Sức khỏe

Caffeine tồn tại trong cơ thể bao lâu? Bác sĩ giải đáp

Nguyễn Vy
Nguyễn Vy
11/12/2025 09:30 GMT+7

Caffeine là chất kích thích quen thuộc trong nhiều loại đồ uống hằng ngày.

Bà Julie Scott, bác sĩ chuyên khoa huyết học tại Mỹ, cho biết khi đi vào cơ thể, caffeine đạt mức cao nhất trong máu sau khoảng 1 giờ. Tác động của caffeine thường kéo dài từ 4 đến 6 giờ rồi giảm dần.

Việc loại bỏ hoàn toàn caffeine mất nhiều thời gian hơn vì cơ thể phân giải từng phần qua gan.

Caffeine tồn tại trong cơ thể bao lâu? Bác sĩ giải đáp - Ảnh 1.

Caffeine đạt mức cao nhất trong máu sau khoảng 1 giờ uống

Ảnh: AI

Tùy vào tốc độ chuyển hóa, một số người cảm nhận tác động của caffeine lâu hơn, có thể lên đến 12 giờ. 

Điều này lý giải tình trạng khó ngủ khi uống đồ chứa caffeine vào buổi chiều, theo trang sức khỏe Verywell Health.

Các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình phân giải caffeine

Gan đảm nhận vai trò xử lý và thải caffeine khỏi cơ thể. Thời gian phân giải khác nhau tùy từng người. Thời gian bán hủy (thời gian để cơ thể loại bỏ 50% lượng caffeine) của caffeine dao động từ 2 đến 12 giờ tùy cơ địa.

Yếu tố di truyền ảnh hưởng mạnh đến tốc độ chuyển hóa caffeine. Một số người sở hữu cấu trúc gien giúp phân giải nhanh và ngược lại. Trẻ em và người lớn tuổi thường xử lý caffeine chậm hơn người trưởng thành.

Bên cạnh đó, gan bị tổn thương sẽ làm quá trình phân giải caffeine kéo dài hơn. Phụ nữ mang thai, đặc biệt vào giai đoạn cuối thai kỳ, thường mất nhiều thời gian hơn để đào thải caffeine.

Dấu hiệu caffeine giảm tác dụng

Khi nồng độ caffeine giảm, cơ thể dễ xuất hiện cảm giác mệt mỏi, đau đầu, khó tập trung và dễ cáu gắt. Đây là phản ứng bình thường khi cơ thể bắt đầu trở về trạng thái cân bằng.

Người sử dụng caffeine hằng ngày có thể gặp triệu chứng nếu đột ngột ngừng sử dụng. Tình trạng này gồm đau đầu, mệt mỏi, tâm trạng giảm và khó tập trung. Triệu chứng thường bắt đầu sau 12 đến 24 giờ từ lần dùng cuối và kéo dài vài ngày.

Ảnh hưởng của caffeine đến hoạt động cơ thể

Caffeine tác động trực tiếp lên hệ thần kinh trung ương. Sự truyền tín hiệu giữa não và cơ thể tăng tốc khiến người dùng cảm thấy tỉnh táo, tập trung và tràn năng lượng.

Tác động kéo dài của caffeine gồm khó ngủ, ngủ không sâu hoặc thức giấc giữa đêm. Một số người cảm thấy lo âu hoặc bồn chồn khi dùng nhiều.

Caffeine cũng làm tăng nhịp tim và có tính lợi tiểu khiến nhu cầu đi tiểu cao hơn. Việc đi tiểu nhiều lần tiếp tục diễn ra cho đến khi lượng caffeine giảm.

Các chuyên gia cho rằng, uống khoảng 400 mg caffeine mỗi ngày phù hợp với người trưởng thành khỏe mạnh. Đây là mức phổ biến để cơ thể duy trì tỉnh táo mà không gây quá tải.

