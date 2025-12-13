Ngày mới với tin tức sức khỏe: Những thói quen giúp huyết áp không 'nhảy số'

Bắt đầu ngày mới với tin tức sức khỏe, bạn đọc còn có thể xem thêm các bài viết: Sáng nào cũng bánh mì trứng ốp la, chuyên gia nói gì?; Mỗi sáng uống 1 ly nước chanh, điều gì xảy ra với cơ thể; Bụi mịn làm phổi suy yếu trong âm thầm như thế nào?...

4 thói quen giúp huyết áp giữ ổn định cả ngày

Huyết áp cao được xem là kẻ thù thầm lặng phía sau rất nhiều ca đột quỵ, đau tim. Nhưng tin vui là nhiều thói quen đơn giản hằng ngày có thể giúp ổn định huyết áp mà không quá khó để áp dụng.

Để duy trì huyết áp ổn định cả ngày, người bệnh hãy áp dụng những thói quen sau.

Thỉnh thoảng đứng dậy đi lại. Ngồi quá lâu dễ làm tăng huyết áp và thúc đẩy nhiều rối loạn chuyển hóa. Ngay cả khi đã tập thể dục 30 phút/ngày thì việc ngồi 7-10 giờ liên tục vẫn có thể gây hại cho sức khỏe mạch máu.

Các món giàu kali như chuối, khoai lang, bí đỏ... rất cần thiết cho chế độ ăn cải thiện huyết áp ẢNH: AI

Vì vậy, các chuyên gia khuyến cáo sau mỗi 30-60 phút ngồi làm việc thì hãy đứng dậy đi lại 2-3 phút. Thói quen này làm giảm áp lực lên hệ tim mạch và cải thiện tuần hoàn. Đây cũng là cách dễ áp dụng nhất trong môi trường công sở.

Tăng món tự nhiên giàu kali. Kali giúp thận thải natri, làm giãn thành mạch, nhờ đó hỗ trợ giảm huyết áp. Các hướng dẫn của Hiệp hội Tim mạch Mỹ (AHA) khuyến nghị tăng cường ăn các thực phẩm giàu kali như chuối, khoai lang, bí đỏ, đậu, rau lá xanh, cá và sữa ít béo.

Ở người trưởng thành có chức năng thận bình thường, chế độ ăn giàu kali tự nhiên sẽ giúp huyết áp thấp hơn. Tuy nhiên, người mắc bệnh thận cần hỏi ý kiến bác sĩ trước khi ăn các thực phẩm giàu kali.

Mỗi sáng 1 ly nước chanh: Điều bất ngờ xảy ra cho huyết áp và nguy cơ đột quỵ!

Uống nước chanh buổi sáng là thói quen được nhiều người duy trì để tăng cường sức khỏe. Từ tăng cường miễn dịch đến chống ung thư, loại thức uống đơn giản này mang lại nhiều lợi ích.

Sau đây, chuyên gia dinh dưỡng Jonathan Purtell, đang làm việc tại Bệnh viện Lenox Hill (Mỹ), chia sẻ những những tác động tuyệt vời của ly nước chanh mỗi sáng đối với cơ thể và lời khuyên quan trọng khi sử dụng nước chanh.

Nước chanh là một chất bổ sung lành mạnh, không phải là thuốc, và không bao giờ được thay thế các phương pháp điều trị được kê đơn Ảnh minh họa: AI

Tăng cường hệ miễn dịch. Chanh là nguồn phong phú vitamin C và folate. Cả hai đều nổi tiếng với khả năng tăng cường hệ miễn dịch, bằng cách kiểm soát căng thẳng oxy hóa, kháng viêm và hỗ trợ các phản ứng miễn dịch.

Giảm nguy cơ đột quỵ. Trong số các yếu tố làm tăng nguy cơ đột quỵ, chế độ ăn uống là nguyên nhân lớn nhất. Tuy nhiên, điều chỉnh lối sống có thể giảm nguy cơ đột quỵ tới 80%. Nghiên cứu đã phát hiện ra rằng flavonoids - dưỡng chất thực vật trong trái cây họ chanh cam có thể làm giảm nguy cơ đột quỵ thiếu máu cục bộ (cục máu đông trong mạch máu dẫn đến não). Một nghiên cứu khác cho thấy những người hấp thu flavonoid nhiều hơn có tỷ lệ mắc suy tim, bệnh tim thiếu máu cục bộ và đột quỵ thấp hơn.

Lời khuyên quan trọng. Nước chanh là một chất bổ sung lành mạnh, không phải là thuốc, và không bao giờ được thay thế các phương pháp điều trị được kê đơn. Ngừng thuốc để dùng nước chanh rất nguy hiểm, vì vậy hãy luôn tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi thay đổi thói quen chăm sóc sức khỏe của bạn.

Sáng nào cũng bánh mì trứng ốp la: Chuyên gia nói gì?

Đối với nhiều người, bánh mì trứng ốp la là món ăn sáng lý tưởng, rất được ưa chuộng vì dễ làm, nhanh chóng và giàu dinh dưỡng.

Vị giòn tan của bánh mì kết hợp hoàn hảo với kết cấu mềm mịn của trứng. Nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu ngày nào bạn cũng ăn món này?

Ăn bánh mì trứng ốp la với lượng vừa phải, phù hợp với chế độ ăn uống cân bằng Ảnh: AI

Bác sĩ Rohini Patil, chuyên gia dinh dưỡng, Giám đốc điều hành của Trung tâm Dinh dưỡng Nutracy Lifestyle (Ấn Độ), khẳng định: Hoàn toàn bình thường và tốt cho sức khỏe khi ăn bánh mì trứng ốp la vào bữa sáng mỗi ngày, miễn là các thành phần và khẩu phần được cân bằng.

Bác sĩ Patil giải thích rằng trứng là nguồn dinh dưỡng dồi dào, giàu protein chất lượng cao, vitamin B, choline và các axit amin thiết yếu, hỗ trợ xây dựng cơ bắp, trao đổi chất và chức năng nhận thức. Do đó, yếu tố chính quyết định giá trị dinh dưỡng của bánh mì trứng ốp la phụ thuộc vào loại bánh mì và phương pháp chế biến.

Sau đây là ảnh hưởng của các loại bánh mì khác nhau đối với giá trị dinh dưỡng của trứng ốp la.

Bánh mì trắng: Được tinh chế cao, ít chất xơ, tiêu hóa nhanh, vì nó gây tăng đột biến lượng đường trong máu và khiến bạn nhanh đói hơn.

Bánh mì nguyên cám (bánh mì nâu): Giàu chất xơ và vi chất dinh dưỡng hơn, làm chậm quá trình tiêu hóa, hỗ trợ sức khỏe đường ruột và giúp no lâu hơn.

Bánh mì ngũ cốc: Chỉ thực sự tốt nếu là bánh mì ngũ cốc nguyên hạt. Nhiều loại bánh mì vẫn được làm từ bột mì tinh chế rồi rắc các loại hạt lên trên.

Chuyên gia Patil khuyên không nên sử dụng quá nhiều dầu, bơ khi chiên trứng hoặc sử dụng bánh mì trắng, vì chúng không chỉ giàu calo mà còn gây tăng đột biến lượng đường trong máu.