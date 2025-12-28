Quán ăn ở trung tâm TP.HCM đóng cửa trước thềm 2026: Bà chủ bật khóc tạm biệt khách

Trong những ngày cuối cùng hoạt động trước khi chính thức đóng cửa vào ngày 1.1.2026, quán ăn Đồn Đất nằm trên đường Mạc Đĩnh Chi, phường Tân Định (TP.HCM) đông đúc thực khách ghé ăn cũng như hỏi thăm bà chủ.

Vì sao quán ăn có tiếng đóng cửa?

Một buổi chiều ngày cuối năm 2025, như thường lệ, bà Thu (62 tuổi) chủ quán ăn Đồn Đất vẫn tất bật với công việc phục vụ khách sao cho tốt nhất, như suốt gần 4 thập kỷ qua bà vẫn luôn tâm niệm.

Quán ăn Đồn Đất được nhiều người biết tới hoạt động tới ngày 31.12.2025 ẢNH: CAO AN BIÊN

Tuy nhiên, trong lòng bà chủ có một nỗi buồn khó lòng diễn tả hết bằng lời nói, khi quán ăn tâm huyết sắp nói lời tạm biệt khách. Trong những cuộc gọi đến quán hay những vị khách ghé ăn, đều hỏi thăm bà chủ bằng những câu hỏi đầy tiếc nuối: "Sao quán đóng cửa vậy chị? Em nghe mọi người nói quán mình sắp nghỉ bán?".

Chia sẻ với phóng viên và cũng là để trả lời cho câu hỏi của nhiều thực khách quen suốt bao năm qua ủng hộ, bà Thu trầm ngâm, nói rằng để đi đến quyết định này trước thềm năm mới 2026, bà cũng đã đắn đo, suy nghĩ rất nhiều.

"Nói tiếc không thì tất nhiên là có, tâm huyết của mình suốt mấy chục năm mà. Một phần, tôi muốn nghỉ ngơi sau mấy chục năm làm việc, cũng đã tới lúc về hưu. Một phần, những thay đổi mới của thời cuộc buộc bản thân mình cũng phải thay đổi theo để thích nghi, tuy nhiên tôi cũng đã lớn tuổi nên dừng lại lúc này là phù hợp", bà chủ chia sẻ.

Hơn 35 năm trước, bà Thu mở quán ăn này trên đường Đồn Đất sau đổi tên thành đường Thái Văn Lung, nay thuộc phường Sài Gòn (TP.HCM). Những ngày đầu, quán ăn này không quá lớn, chỉ là quán ăn bình dân với vài cái bàn, ghế. Nhờ sự ủng hộ của khách ngày càng đông, quán phát triển đến ngày hôm nay, trở thành địa điểm quen thuộc của nhiều thực khách ở TP.HCM.

Những cái nắm tay bịn rịn giữa bà chủ và khách ẢNH: CAO AN BIÊN

Bà chủ cho biết ngày 31.12.2025 là ngày hoạt động cuối cùng của quán. Nhiều nhân viên của quán, trong đó có nhiều người là người thân đã được bà chủ chu đáo tìm việc ở những quán ăn khác của những người bạn để làm, không phải lo lắng trước thềm Tết Nguyên đán.

Bà chủ bật khóc tạm biệt khách

22 giờ kém, một thực khách quen tìm tới tận quán hỏi thăm bà chủ: "Em đang ăn ở quán gần đây, thấy bạn bè nói quán sắp nghỉ bán, có thật không chị? Sao chị lại nghỉ?".

Những cái nắm tay, những lời hỏi thăm đầy thân tình của những thực khách gắn bó suốt thời gian dài đã khiến bà chủ không kìm được nước mắt, bật khóc. Cũng theo vị khách, quán đóng cửa khiến anh không khỏi hụt hẫng vì mất đi địa chỉ ẩm thực quen thuộc.

Một thực khách hay tin nơi này đóng cửa cũng chia sẻ những dòng tâm sự lên mạng xã hội: "Nghe tin 31.12 này Đồn Đất đóng cửa tự nhiên thấy có chút buồn… Quán lòng này mình ăn tính ra cũng hơn chục năm rồi. Nhớ một thời trưa nào cũng ngồi đây".

"Chia tay Đồn Đất! Chính xác hơn là vĩnh biệt. Vì sau 31.12 này, quán sẽ đóng cửa, khép lại một chặng đời 35 năm hiển hiện ở Sài Gòn. Từ Thái Văn Lung sang Mạc Đĩnh Chi, với món đặc trưng lòng heo dồi lợn", một tài khoản khác chia sẻ.

Mới đây, câu chuyện bà Nghĩa, chủ quán ăn vặt "huyền thoại" thông báo đóng cửa sau hơn 2 thập kỷ buôn bán ở TP.HCM cũng khiến nhiều khách tiếc nuối ẢNH: NGỌC NGỌC

Từng được bạn bè dẫn tới quán này ăn, anh Lê Hùng (44 tuổi) cho biết những ngày cuối năm, anh bất ngờ khi nhiều đồng nghiệp và bạn bè chia sẻ thông tin quán đóng cửa. Anh cho biết rất thích các món ăn và không khí ở quán cũng như sự nhiệt tình, thân thiện của chủ và nhân viên.

"Gần đây, nhiều quán quen của tôi cũng thông báo trả mặt bằng, đóng cửa nên mình cũng có chút tiếc nuối", anh chia sẻ thêm.

Nằm trên đường Phó Đức Chính yên tĩnh thuộc phường Gia Định, TP.HCM (Q.Bình Thạnh cũ), quán 47 của bà Nguyễn Thị Nghĩa (63 tuổi) nổi tiếng là quán ăn vặt huyền thoại của bao thế hệ học trò, quen thuộc với hình ảnh bà chủ tính tiền như đọc rap siêu đúng khiến thực khách thích thú. Tuy nhiên gần đây, bà chủ thông báo tin buồn khi quán sắp đóng cửa sau hơn 2 thập kỷ hoạt động khiến nhiều khách bất ngờ.

"Tôi dự định 25 tết tới đây, sẽ ngừng bán. Tôi đã suy nghĩ, trằn trọc hơn 1 năm nay. Làm mấy mươi năm, giờ tôi cũng đã tới lúc nghỉ hưu, không còn sức bán. Nhiều lúc nghĩ tới mà mình rơi nước mắt, thương sao những thực khách, mấy cháu học trò mình coi như con cháu trong nhà", bà Nghĩa xúc động.