình ảnh học (MRI) và xét nghiệm máu đo các chỉ số chỉ điểm ung thư để đánh giá đáp ứng điều trị của bệnh nhân một cách sát sao", bác sĩ Huy chia sẻ.

Hiện tại, sau 6 ngày hóa trị, bệnh nhân đáp ứng tốt với phác đồ điều trị, không còn tình trạng đau nhức đầu, chóng mặt. Theo kế hoạch, người bệnh sẽ trải qua chu kỳ hóa trị 21 ngày, sau đó đánh giá đáp ứng rồi đưa ra kế hoạch xạ trị bổ túc cho bệnh nhân.

U vùng tuyến tùng - bệnh lý hiếm gặp, không nên chủ quan

Bác sĩ Huy cho biết, u vùng tuyến tùng là khối u nằm ở vị trí tuyến tùng - một tuyến nội tiết nhỏ nằm sâu trong nhu mô não, gần trung tâm não. U vùng tuyến tùng là bệnh lý hiếm gặp trong dân số chung, chiếm khoảng 1% trong các ca u não ở người lớn và khoảng 3-11% ở trẻ em, thường gặp ở trẻ từ 10-20 tuổi.

Các dấu hiệu thường gặp của u vùng tuyến tùng là buồn nôn, nôn ói, đau đầu, rối loạn nhịp thở... Nếu không điều trị kịp thời, u vùng tuyến tùng có thể gây ra tình trạng não úng thủy do khối u chèn ép cống não và não thất 3. U vùng tuyến tùng còn gây chèn ép cuống não trên, tiểu não, hố sau của não... gây ra nhiều rối loạn như nhìn mờ, khó ngước mắt, đau đầu, rối loạn tiêu hóa do tăng áp lực nội sọ. Do đó, khi mắc phải các vấn đề kể trên người bệnh cần đi khám sớm để có hướng điều trị kịp thời, giúp ngăn ngừa sự phát triển của các khối u vùng tuyến tùng.