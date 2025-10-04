Lợi ích sức khỏe bất ngờ của khoai lang tím với đường huyết

Khoai lang tím có hàm lượng anthocyanin cao. Anthocyanin là sắc tố thực vật tạo nên màu tím đặc trưng của khoai, có tác dụng chống ô xy hóa mạnh. Các nghiên cứu cho thấy khoai lang tím chứa anthocyanin nhiều hơn so với các giống khoai lang ruột cam hay trắng thông thường, theo chuyên trang sức khỏe Eating Well (Mỹ).

Khoai lang tím rất giàu anthocyanin, chất chống ô xy hóa tạo nên màu tím đặc trưng của khoai ẢNH: AI

Chất anthocyanin tham gia vào các quá trình sinh học giúp chống viêm và hỗ trợ điều hòa chuyển hóa đường. Bên cạnh đó, khoai lang tím cũng chứa phenolic, flavonoid và các hợp chất hoạt tính khác như flavonoids, a xít phenolic. Những chất này có thể kích thích sử dụng đường glucose trong tế bào mỡ hay tế bào cơ, nhờ đó thúc đẩy hấp thụ glucose vào tế bào và giảm đường huyết.

Một điểm rất quan trọng nữa khi làm nguội khoai lang chín hay để tủ lạnh là khiến một phần tinh bột trong khoai lang tím chuyển thành tinh bột kháng. Tinh bột kháng không bị tiêu hóa tại ruột non, nhờ đó không chuyển thành đường glucose. Hệ quả là làm giảm chỉ số đường huyết trong khoai.

Trong thí nghiệm trên những con chuột mắc tiểu đường loại 2, các nhà khoa học phát hiện chất anthocyanin chiết xuất từ khoai lang tím giúp giảm đường huyết lúc đói, đồng thời tăng hoạt tính enzyme chống ô xy hóa trong huyết thanh.

Với mô gan, khoai lang tím được chứng minh giúp cải thiện chuyển hóa nội tạng, đặc biệt tại gan. Đây là cơ quan nội tạng quan trọng với chức năng điều phối đường glucose toàn cơ thể.

Dù có nhiều lợi ích nhưng khi ăn khoai lang tím, mọi người cần một số lưu ý để tránh nạp quá nhiều đường cho cơ thể. Trước tiên, hãy chọn giống khoai lang có vỏ, ruột đậm màu tím. Những củ đậm màu hơn thường sẽ giàu sắc tố anthocyanin hơn.

Cách chế biến rất quan trọng. Nên ưu tiên các phương pháp giúp tăng tinh bột kháng, hạn chế dầu mỡ. Những cách chế biến lý tưởng là luộc rồi để nguội hay cho vào tủ lạnh, tránh chiên, nướng lâu.

Ngoài ra, mọi người cũng cần kiểm soát khẩu phần khoai lang tím. Vì dù giàu chất xơ, chế biến làm mạnh nhưng khoai lang tím vẫn chứa tinh bột. Ăn quá nhiều dễ làm thặng dư calo và tích mỡ thừa.

Nên kết hợp khoai lang tím với các nguồn thực phẩm giàu protein, chất béo lành mạnh và chất xơ khác. Lời khuyên cho người tiểu đường là lượng khoai lang nên chiếm không quá 25% tổng lượng tinh bột hằng ngày, theo Eating Well.