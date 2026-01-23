Quán ăn có tiếng ở TP.HCM 'nói lời tạm biệt' trước tết: Sự thật bất ngờ

Mới đây, quán ăn Mr. Tí Đô trên đường Nguyễn Ảnh Thủ (xã Bà Điểm), một quán ăn Hàn Quốc có thâm niên hơn 1 thập kỷ năm nổi tiếng ở khu vực H.Hóc Môn cũ (TP.HCM) bất ngờ nói lời tạm biệt tên thương hiệu trước thềm Tết Nguyên đán 2026 khiến nhiều thực khách quen bày tỏ sự nuối tiếc.

Quán ăn Mr. Tí Đô trên đường Nguyễn Ảnh Thủ (xã Bà Điểm) được nhiều người biết tới ở H.Hóc Môn cũ, TP.HCM ẢNH: NVCC

Clip được quán chia sẻ với dòng trạng thái: "Khép lại một hành trình dài 10 năm cùng Mr. Tí Đô Nguyễn Ảnh Thủ". Theo lời anh Phan Hữu Lộc, chủ quán trong clip, chỉ còn vài ngày nữa, thương hiệu Mr. Tí Đô trên đường Nguyễn Ảnh Thủ sẽ có nhiều sự thay đổi.

"Mình cũng có một chút tiếc nuối. Hành trình đã hơn 10 năm rồi, đây là thanh xuân của mình, của nhiều bạn trẻ ở khu vực Hóc Môn. Nếu nói không tiếc thì không đúng, nhưng sau khi suy nghĩ kỹ lưỡng, mình thấy mô hình của chi nhánh hiện tại không còn phù hợp với bản thân. Mong mọi người tiếp tục ủng hộ dự án trong tương lai của mình, cũng như đã từng ủng hộ nhiệt tình với Mr. Tí Đô", anh Lộc xúc động chia sẻ trong clip.

Bên dưới bài đăng, nhiều thực khách quen của quán đã "tràn vào bình luận", bày tỏ sự nuối tiếc khi cho rằng quán ăn sắp đóng cửa trước thềm Tết Nguyên đán, hẹn nhau đến ăn lần cuối.

"Thay đổi để thích nghi" và sự thật bất ngờ

Chia sẻ với Thanh Niên, anh Phan Hữu Lộc cho biết sau thông báo tạm biệt thương hiệu Mr. Tí Đô Nguyễn Ảnh Thủ, nhiều thực khách đã hiểu lầm quán sẽ đóng cửa vĩnh viễn. Trên thực tế, theo thông báo mới nhất, từ ngày 25.1.2026, quán chính thức đổi tên thương hiệu sang K-DOHAN, trong khi đó, thương hiệu của quán trên đường Lê Thị Hà vẫn hoạt động bình thường.

Phía quán cho biết sự thay đổi này là bước chuyển mình, mang đến diện mạo chỉn chu, mới mẻ cho khách hàng với mục đích phục vụ khách tốt hơn. "Dù tên gọi và hình ảnh có thay đổi, chất lượng món ăn và sự thân quen vẫn luôn ở đó", anh chủ cho biết.

Anh chủ cho biết trong bối cảnh F&B có nhiều khó khăn và cạnh tranh khốc liệt, sự thay đổi để thích nghi là xu hướng tất yếu ẢNH: NVCC

Trong bối cảnh không ít hàng quán ở TP.HCM thông báo đóng cửa vĩnh viễn đầu năm 2026 vì nhiều lý do khác nhau, anh Lộc với hơn chục năm hoạt động trong lĩnh vực F&B cho biết sự thay đổi là tất yếu để thích nghi với thời cuộc.

Hiện tại, quán ăn của anh đã chuyển đổi từ mô hình hộ kinh doanh sang doanh nghiệp, với anh Lộc là bước chuyển mình quan trọng. Theo anh chủ, nếu hàng quán không có sự thay đổi, sẽ rất khó để tồn tại trong bối cảnh cạnh tranh khốc liệt trong thị trường F&B ở TP.HCM như hiện tại.

Được biết Mr. Tí Đô được anh Lộc và các thành viên trong gia đình mở từ năm 2013, khởi đầu là quán ăn Hàn Quốc bình dân và gần gũi. Thương hiệu đã trở thành điểm đến quen thuộc của thực khách ở khu vực Hóc Môn suốt hơn 1 thập kỷ qua, được nhiều người biết đến.

Không ít quán ăn ở TP.HCM những ngày cuối năm 2025, đầu năm 2026 đóng cửa, trả mặt bằng ẢNH: CAO AN BIÊN

Chị Ngọc Ngân (29 tuổi) sống và làm việc ở TP.HCM cho biết trong một lần ghé H.Hóc Môn (cũ) chơi từ nhiều năm trước, chị được bạn dẫn tới quán của anh Lộc để ăn. Vì hợp khẩu vị, quán ăn trở thành điểm hẹn hò quen thuộc của chị mỗi lần về đây.

"Hôm qua, mọi người đồn nhau quán trên đường Nguyễn Ảnh Thủ đóng cửa, mình cũng có chút bất ngờ vì thấy khách vẫn ủng hộ quán nhiều. Hỏi ra mới biết quán chỉ đổi tên thương hiệu cũng như mô hình để phục vụ khách. Hy vọng hương vị món ăn vẫn như vậy", vị khách chia sẻ.