iPhone 17e tạm biệt 'tai thỏ' nhưng màn hình lại gây thất vọng

Phong Đỗ
16/01/2026 15:57 GMT+7

iPhone 17e dự kiến sẽ chính thức nói lời tạm biệt với thiết kế 'tai thỏ' (notch) lỗi thời để chuyển sang sử dụng Dynamic Island thời thượng.

Theo thông tin mới nhất từ tài khoản Digital Chat Station, một nguồn tin rò rỉ uy tín trên Weibo, Apple đang lên kế hoạch đại tu dòng iPhone giá rẻ của hãng. iPhone 17e dự kiến sẽ chính thức nói lời tạm biệt với thiết kế 'tai thỏ' (notch) lỗi thời để chuyển sang sử dụng Dynamic Island thời thượng, mang lại vẻ ngoài hiện đại và khả năng tương tác thông minh ở khu vực camera trước.

iPhone 17e có Dynamic Island nhưng màn hình chỉ 60 Hz

Mặc dù được khoác lên mình lớp áo mới, người dùng mong chờ một trải nghiệm vuốt chạm mượt mà có thể sẽ phải thất vọng. Nguồn tin khẳng định iPhone 17e vẫn sẽ sử dụng màn hình OLED 6,1 inch với tần số quét 60 Hz truyền thống.

iPhone 17e sẽ có Dynamic Island và màn hình 60 Hz

Điều này đồng nghĩa với việc công nghệ ProMotion 120 Hz - vốn giúp cuộn trang mượt mà và chơi game tốt hơn trên các dòng Pro hay iPhone 17 thường - sẽ bị cắt giảm trên phiên bản 'e' để tối ưu chi phí. Đây được xem là điểm trừ lớn nhất khi so sánh với các đối thủ Android trong cùng phân khúc giá.

Về thiết kế tổng thể, nếu như iPhone 16e là 'bản sao' của iPhone 14, thì iPhone 17e được cho là sẽ dựa trên khung sườn của iPhone 15 với các cạnh bo tròn mềm mại hơn.

Bên trong, máy dự kiến được trang bị con chip A19 thế hệ mới (sản xuất trên tiến trình 3 nm N3P của TSMC), hứa hẹn hiệu năng CPU nhanh hơn 5 - 10% so với A18. Tuy nhiên, một số nguồn tin cho rằng đây có thể là phiên bản A19 giảm xung nhịp, mang lại sức mạnh tương đương chip A17 Pro nhưng tiết kiệm năng lượng hơn.

Bù lại cho màn hình 60 Hz, iPhone 17e sẽ được bổ sung một tính năng mà người dùng iPhone 16e khao khát là vòng từ tính MagSafe. Khả năng kết nối với hệ sinh thái sạc và phụ kiện MagSafe sẽ là một điểm cộng lớn cho sự tiện dụng.

Về nhiếp ảnh, máy vẫn duy trì camera chính 48 MP và camera trước 12 MP cùng Face ID. Để giữ mức giá hấp dẫn, Apple có thể sử dụng các modem cũ hơn và loại bỏ chip không dây N1.

iPhone 17e được dự đoán sẽ giữ nguyên mức giá khởi điểm 599 USD (khoảng 15,7 triệu đồng). Thiết bị có thể được trình làng sớm nhất vào tháng 2.2026 hoặc muộn hơn vào mùa xuân năm sau.

