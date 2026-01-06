Người bệnh tiểu đường có nên dùng la hán quả thay đường?

Cử nhân dinh dưỡng Mai Thị Thùy, Khoa Dinh dưỡng, Bệnh viện đa khoa Xuyên Á TP.HCM cho biết, quả la hán hay còn được gọi là la hán quả có tên khoa học là Siraitia grosvenorii thuộc họ bí.

Thành phần trong la hán quả bao gồm đường tự nhiên (fructoza và glucoza) chiếm khoảng 25-38%. Mogroside V là thành phần chính với độ ngọt rất cao gấp 250 lần sucrose (đường mía), tương tự là Mogroside IV. Và Mogroside I và II thì có vị ngọt tương tự sucrose. Ngoài ra, còn có chất nhầy D-mannitol, protein, vitamin C, nhiều nguyên tố vi lượng khác như Fe, Mn, Zn, iot, Se

Đặc tính tạo ngọt của la hán quả

La hán quả có tính mát, có vị ngọt tự nhiên, tác dụng thanh nhiệt, giải độc, nhuận tràng, thông phế, quả la hán thường được dùng trong các loại trà thảo dược và y học cổ truyền để chữa ho, viêm họng.

Đây còn là một loại quả nổi tiếng với vị ngọt đậm đà, chủ yếu đến từ hoạt chất Mogroside (một loại glycoside tự nhiên) - được xem như là một chất tạo ngọt tự nhiên không calo. Từ la hán quả, sau khi được lọc bỏ các loại đường như fructose và glucose, hoạt chất này thường xuất hiện với tên gọi là "chiết xuất la hán quả" trong nhiều sản phẩm phổ biến trên thị trường, tượng trưng cho vị ngọt không năng lượng (không chứa carbohydarte và calo) thay thế cho đường, mang đến nhiều sự quan tâm và lợi ích sức khỏe tiềm năng. Với độ ngọt tự nhiên này, chúng ta hoàn toàn có thể thay thế cho đường trong ăn uống thường ngày như nấu canh, nấu chè, chế biến món ăn… mang lại nhiều dưỡng chất và lợi ích sức khỏe.

La hán quả có tính mát, vị ngọt tự nhiên, tác dụng thanh nhiệt, giải độc ẢNH: AI

Quả la hán có tốt cho người tiểu đường?

Cử nhân dinh dưỡng Mai Thị Thùy cho biết, tiểu đường (hay còn gọi đái tháo đường) là một căn bệnh đang được quan tâm và báo động trẻ hóa tại Việt Nam. Vì nguy cơ dẫn đến nhiều biến chứng nguy hiểm cho cơ thể, người bệnh cần được điều trị và kiểm soát cả 3 yếu tố: dinh dưỡng - thuốc - tập luyện. Tùy vào từng trường hợp, tùy vào các bệnh lý đồng mắc của bệnh nhân mà sẽ có phương hướng điều trị khác nhau.

Thông thường cơ thể chúng ta sẽ chuyển hóa carbohydrate (chất bột đường) ăn được thành glucose máu (đường huyết). Từ đó cơ thể của chúng ta - tuyến tụy tiết ra insulin chuyển glucose từ máu vào các tế bào của cơ thể để tạo ra năng lượng.

Bệnh tiểu đường xuất hiện khi cơ thể không sử dụng insulin một cách hợp lý hoặc không sản xuất đủ liều lượng cần thiết. Và khi không có đủ insulin, glucose sẽ tích tụ trong máu (gây tăng đường huyết) thay vì cung cấp năng lượng cho cơ thể.

Chiết xuất quả la hán cũng là một chất làm ngọt tiềm năng tốt cho sức khỏe của bệnh nhân tiểu đường. Vì cơ thể con người không nhận ra mogroside (chất tạo ngọt tự nhiên không sinh năng lượng của la hán quả đã được đề cập ở trên) là carbohydrate hoặc đường, nên cơ thể chúng ta cũng không kích hoạt sản xuất insulin. Điều này có lợi đối với bệnh nhân tiểu đường.

Người tiểu đường kiểm soát bệnh dựa trên 3 yếu tố dinh dưỡng - thuốc - tập luyện ẢNH MINH HỌA: AI

"Nhưng chúng ta cũng cần nhìn nhận và cân nhắc kỹ. Người ta thường nhắc đến lợi ích của chất tạo ngọt tự nhiên có trong la hán quả, bỏ qua đường có trong quả (chiếm 25-38% fructoza và glucoza). Vậy khi sử dụng, đặc biệt đối với người tiểu đường kể cả có hay không có sử dụng thuốc điều trị, đều cần phải kiểm soát được liều lượng tiêu thụ - thời điểm tiêu thụ phù hợp", cử nhân Mai Thị Thùy chia sẻ.

Trước khi quyết định điều gì liên quan đến sức khỏe của bản thân cần có sự tham vấn của người có chuyên môn hoặc bác sĩ điều trị.