iPhone 17e sẽ gây thất vọng vì ít cải tiến?

Kiến Văn
Kiến Văn
11/12/2025 14:37 GMT+7

Khi ngày ra mắt iPhone 17e đến gần, nhiều người đã bắt đầu lo ngại về tương lai của sản phẩm, đặc biệt khi những vấn đề lớn đã xuất hiện trên iPhone 16e.

Sau khi Apple ra mắt iPhone 16e để thay thế dòng iPhone SE vào tháng 2.2025, nhiều người đã vui mừng với sự đổi mới này. Tuy nhiên, với thế hệ thứ hai của dòng "e" sắp ra mắt, có vẻ iPhone 17e sẽ là sản phẩm gây thất vọng nhất của Apple từ trước đến nay.

iPhone 17e là mẫu iPhone thất vọng nhất từ trước đến nay? - Ảnh 1.

Bản kế nhiệm iPhone 16e chưa ra mắt đã lo "ế"

ẢNH: APPLE

Sai lầm của Apple với iPhone 16e

Ý tưởng về một chiếc iPhone nhỏ gọn, giá cả phải chăng với hiệu năng mạnh mẽ đã được Apple hình thành từ chiếc iPhone SE đầu tiên. Nhưng với iPhone 16e, Apple đã đánh mất nhiều yếu tố quan trọng của công thức thành công đó. Mức giá khởi điểm 599 USD khiến iPhone 16e trở thành iPhone rẻ nhất trên thị trường, nhưng lại quá gần với iPhone 16 thông thường, khiến sản phẩm không còn là lựa chọn hấp dẫn cho người mới bắt đầu.

Hơn nữa, với số tiền này, người dùng có thể chọn mua các mẫu điện thoại Android như Galaxy S25 FE được đánh giá cao hơn. iPhone 16e cũng gặp nhiều hạn chế về mặt kỹ thuật, như màn hình 60 Hz, camera đơn và hiệu suất không thực sự tốt.

Cấu hình tụt hậu, iPhone 17e tự làm khó

Giờ đây, những tin đồn về iPhone 17e càng làm tăng thêm lo ngại, đáng chú ý nhất là việc iPhone 17e sẽ giữ lại màn hình 60 Hz giống như iPhone 14, vốn không còn phù hợp với tiêu chuẩn hiện tại.

Đập hộp iPhone 17 Pro Max màu cam hot nhất hiện nay: Giá 45 triệu có xứng đáng?

Trong khi Apple đã thực hiện nhiều nâng cấp cho các mẫu iPhone 17, với màn hình ProMotion 120 Hz và camera siêu rộng 48 MP, iPhone 17e dường như không có nhiều cải tiến. Với mức giá 599 USD, người dùng có thể dễ dàng chọn iPhone 17 với nhiều tính năng vượt trội hơn, trong khi giá bán chỉ chênh lệch 200 USD. Kết quả là dù iPhone 17e vẫn là lựa chọn rẻ nhất trong hệ sinh thái của Apple, nhiều người dùng có thể sẽ chọn iPhone 17 thay vì phiên bản "e".

Hiện vẫn chưa rõ liệu Apple có kế hoạch nâng cấp thêm tính năng nào cho iPhone 17e hay không. Tuy nhiên, với những thông tin hiện có, nhiều người đang cảm thấy thất vọng về sản phẩm này.

