Caffeine và đau đầu: Con dao 2 lưỡi

Hỗ trợ giảm đau đầu

Caffeine hoạt động như một chất analgesic (thuốc giảm đau). Chỉ một liều nhỏ caffeine cũng có thể làm giảm cơn đau đầu nhẹ. Nhiều thuốc giảm đau không kê đơn chứa liều thấp caffeine vì sự kết hợp giữa nó và thuốc giảm đau làm thuốc hiệu quả hơn. Với những người bị đau nửa đầu hoặc đau đầu do căng thẳng, liều thích hợp caffeine trong các thuốc giảm đau thông thường có thể cải thiện đáng kể hiệu quả điều trị.

Tác động của caffeine tùy thuộc vào cơ thể từng người Ảnh: AI

Tác nhân gây ra đau đầu

Tuy vậy, caffeine lại là một trong những yếu tố kích hoạt các cơn đau nửa đầu phổ biến. Nhiều nghiên cứu cho thấy mối liên hệ giữa việc tiêu thụ caffeine hằng ngày và đau đầu mạn tính, tức là đau đầu từ 15 ngày trở lên mỗi tháng trong hơn 3 tháng.

Việc tiêu thụ caffeine thường xuyên có thể dẫn đến lệ thuộc vào nó, điều này cũng có thể gây đau đầu nếu bạn không được nạp caffeine vào người. Ví dụ, nếu bạn bỏ uống caffeine trong một ngày hoặc trì hoãn nó, bạn có thể trải qua hội chứng rút caffeine, trong đó đau đầu là triệu chứng phổ biến nhất.

Caffeine cũng có thể gây đau đầu gián tiếp vì ảnh hưởng đến các khía cạnh khác của sức khỏe. Vốn là một chất kích thích và làm tăng tỉnh táo, nó có thể gây rối loạn giấc ngủ. Hơn nữa, vì caffeine có tác dụng lợi tiểu, nó cũng có thể dẫn đến mất nước. Những điều này đều có thể gián tiếp kích hoạt cơn đau nửa đầu.

Theo các chuyên gia, caffeine giảm đau đầu hay gây đau đầu tùy thuộc vào cơ thể mỗi người. Tuy vậy, những người bị đau nửa đầu từng cơn hoặc đau đầu không thường xuyên có thể tiêu thụ caffeine dưới 200 miligram/ngày.

Nếu bạn nghi ngờ rằng caffeine là nguyên nhân khiến bạn bị đau đầu, bạn nên thử ngừng nó để xem liệu có giải quyết được vấn đề hay không. Các chuyên gia khuyên nên giảm lượng caffeine tiêu thụ khoảng 25% mỗi tuần để tránh các triệu chứng rút caffeine. Bên cạnh đó, hãy trao đổi với bác sĩ để xác định liều lượng nào có thể an toàn cho bạn mà không gây ra đau đầu.