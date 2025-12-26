Cơm gà Hải Nam kiểu Singapore chinh phục thực khách Sài Gòn

Bên cạnh phiên bản truyền thống, cơm gà Hải Nam tại Sài Gòn hiện nay còn được biết đến với phong cách chế biến kiểu Singapore hiện đại. Món ăn được tinh chỉnh từ nguyên liệu, kỹ thuật nấu cơm, luộc gà đến các loại sốt chấm đi kèm, mang lại trải nghiệm tròn vị, dễ ăn.

Một trong những điểm khiến thực khách yêu thích món ăn này là gà ta thả vườn luộc kiểu Hải Nam mềm mướt, ngọt thịt. Phần cơm nấu cùng nước dùng gà dẻo thơm, béo nhẹ, kết hợp với bộ ba sốt gừng, sốt ớt và xì dầu, tạo nên hương vị hài hòa, cân bằng.

Nếu đang tìm kiếm một địa chỉ để trải nghiệm cơm gà Hải Nam chuẩn vị Singapore, bạn có thể ghé Kampong 53 Hồ Tùng Mậu, nằm đối diện tòa nhà Bitexco. Nhà hàng chuyên phục vụ cơm gà Hải Nam cùng các món chế biến từ gà ta thả vườn với nguyên liệu tươi trong ngày. Ra đời từ năm 2015, Kampong hiện có 12 cơ sở tại Hà Nội và chi nhánh Hồ Tùng Mậu là điểm đến đầu tiên của thương hiệu tại TP.HCM.

Không gian tại Kampong Hồ Tùng Mậu thiết kế hiện đại, ấm cúng