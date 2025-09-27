Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

Caffeine và đau đầu: Con dao 2 lưỡi

Nguyễn Thanh Hương
Nguyễn Thanh Hương
27/09/2025 13:04 GMT+7

Caffeine là chất kích thích hệ thần kinh trung ương, thường được biết tới với công dụng ngăn sự mệt mỏi, đau đầu và giúp con người tỉnh táo. Tuy nhiên, với nhiều người, caffeine cũng là tác nhân gây ra cơn đau đầu.

Hỗ trợ giảm đau đầu

Caffeine hoạt động như một chất analgesic (thuốc giảm đau). Chỉ một liều nhỏ caffeine cũng có thể làm giảm cơn đau đầu nhẹ. Nhiều thuốc giảm đau không kê đơn chứa liều thấp caffeine vì sự kết hợp giữa nó và thuốc giảm đau làm thuốc hiệu quả hơn. Với những người bị đau nửa đầu hoặc đau đầu do căng thẳng, liều thích hợp caffeine trong các thuốc giảm đau thông thường có thể cải thiện đáng kể hiệu quả điều trị.

Caffeine và đau đầu: Con dao 2 lưỡi - Ảnh 1.

Tác động của caffeine tùy thuộc vào cơ thể từng người

Ảnh: AI

Tác nhân gây ra đau đầu

Tuy vậy, caffeine lại là một trong những yếu tố kích hoạt các cơn đau nửa đầu phổ biến. Nhiều nghiên cứu cho thấy mối liên hệ giữa việc tiêu thụ caffeine hằng ngày và đau đầu mạn tính, tức là đau đầu từ 15 ngày trở lên mỗi tháng trong hơn 3 tháng.

Việc tiêu thụ caffeine thường xuyên có thể dẫn đến lệ thuộc vào nó, điều này cũng có thể gây đau đầu nếu bạn không được nạp caffeine vào người. Ví dụ, nếu bạn bỏ uống caffeine trong một ngày hoặc trì hoãn nó, bạn có thể trải qua hội chứng rút caffeine, trong đó đau đầu là triệu chứng phổ biến nhất.

Caffeine cũng có thể gây đau đầu gián tiếp vì ảnh hưởng đến các khía cạnh khác của sức khỏe. Vốn là một chất kích thích và làm tăng tỉnh táo, nó có thể gây rối loạn giấc ngủ. Hơn nữa, vì caffeine có tác dụng lợi tiểu, nó cũng có thể dẫn đến mất nước. Những điều này đều có thể gián tiếp kích hoạt cơn đau nửa đầu.

Tác động của caffeine tùy thuộc vào cơ thể từng người

Theo các chuyên gia, caffeine giảm đau đầu hay gây đau đầu tùy thuộc vào cơ thể mỗi người. Tuy vậy, những người bị đau nửa đầu từng cơn hoặc đau đầu không thường xuyên có thể tiêu thụ caffeine dưới 200 miligram/ngày.

Nếu bạn nghi ngờ rằng caffeine là nguyên nhân khiến bạn bị đau đầu, bạn nên thử ngừng nó để xem liệu có giải quyết được vấn đề hay không. Các chuyên gia khuyên nên giảm lượng caffeine tiêu thụ khoảng 25% mỗi tuần để tránh các triệu chứng rút caffeine. Bên cạnh đó, hãy trao đổi với bác sĩ để xác định liều lượng nào có thể an toàn cho bạn mà không gây ra đau đầu.

Tin liên quan

Uống cà phê, trà và nước ảnh hưởng đến huyết áp thế nào?

Uống cà phê, trà và nước ảnh hưởng đến huyết áp thế nào?

Trong khi căng thẳng, ít vận động hay ăn mặn có thể làm tăng huyết áp, thì ngược lại, thói quen vận động đều đặn, ăn uống lành mạnh hay ngủ đủ giấc lại giúp hạ chỉ số này.

Khám phá thêm chủ đề

Caffeine đau đầu Đau nửa đầu giảm đau lệ thuộc caffeine
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận