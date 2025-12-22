Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

TP.HCM: Ăn bánh mì, hàng chục người bị ngộ độc thực phẩm phải nhập viện

Nguyễn Long
Nguyễn Long
22/12/2025 10:28 GMT+7

Sau khi ăn bánh mì thập cẩm, hàng chục người bị đau bụng dữ dội và tiêu chảy phải đến Bệnh viện Bà Rịa nhập viện điều trị.

Ngày 22.12, hàng chục bệnh nhân ăn bánh mì thập cẩm ở phường Phú Mỹ (TP.HCM) vẫn đang điều trị tại Bệnh viện Bà Rịa.

Hàng chục người ở TP . HCM bị ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì thập cẩm - Ảnh 1.

Vợ chồng ông B. tại Khoa Truyền nhiễm Bệnh viện Bà Rịa

ẢNH: NGUYỄN LONG

Các bệnh nhân cho biết đã ăn bánh mì thập cẩm từ ngày 19.12, sau đó thì bị đau bụng dữ dội, nôn ói, tiêu chảy nhiều lần.

Ông N.V.B (57 tuổi, ở phường Phú Mỹ) cho biết 5 giờ ngày 19.12 đến tiệm bánh mì Ngọc Hà cách nhà 500 m mua 2 ổ bánh mì thập cẩm để cùng ăn với vợ.

Đến 10 giờ cùng ngày, ông B. bắt đầu tiêu chảy và bụng đau quằn quại. Sau đó, ông B. được người nhà đưa đến bệnh viện cấp cứu, nhập viện cho đến nay.

Tiếp đó, bà N.H.D (vợ ông B.), sau khi ăn bánh mì thập cẩm do chồng đưa cũng nhập viện trong tình trạng tiêu chảy, đau bụng dữ dội.

"Tôi ăn bánh mì do chồng đưa nhưng đến sáng hôm sau mới bị đau bụng. Tôi lạnh người, tay chân bủn rủn. Tôi được người nhà đưa đến một phòng khám cấp cứu và xỉu luôn ở đó", bà D. cho hay.

Hai vợ chồng ông B. hiện vẫn điều trị tại Khoa Truyền nhiễm của Bệnh viện Bà Rịa.

Chưa hết, lúc 8 giờ 30 ngày 19.12, chị H.T.T (42 tuổi, ở xã Châu Pha) đến tiệm bánh mì Ngọc Hà mua bánh mì thập cẩm để ăn. Đến chiều cùng ngày, chị T. bị đau bụng và tiêu chảy nhiều lần, phải vào bệnh viện cấp cứu.

Dù được nhập viện điều trị nhiều ngày qua nhưng đến nay chị T. vẫn còn đang đau bụng.

Hàng chục người ở TP . HCM bị ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì thập cẩm - Ảnh 2.

Bác sĩ Nguyễn Văn Phi khám cho bệnh nhân bị ngộ độc thực phẩm

ẢNH: NGUYỄN LONG

Bác sĩ Nguyễn Văn Phi, Trưởng khoa Truyền nhiễm Bệnh viện Bà Rịa, cho biết có 15 bệnh nhân ăn bị ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì thập cẩm đang được điều trị tại khoa này.

Ở các Khoa Nội, Khoa Nhi của Bệnh viện Bà Rịa cũng có hàng chục bệnh nhân bị ngộ độc thực phẩm đang điều trị.

Sau khi xảy ra vụ ngộ độc thực phẩm do ăn bánh mì, Công an TP.HCM phối hợp cùng lực lượng chức năng đã làm việc với chủ tiệm này.

Lực lượng chức năng cũng đã lấy mẫu các loại thực phẩm tại tiệm bánh mì này để đưa đi xét nghiệm, xác định nguyên nhân gây ngộ độc thực phẩm cho các nạn nhân.

ăn bánh mì ngộ độc thực phẩm tiêu chảy PHƯỜNG PHÚ MỸ Bệnh viện Bà Rịa NHẬP VIỆN ngộ độc sau ăn bánh mì
