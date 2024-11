5 cách để biết chế độ ăn uống của bạn có lành mạnh hay không

Tiêu thụ muối và đường ở mức an toàn

Theo tuyên bố chung của WHO và FAO, natri (muối) là một khoáng chất thiết yếu, do đó nên có trong chế độ ăn uống với số lượng vừa phải. Tuyên bố cảnh báo “ở mức hấp thụ cao, natri làm tăng huyết áp, có thể dẫn đến bệnh tim mạch”. Do đó, một người lớn không nên ăn quá 2 gram natri mỗi ngày, “tương ứng với 5 gram muối ăn”.

Ngoài ra, đường không phải là chất dinh dưỡng thiết yếu; lượng đường tiêu thụ nên được hạn chế dưới 10% lượng năng lượng tiêu thụ hằng ngày, tốt hơn là dưới 5%.