Ung thư gan có lây qua đường ăn uống?

Những dấu hiệu nhận biết sớm bệnh ung thư gan và cách phòng tránh

Phó giáo sư - tiến sĩ - bác sĩ Bùi Hữu Hoàng (nguyên Trưởng khoa Tiêu hóa, Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM) cho biết những người mắc các bệnh về gan mạn tính như: Viêm gan B mạn, viêm gan C mạn và xơ gan thường có nguy cơ cao bị ung thư gan. Theo thống kê, có từ 80-90% người bệnh từng bị xơ gan tại thời điểm chẩn đoán ung thư gan. Ngoài ra, với những người có tiền sử gan nhiễm mỡ, tiểu đường hoặc do các yếu tố khác như di truyền, nghiện rượu, nghiện thuốc lá… cũng thuộc nhóm có nguy cơ bị ung thư gan.

Các triệu chứng ung thư gan cụ thể thường không xuất hiện trong giai đoạn đầu. Để tầm soát ung thư gan, người bệnh sẽ phải thực hiện một số phương pháp như siêu âm chẩn đoán hình ảnh kết hợp xét nghiệm đo nồng độ AFP trong máu, nội soi ổ bụng, làm sinh thiết, chụp X-quang cắt lớp và chụp cộng hưởng từ.

Để phòng tránh ung thư gan, cần tập trung vào các đối tượng nguy cơ nhằm phát hiện sớm và chữa trị bệnh gan kịp thời. Trong số đó, những người mắc bệnh gan mạn tính có nguy cơ cao bị ung thư gan như viêm gan B mạn, viêm gan C mạn, xơ gan do bất kỳ nguyên nhân nào. Ngoài ra, những người bị gan nhiễm mỡ lâu ngày, tiểu đường loại 2, bệnh gan do di truyền, nhiễm độc chất Aflatoxin, Dioxin, hút nhiều thuốc lá,... cũng là đối tượng có nguy cơ bị ung thư gan rất cao.

Việc kiểm tra sức khỏe định kỳ giúp phát hiện sớm bệnh về gan, giúp người bệnh được chữa trị kịp thời và có thể chữa khỏi triệt để.