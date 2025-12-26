Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Sức khỏe

Người tiền tiểu đường có nên uống cà phê mỗi ngày không?

Ngọc Quý
Ngọc Quý
26/12/2025 04:08 GMT+7

Tiền tiểu đường là giai đoạn đường huyết đã cao hơn mức bình thường nhưng chưa đủ tiêu chuẩn để chẩn đoán tiểu đường loại 2. Ở giai đoạn này, nhiều người bắt đầu điều chỉnh thói quen sinh hoạt hằng ngày, từ ăn uống đến vận động.

Ở giai đoạn tiền tiểu đường, mục tiêu quan trọng nhất là giữ đường huyết ổn định, hạn chế tình trạng đường huyết tăng quá cao, đồng thời giảm những yếu tố khiến kháng insulin nặng thêm, theo chuyên trang sức khỏe Healthline (Mỹ).

Người tiền tiểu đường có nên uống cà phê mỗi ngày không ? - Ảnh 1.

Người đang ở giai đoạn tiền tiểu đường cần hạn chế thêm đường, kem béo vào cà phê

ẢNH: AI

Điều này không đồng nghĩa với việc phải loại bỏ hoàn toàn những thực phẩm hay đồ uống có khả năng ảnh hưởng đến đường huyết. Thay vào đó, người bệnh cần nạp đường một cách có kiểm soát.

Với cà phê, nhiều nghiên cứu cho thấy những người uống cà phê không đường thường xuyên có xu hướng ít mắc tiểu đường loại 2 hơn so với người không uống. Tuy nhiên, mặt khác, caffein trong cà phê lại có thể làm đường huyết tăng tạm thời ở một số người, nhất là khi uống lúc đói.

Điều này chủ yếu liên quan đến caffein. Trong một khoảng thời gian ngắn sau khi uống, caffein có thể làm giảm độ nhạy insulin. Điều này làm cơ thể xử lý đường glucose kém hiệu quả hơn trong vài giờ sau đó.

Ngoài ra, caffein cũng kích thích hệ thần kinh giao cảm, làm tăng tiết các hoóc môn căng thẳng như adrenaline, từ đó thúc đẩy gan giải phóng đường glucose vào máu. Hiện tượng trên thường rõ hơn khi uống cà phê lúc bụng đói hoặc ở những người nhạy cảm với caffein.

Vì vậy, các nhà khoa học cho rằng vấn đề không nằm ở việc nên hay không nên uống cà phê mà là uống như thế nào để phù hợp với tình trạng tiền tiểu đường.

Trên thực tế, yếu tố quan trọng nhất với người tiền tiểu đường khi uống cà phê không phải bản thân cà phê mà là những gì được thêm vào ly. Đường, siro, sữa đặc và các loại kem béo có đường mới là nguyên nhân chính khiến đường huyết tăng mạnh.

Một ly cà phê pha ngọt hay có kem béo, sữa thường dao động khoảng 80-150 calo. Vì vậy, người tiền tiểu đường cần ưu tiên cà phê không đường hoặc rất ít đường, hạn chế sữa đặc và tránh các dạng cà phê nhiều kem béo.

Thời điểm uống cũng ảnh hưởng đến đường huyết. Với những người nhạy cảm với caffein, uống cà phê sau bữa ăn có thể giúp hạn chế biến động đường huyết so với uống lúc đói. Ngoài ra, liều caffein nên ở mức vừa phải.

Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) cho rằng khoảng 400 mg caffein mỗi ngày thường không gây tác dụng bất lợi rõ rệt ở người trưởng thành khỏe mạnh. Tuy nhiên, ngưỡng này có thể thấp hơn ở một số người, đặc biệt là người có rối loạn giấc ngủ hoặc tim mạch, theo Healthline.

5 mẹo ăn uống giúp bạn thoát khỏi tiền tiểu đường

5 mẹo ăn uống giúp bạn thoát khỏi tiền tiểu đường

Nếu bạn có nguy cơ mắc bệnh tiểu đường hoặc bị tiền tiểu đường, thì tin tốt là bạn có thể đảo ngược lượng đường trong máu và kiểm soát nguy cơ mắc bệnh tiểu đường.

Khám phá thêm chủ đề

tiền tiểu đường cà phê Đường huyết kháng insulin tiểu đường
