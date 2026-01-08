Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Sức khỏe

Chuyên gia: Ăn xong, làm 3 điều này không lo đường huyết tăng vọt

Thiên Lan
Thiên Lan
08/01/2026 00:55 GMT+7

Không chỉ những gì bạn ăn mà cả những gì bạn làm sau bữa ăn cũng có thể ảnh hưởng lớn đến đường huyết.

Một số hành động nhỏ sau khi ăn có thể giúp giảm tình trạng đường huyết tăng đột biến, cải thiện năng lượng và hỗ trợ sức khỏe chuyển hóa tổng thể.

Các chuyên gia dinh dưỡng khuyên dùng 3 phương pháp thực tế sau đây:

Thêm món tráng miệng trái cây lành mạnh

Chuyên gia dinh dưỡng Grace Derocha, người phát ngôn của Học viện Dinh dưỡng và Chế độ ăn kiêng của Mỹ, khuyên nên ăn tráng miệng với trái cây giàu chất xơ như các loại quả mọng, táo, lê, bơ. Chất xơ giúp làm chậm quá trình hấp thụ tinh bột trong bữa ăn.

Đi bộ 

Chuyên gia dinh dưỡng Amy Kimberlain, nhà giáo dục về bệnh tiểu đường, đang làm việc tại Mỹ, cho biết: Đi bộ sau khi ăn rất hiệu quả để làm giảm phản ứng của cơ thể đối với lượng đường trong máu vì có thể giúp cơ thể sử dụng glucose từ bữa ăn ngay lập tức. Ngoài ra, tập thể dục cũng làm chuyển hướng lưu lượng máu khỏi ruột, làm giảm sự hấp thụ glucose, theo trang tin sức khỏe Eating Well.

Chuyên gia: Ăn xong, làm 3 điều này không lo đường huyết tăng vọt - Ảnh 1.

Đi bộ sau khi ăn rất hiệu quả để làm giảm phản ứng của cơ thể đối với lượng đường trong máu

Ảnh: AI

Nghiên cứu đăng trên tạp chí Journal of Clinical Investigation chỉ ra rằng 10 phút đi bộ ngay sau khi ăn hiệu quả hơn việc nghỉ ngơi và có tác dụng tương đương với việc đi bộ 30 phút.

Chuyên gia dinh dưỡng Derocha khuyến nghị dọn bàn ăn hay rửa chén, đi lại trong nhà hay leo cầu thang đều hữu ích. Nghiên cứu cho thấy leo cầu thang 1 - 3 phút giúp cải thiện mức insulin và glucose sau bữa ăn.

Uống nước

Chuyên gia Kimberlain giải thích: Bổ sung nước giúp thận loại bỏ lượng glucose dư thừa khỏi máu. Giữ đủ nước giúp duy trì thể tích máu bình thường, điều này cũng có tác động tích cực đến mức đường huyết.

Các thói quen hằng ngày khác

Để kiểm soát đường huyết suốt cả ngày, các chuyên gia lưu ý thêm:

Ăn thực phẩm theo thứ tự: Nên ăn rau và đạm trước tinh bột (như cơm) để làm chậm quá trình tiêu hóa.

Đĩa ăn cân bằng: Kết hợp carbohydrate phức hợp, đạm nạc, chất béo lành mạnh và nhiều chất xơ.

Lối sống lành mạnh: Duy trì vận động ít nhất 3 ngày mỗi tuần, tránh hút thuốc, đảm bảo chất lượng giấc ngủ.

Việc quản lý đường huyết là một quá trình kéo dài cả ngày, vì vậy hãy nhớ kết hợp việc vận động sau ăn với chế độ dinh dưỡng cân bằng, nghỉ ngơi hợp lý, theo Eating Well.

