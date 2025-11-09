TP.HCM: Thần tốc chuyển nội tạng nam thanh niên chết não cho 4 bệnh viện cứu người

Chiều 9.11, hơn 40 cán bộ Phòng CSGT Công an TP.HCM đã dẫn đoàn xe cứu thương đưa nội tạng của nam thanh niên bị tai nạn chết não từ Bệnh viện Bà Rịa (phường Tam Long, TP.HCM) lên sân bay Tân Sân Nhất và các bệnh viện khác để cứu những bệnh nhân đang cần ghép tạng.

Xe chuyên dụng của Bệnh viện Chợ Rẫy chở nội tạng của nam thanh niên xuất phát từ Bệnh viện Bà Rịa ẢNH: NGUYỄN LONG

Theo đó, phổi của nam thanh niên này sẽ được đưa ra Bệnh viện Phổi Trung ương. Nửa lá gan sẽ đưa đến Bệnh viện Trung ương Huế, nửa lá gan còn lại ở Bệnh viện đại học Y Dược TP.HCM. Tim và thận của nam thanh niên được đưa đến Bệnh viện Chợ Rẫy.

Theo thông tin ban đầu, nam thanh niên 34 tuổi ở xã Long Hải (TP.HCM), chưa kết hôn, bị tai nạn giao thông vào ngày 6.11.2025

Khi nạn nhân được đưa đến Bệnh viện Bà Rịa thì đã quá chỉ định phẫu thuật. Bệnh nhân bị chết não ngay sau đó, được chuyển lên khoa Hồi sức tích cực và chống độc của Bệnh viện Bà Rịa.

Lực lượng y tế chuẩn bị đưa nội tạng nam thanh niên lên xe chuyên dụng ẢNH: NGUYỄN LONG

Ngày 7.11, người nhà đã xin Bệnh viện Bà Rịa cho bệnh nhân về nhà. Tuy nhiên, sau đó, thân nhân của bệnh nhân đã thông qua Bệnh viện Bà Rịa để tư vấn xin hiến tạng của nam thanh niên cho những bệnh nhân khác đang cần.

Bệnh viện Bà Rịa đã liên hệ với Bệnh viện Chợ Rẫy để tư vấn cho gia đình nam thanh niên này. Sau khi được tư vấn kỹ, gia đình của nam thanh niên đã đồng ý hiến tạng của nạn nhân.

Ngày 9.11, các bác sĩ của Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện đại học Y Dược TP.HCM, Bệnh viện Trung ương Huế đã đến Bệnh viện Bà Rịa tổ chức phẫu thuật lấy nội tạng của nam thanh niên và nhanh chóng chuyển đi để ghép tạng cho các bệnh nhân đang cần để giữ lấy sự sống.