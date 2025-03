Chế độ ăn uống nào tốt cho người lớn tuổi?

Và những người lớn tuổi có xu hướng bị tổn thương do bệnh tim chuyển hóa nhất.

Tin vui là nghiên cứu mới vừa được trình bày tại Phiên họp khoa học thường niên của Viện Tim mạch Mỹ năm 2025, đã tìm ra chế độ ăn giúp kéo dài tuổi thọ cho những đối tượng này, theo trang tin y khoa News Medical.

Trong khi một số loại thuốc có thể giúp kiểm soát tình trạng bệnh, chế độ ăn uống và các yếu tố lối sống khác đóng vai trò quan trọng trong việc ngăn ngừa sự tiến triển thành bệnh tim và ung thư nghiêm trọng.

Tuân thủ chặt chẽ chế độ ăn thực vật lành mạnh giúp giảm 17 - 24% nguy cơ tử vong sớm do mọi nguyên nhân, do bệnh tim mạch hoặc do ung thư ẢNH MINH HỌA: AI

Các nhà nghiên cứu từ Đại học Trung Nam (Trung Quốc) đã phân tích dữ liệu của gần 78.000 người mắc các rối loạn tim mạch chuyển hóa, từ 3 nghiên cứu lớn của Anh, Mỹ và Trung Quốc, ở độ tuổi trung bình từ 57 - 59.

Những người tham gia được yêu cầu trả lời về chế độ ăn uống và được các nhà nghiên cứu đánh giá chế độ ăn bằng cách cho điểm như sau:

Chế độ ăn nhiều thực phẩm thực vật lành mạnh như rau, trái cây, ngũ cốc nguyên hạt, các loại đậu, trà và cà phê sẽ được cho điểm cao về chế độ ăn thực vật lành mạnh.

Chế độ ăn nhiều ngũ cốc tinh chế, khoai tây, đồ uống có đường và thực phẩm động vật được đánh giá là kém lành mạnh.

Chế độ ăn thực vật lành mạnh giúp giảm 17 - 24% nguy cơ tử vong sớm do mọi nguyên nhân

Kết quả đã phát hiện tuân thủ chặt chẽ chế độ ăn thực vật lành mạnh giúp giảm 17 - 24% nguy cơ tử vong sớm do mọi nguyên nhân, do bệnh tim mạch hoặc do ung thư, theo News Medical.

Theo chế độ ăn kém lành mạnh làm tăng 28 - 36% nguy cơ tử vong sớm do mọi nguyên nhân, do bệnh tim mạch hoặc do ung thư ẢNH MINH HỌA: AI

Ngược lại, theo chế độ ăn kém lành mạnh làm tăng 28 - 36% nguy cơ tử vong sớm do mọi nguyên nhân, do bệnh tim mạch hoặc do ung thư.

Đối với thức uống, trong một nghiên cứu riêng biệt gồm những người lớn tuổi nói chung từ nguồn dữ liệu trên nhưng không tập trung vào bệnh tim chuyển hóa, các tác giả cũng phát hiện ra rằng tuân thủ chế độ uống lành mạnh giúp giảm nguy cơ tử vong sớm. Họ định nghĩa chế độ uống lành mạnh gồm nhiều trà, cà phê và sữa ít béo, đồng thời tiêu thụ ít bia, rượu, ít sữa nguyên kem, ít nước ép trái cây đóng hộp và đồ uống có đường hoặc chất tạo ngọt nhân tạo.

Tác giả chính, tiến sĩ Zhangling Chen, bác sĩ Khoa Y tim mạch, Bệnh viện Xiangya số 2 Đại học Trung Nam, cho biết: Những phát hiện này có thể giúp những người bị rối loạn tim mạch chuyển hóa lựa chọn lối sống lành mạnh hơn.

Tiến sĩ lưu ý: Đối với những bệnh nhân này, tuân thủ chế độ ăn nhiều thực vật lành mạnh giúp giảm đáng kể nguy cơ tử vong do ung thư, do bệnh tim mạch và tử vong tổng thể. Điều quan trọng là tăng lượng thực phẩm thực vật lành mạnh, giảm thực phẩm thực vật kém lành mạnh và thực phẩm động vật.