Ngày mới với tin tức sức khỏe: Cơm nguội có an toàn cho người lớn tuổi?

Người lớn tuổi ăn cơm nguội cần lưu ý điều gì?

Ở nhiều gia đình, ăn cơm nguội là chuyện rất quen thuộc. Với người lớn tuổi, thói quen này vừa có lợi ích vừa có nguy cơ.

Khi cơm để nguội, đặc biệt để trong tủ lạnh, tinh bột trong cơm có xu hướng tái kết tinh. Quá trình này làm tăng tinh bột kháng. Đây là loại tinh bột làm giảm chỉ số đường huyết của cơm.

Cơm nguội không nên để quá 2 giờ ở nhiệt độ phòng

Với người lớn tuổi, rủi ro lớn nhất của cơm nguội thường là vấn đề an toàn thực phẩm. Không ít trường hợp bị ngộ độc thực phẩm do vi khuẩn Bacillus cereus. Lý do là bào tử của vi khuẩn này vẫn có thể sống sót sau khi cơm được nấu chín. Nếu cơm để ở nhiệt độ phòng quá lâu, bào tử có thể tạo độc tố.

Đáng chú ý, loại vi khuẩn này tạo ra một số loại độc tố bền nhiệt. Nếu bảo quản cơm sai cách, hâm nóng lại cũng không đảm bảo loại bỏ hoàn toàn rủi ro ngộ độc. Do đó, người từ 65 tuổi trở lên có nguy cơ gặp vấn đề sức khỏe cao hơn khi ăn cơm nguội không bảo quản đúng cách.

Để cơm trong môi trường nhiệt độ phòng quá lâu sẽ khiến vi khuẩn dễ phát triển. Các chuyên gia khuyến cáo, không nên để cơm đã nấu chín ở nhiệt độ phòng quá 2 giờ. Khi bảo quản, nên chia cơm ra các hộp nông, đậy kín, thay vì để nguyên nồi lớn. Tủ lạnh cần duy trì ở mức từ 4°C trở xuống.

Vì sao ngủ trưa quá lâu khiến khó giảm cân?

Ngủ trưa là thói quen phổ biến vì giúp cơ thể nghỉ ngơi, phục hồi năng lượng sau buổi sáng hoạt động. Nhưng với người đang cố giảm cân, ngủ trưa quá lâu có thể ảnh hưởng đến nỗ lực này.

Cần nhấn mạnh rằng không phải cứ ngủ trưa là tăng cân và không phải ai ngủ trưa lâu cũng sẽ bị tăng cân. Tuy nhiên, khi quan sát ở quy mô lớn, nhiều nghiên cứu cho thấy ngủ trưa, đặc biệt là ngủ trưa kéo dài, thường đi kèm với các chỉ số chuyển hóa kém thuận lợi, chẳng hạn như đường huyết, insulin hay huyết áp. Hệ quả có thể gián tiếp ảnh hưởng đến cân nặng.

Với đa số người trưởng thành, thời lượng ngủ trưa lý tưởng là 20-30 phút

Ngủ trưa nhiều, thường từ 60 phút trở lên, có thể khiến cân nặng khó kiểm soát thông qua những tác động sau:

Một cơ chế rất thường gặp là hiện tượng quán tính giấc ngủ, tức cảm giác lơ mơ, nặng đầu, phản xạ chậm sau khi vừa thức dậy, nhất là khi tỉnh từ giai đoạn ngủ sâu. Nguy cơ xảy ra quán tính giấc ngủ sẽ tăng lên khi thời lượng ngủ trưa kéo dài quá 60 phút.

Hệ quả là sau khi ngủ dậy, nhiều người cảm thấy mệt mỏi, uể oải. Trạng thái này có thể kéo dài vài phút hay hàng giờ, dẫn đến ngại vận động, trì hoãn tập luyện buổi chiều và dễ tìm đến đồ ngọt hoặc cà phê sữa để chống buồn ngủ.

Những hành vi này, nếu lặp lại thường xuyên, có thể làm tổng calo tiêu hao giảm trong khi năng lượng calo nạp vào lại tăng, khiến giảm cân trở nên khó khăn hơn. Do đó, ngủ trưa có thể giúp giảm mệt mỏi nhưng ngủ quá lâu lại dễ phản tác dụng.

Phát hiện thêm tin vui tuyệt vời cho người yêu thích cà phê

Các nhà khoa học từ tại Đại học King's College London (Anh) đã tập trung vào tác dụng của các polyphenol - một dưỡng chất quan trọng trong cà phê và một số loại thực phẩm khác, đối với sức khỏe tim mạch.

Cà phê giàu polyphenol có thể cải thiện sức khỏe tim mạch trong lâu dài

Tiến sĩ Ana Rodriguez-Mateos, giáo sư dinh dưỡng tại Đại học King's College London, cùng các đồng nghiệp đã theo dõi hơn 3.100 người trưởng thành trong suốt hơn 10 năm. Để đảm bảo tính chính xác, ngoài việc dựa vào bảng câu hỏi về chế độ ăn uống, các tác giả đã đo lường nồng độ polyphenol trong nước tiểu của người tham gia.

Kết quả đã phát hiện tiêu thụ cà phê giàu polyphenol có thể cải thiện sức khỏe tim mạch trong lâu dài.

Cụ thể, người có nồng độ chất chuyển hóa polyphenol trong nước tiểu cao hơn đã gặt hái được những lợi ích sau đây.

Tăng mức cholesterol tốt - vốn tốt cho sức khỏe tim mạch. Có tốc độ lão hóa hệ tim mạch chậm hơn.

Ngoài cà phê, thực phẩm giàu polyphenol còn bao gồm quả mọng, ca cao, quả óc chó và dầu ô liu - cũng có thể mang lại lợi ích này.

Tiến sĩ Rodriguez-Mateos giải thích: Mặc dù nguy cơ mắc bệnh tim sẽ tăng theo tuổi tác, nhưng tiêu thụ nhiều polyphenol giúp người lớn tuổi thuyên giảm được nguy cơ này và duy trì sức khỏe tim mạch tốt hơn khi họ già đi.