4 thói quen nhỏ buổi sáng giúp giảm cân tự nhiên

Để thúc đẩy giảm cân một cách tự nhiên và tránh tăng cân trở lại, mọi người hãy áp dụng những thói quen nhỏ sau vào buổi sáng:

Uống 500 ml nước ngay khi thức dậy

Uống nước và phơi nắng sớm đều là những thói quen giúp giảm cân tự nhiên ẢNH: AI

Uống một ly nước lớn, khoảng 300-500 ml, trước bữa ăn sáng giúp làm đầy dạ dày tạm thời, góp phần giảm lượng thức ăn nạp vào cơ thể. Ngoài ra, nước còn kích thích nhẹ trao đổi chất. Đây là thói quen an toàn, dễ thực hiện và giúp khởi động tiêu hóa, theo chuyên trang sức khoẻ Verywell Health (Mỹ).

Khi kết hợp với chế độ ăn giảm calo, thói quen uống 300-500 ml nước trước bữa ăn sáng còn có thể gia tăng mức giảm cân. Thói quen này rẻ tiền, an toàn và dễ áp dụng cho hầu hết mọi người.

Chọn bữa sáng giàu protein

Một bữa sáng có lượng protein cao, chẳng hạn trứng, sữa, sữa chua hay đậu phụ, giúp tăng cảm giác no, giảm thèm ăn buổi trưa và hạn chế ăn vặt. Kết quả là giảm tổng lượng calo nạp vào trong ngày.

Protein còn giúp bảo tồn khối cơ khi giảm cân. Đây là yếu tố quan trọng để duy trì tốc độ trao đổi chất cơ bản. Nếu mục tiêu là giảm cân bền vững, ưu tiên nạp khoảng 20-30 gram protein cho bữa sáng có thể mang lại hiệu quả rõ rệt.

Đi bộ nhẹ ngay khi thức dậy

Đi bộ nhẹ nhàng hoặc vận động ngắn ngay sau khi thức dậy giúp kích hoạt đốt calo và thiết lập trạng thái năng lượng tỉnh táo cho cả ngày.

Nghiên cứu đăng trên chuyên san PLOS ONE cho thấy tập thể dục trong trạng thái đói vào sáng sớm làm tăng tỉ lệ đốt mỡ. Hiệu ứng giảm mỡ về dài hạn sẽ cao hơn nếu áp dụng chế độ ăn lành mạnh hay thâm hụt calo phù hợp.

Có rất nhiều hoạt động nhẹ nhàng mà mọi người có thể thực hiện khi vừa thức dậy buổi sáng, chẳng hạn kéo giãn cơ hay đi bộ. Cách tốt là hãy chọn hoạt động mà chúng ta có thể duy trì đều đặn.

Phơi nắng sớm

Tiếp xúc với ánh nắng tự nhiên vào buổi sáng giúp đồng bộ đồng hồ sinh học, cải thiện chất lượng giấc ngủ đêm và điều hòa các hoóc môn liên quan trao đổi chất như melatonin và cortisol.

Điều này rất quan trọng vì rối loạn nhịp sinh học dễ dẫn đến nguy cơ tăng cân và rối loạn chuyển hóa. Do đó, tiếp xúc ánh sáng buổi sáng là chiến lược phòng ngừa gián tiếp giúp duy trì cân nặng khỏe mạnh. Thời gian phơi nắng mỗi sáng nên kéo dài 10-20 phút, theo Verywell Health.