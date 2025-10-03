Tưởng đau đầu do thay đổi thời tiết, hóa ra là u não tái phát

Cho đến một buổi sáng, S. không thức dậy sớm như thường lệ. Mẹ S. tới lay gọi con thì lúc này S. đã rơi vào tình trạng hôn mê sâu. Ngay lập tức, anh được gia đình đưa tới Bệnh viện đa khoa Xuyên Á cấp cứu.

Tiếp nhận người bệnh tại khoa Cấp cứu, các bác sĩ nhận định người bệnh đã hôn mê sâu, không đáp ứng với môi trường xung quanh - dấu hiệu nghi ngờ não bộ đang bị tổn thương nghiêm trọng. Người bệnh nhanh chóng được tiến hành chụp MRI sọ não. Kết quả cho thấy, bệnh nhân có khối u não lớn kích thước 6 cm, khối u nằm ở vị trí giữa não gây chèn ép dẫn đến hiện tượng giãn não thất, làm dịch não tủy không thể lưu thông - nguyên nhân khiến người bệnh rơi vào hôn mê.

Theo khai thác bệnh sử, được biết bệnh nhân S. đã từng phẫu thuật lấy khối u sọ hầu cách đây 8 năm. Thời điểm đó, bệnh nhân có chỉ định xạ trị bổ túc sau mổ để điều trị tiếp khối u nhưng vì hoàn cảnh gia đình khó khăn nên bà P. đã ngừng việc điều trị tiếp cho con.

Đứng trước tình huống nguy kịch đe dọa tính mạng nếu không được xử trí kịp thời, các bác sĩ khoa Sọ não cột sống 2 đã khẩn trương hội chẩn và quyết định thực hiện phẫu thuật để giảm áp lực nội sọ và loại bỏ khối u.

Các bác sĩ trong quá trình can thiệp cho bệnh nhân ẢNH: Y.V

Khối u não đã phát triển lớn, chiếm hết vùng não thất 3

Ngày 3.10, thạc sĩ - bác sĩ chuyên khoa 2 Huỳnh Văn Vũ, Phó trưởng khoa Sọ não sột sống 2, Bệnh viện đa khoa Xuyên Á, cho biết đối với trường hợp bệnh nhân S., khối u có kích thước lớn 6 cm và nằm ở vị trí phức tạp, có xu hướng phát triển lên trên nên không thể thực hiện nội soi qua đường mũi, các bác sĩ buộc phải mở sọ để lấy u.

Đồng thời, theo đánh giá của các bác sĩ, đây là một ca mổ khó vì khối u lớn chiếm hết vùng não thất 3, chỉ cần một sai sót nhỏ trong quá trình phẫu thuật cũng sẽ gây ra những hậu quả lớn, thậm chí đe dọa trực tiếp tới tính mạng người bệnh.

"Hiện tại, khối u đã phát triển lớn, chiếm hết vùng não thất 3 và nằm ở vị trí gần nhiều cấu trúc thần kinh quan trọng như dây thần kinh thị, động mạch cảnh, động mạch thân nền. Chỉ một sơ suất nhỏ trong quá trình thao tác cũng có thể ảnh hưởng vĩnh viễn đến chức năng sống của bệnh nhân. Do vậy, chúng tôi đã phải lên một kế hoạch phẫu thuật tỉ mỉ nhằm kiểm soát tối đa các nguy cơ biến chứng trong và sau ca phẫu thuật”, bác sĩ Vũ chia sẻ.

Trước khi phẫu thuật lấy khối u, người bệnh được đặt ống dẫn lưu não thất xuống ổ bụng để giảm áp lực nội sọ. Sau hai ngày đặt ống dẫn lưu, người bệnh tỉnh dậy sau cơn hôn mê sâu. Lúc này, các bác sĩ tiếp tục tiến hành ca phẫu thuật mở sọ loại bỏ khối u sọ hầu.

Dưới sự hỗ trợ của kính hiển vi, các bác sĩ tỉ mỉ quan sát từng milimet, thận trọng bộc lộ từng phần của khối u, đồng thời bóc tách và lấy ra một cách thận trọng, đảm bảo loại bỏ mô u và bảo tồn các cấu trúc thần kinh xung quanh.

Một ngày sau ca đại phẫu, anh S. đã tỉnh táo và có thể đi lại, ăn uống, vận động nhẹ nhàng, thực hiện các động tác đơn giản theo yêu cầu của bác sĩ. Theo kế hoạch, người bệnh sẽ được kiểm tra đánh giá tình trạng sau mổ, theo dõi nội tiết và lên kế hoạch xạ trị bổ túc để điều trị tiếp khối u, hạn chế u tái phát.