Thời sự

Chủ đóng cửa tiệm khi biết tin nhiều người nghi bị ngộ độc sau ăn bánh mì

Nguyễn Long
Nguyễn Long
22/12/2025 20:37 GMT+7

Cơ sở bán bánh mì đóng cửa khi hay tin nhiều người ăn bánh mì nhập viện nghi bị ngộ độc thực phẩm.

Chiều tối 22.12, lãnh đạo Bệnh viện Bà Rịa (TP.HCM) cho biết đến 18 giờ 30 ngày 22.12, bệnh viện đã tiếp nhận và điều trị cho 46 bệnh nhân nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì tại phường Phú Mỹ.

Chủ đóng cửa tiệm khi biết tin nhiều người nghi ngộ độc sau ăn bánh mì- Ảnh 1.

Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhân

ẢNH: NGUYỄN LONG

Hiện bệnh nhân nghi bị ngộ độc thực phẩm vẫn đang điều trị tại các khoa khác nhau của Bệnh viện Bà Rịa. Bệnh viện Bà Rịa đã có báo cáo Sở Y tế TP.HCM và Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP.HCM.

Theo báo cáo của Bệnh viện Bà Rịa, các bệnh nhân nhập viện điều trị cùng ăn bánh mì thập cẩm của tiệm bánh mì N.H trên quốc lộ 51, phường Phú Mỹ.

Trong khi đó, ngày 22.12, báo cáo của Sở Y tế cho biết ngoài 46 trường hợp đang nhập viện điều trị tại Bệnh viện Bà Rịa thì có nhiều người khác đang được điều trị tại các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Theo báo cáo của Sở Y tế TP.HCM, đến chiều 22.12, có 50 trường hợp đang điều trị ở các cơ sở y tế cùng ăn bánh mì tại tiệm bánh mì N.H từ ngày 19 - 21.12.

Sau khi ăn bánh mì, nhiều giờ sau, các nạn nhân bị đau bụng, nôn ói, tiêu chảy nhiều lần. Nhiều trường hợp chung một gia đình cùng ăn bánh mì và đều bị đau bụng, nôn ói, tiêu chảy. Trong đó có nhiều trẻ em, nhỏ nhất là 4 tuổi.

Trao đổi với PV Báo Thanh Niên, lãnh đạo Sở An toàn thực phẩm TP.HCM cho biết sở đã thành lập đoàn phối hợp với các địa phương, cơ sở y tế để lấy mẫu xét nghiệm, xác định nguyên nhân xảy ra vụ nhiều người có dấu hiệu nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì tại tiệm N.H.

Theo UBND phường Phú Mỹ, tiệm bánh mì N.H được cấp giấy phép hộ kinh doanh năm 2023. Cơ sở này có 2 địa điểm bán bánh mì.

Cơ sở không có giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm, giấy chứng nhận tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm, giấy khám sức khỏe của chủ và nhân viên…

Khi nhận được thông tin có người ăn bánh mì bị các triệu chứng nghi ngộ độc thực phẩm, chủ cơ sở đã tự nguyện đóng cửa lúc 11 giờ ngày 21.12. Chủ cơ sở đã đến Bệnh viện Bà Rịa thăm hỏi các trường hợp đang nhập viện điều trị.

Khám phá thêm chủ đề

ăn bánh mì Bệnh viện Bà Rịa PHƯỜNG PHÚ MỸ điều trị ngộ độc thực phẩm
