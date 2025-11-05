Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Sức khỏe

Khoai lang: Ăn bao nhiêu mỗi ngày là tốt nhất, bệnh gì cần tránh?

Nguyễn Vy
05/11/2025 19:57 GMT+7

Với lượng chất xơ, vitamin và chất chống oxy hóa dồi dào, khoai lang được xem là một trong những món ăn rất tốt cho sức khỏe.

Việc ăn khoai lang mỗi ngày là hoàn toàn có lợi nếu kiểm soát khẩu phần hợp lý. Một củ khoai lang cỡ trung bình, nặng khoảng 150 đến 200 gram mỗi ngày là mức phù hợp, theo trang NDTV Food (Ấn Độ).

Cung cấp năng lượng

Khoai lang chứa nhiều tinh bột phức hợp, giúp cơ thể duy trì năng lượng ổn định trong suốt cả ngày.

Loại tinh bột này được tiêu hóa chậm, không làm tăng đường huyết đột ngột nên giúp giảm cảm giác mệt mỏi và duy trì sự tỉnh táo.

Một nghiên cứu trên tạp chí Journal of Nutrition cho thấy chế độ ăn giàu tinh bột phức hợp giúp ổn định đường huyết tốt hơn so với tinh bột tinh chế.

Tuy nhiên, người bị tiểu đường cần kiểm soát khẩu phần hợp lý, không nên ăn quá nhiều trong một bữa.

Khoai lang: Ăn bao nhiêu mỗi ngày là tốt nhất, bệnh gì cần tránh? - Ảnh 1.

khoai lang được xem là một trong những món ăn rất tốt cho sức khỏe

Ảnh: AI

Bổ sung vitamin cho cơ thể

Một củ khoai lang trung bình nặng khoảng 150 đến 200 gram có thể cung cấp lượng vitamin A vượt mức nhu cầu mỗi ngày.

Vitamin A đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ mắt, phục hồi da và tăng cường miễn dịch.

Duy trì lượng vitamin này đều đặn giúp cơ thể chống lại cảm cúm theo mùa và cải thiện sức đề kháng.

Tuy nhiên, việc ăn quá nhiều có thể khiến cơ thể dư thừa vitamin A, dẫn đến mất cân bằng dinh dưỡng.

Tốt cho tiêu hóa

Khoai lang còn là nguồn cung cấp chất xơ tự nhiên giúp hệ tiêu hóa khỏe mạnh. Ăn đều đặn mỗi ngày hỗ trợ nhu động ruột, giảm nguy cơ táo bón, đặc biệt ở người ít ăn rau xanh.

Tuy nhiên, nếu tăng lượng chất xơ đột ngột, một số người có thể cảm thấy đầy bụng hoặc khó tiêu.

Giúp da sáng mịn

Beta-carotene trong khoai lang là chất chống oxy hóa mạnh, giúp bảo vệ làn da khỏi các gốc tự do gây lão hóa.

Theo nghiên cứu trên tạp chí Dermato-Endocrinology, thực phẩm giàu carotenoid có thể giúp làn da trông sáng và khỏe hơn.

Tốt cho tim mạch

Khoai lang chứa nhiều kali, một khoáng chất cần thiết để điều hòa huyết áp và bảo vệ tim mạch.

Theo British Medical Journal, chế độ ăn giàu kali giúp giảm nguy cơ cao huyết áp.

Tuy nhiên, người mắc bệnh thận hoặc cần hạn chế kali nên điều chỉnh khẩu phần cho phù hợp, tránh ăn khoai lang quá thường xuyên.

Tăng cường hệ miễn dịch

Không chỉ cung cấp vitamin A, khoai lang còn giàu vitamin C, chất chống oxy hóa và hợp chất thực vật giúp cơ thể chống viêm và tăng cường miễn dịch.

Ăn đều đặn hỗ trợ cơ thể chống lại các tác nhân gây bệnh, song không nên thay thế hoàn toàn các thực phẩm khác.

Nguy cơ nạp quá nhiều tinh bột

Dù lành mạnh, khoai lang vẫn là nguồn tinh bột cao. Ăn quá nhiều có thể khiến tổng lượng carbohydrate trong ngày vượt mức cần thiết, đặc biệt ở người cần kiểm soát đường huyết.

Theo khuyến nghị, bạn nên kết hợp khoai lang với thực phẩm giàu protein hoặc rau xanh để cân bằng dinh dưỡng, tránh tăng đường huyết sau ăn.

Cần chú ý nếu có vấn đề về tuyến giáp

Một điểm cần lưu ý là khoai lang có chứa hợp chất goitrogen. Khi ăn quá nhiều, chất này có thể ảnh hưởng đến chức năng tuyến giáp bằng cách cản trở quá trình sản xuất hormone.

Với hầu hết mọi người, việc ăn khoai lang ở mức vừa phải là hoàn toàn an toàn. Tuy nhiên, người có vấn đề về tuyến giáp nên hạn chế ăn liên tục trong thời gian dài.

Khám phá thêm chủ đề

Khoai lang Vitamin a Tinh bột vitamin Đường huyết kali bệnh thận Tim mạch Hệ miễn dịch Tuyến giáp
