iPhone 17 giá 799 USD là 'cơn ác mộng' cho điện thoại Android trong năm 2026

Trong số này, mẫu iPhone 17 có giá 799 USD phải chịu thời gian giao hàng dự kiến dài hơn so với iPhone 17 Pro Max - một điều bất ngờ đối với mẫu máy cơ bản.

iPhone 16 là mẫu smartphone bán chạy nhất quý 3/2025 ẢNH: AFP

Báo cáo mới từ Counterpoint Research cho biết, iPhone đã trở thành smartphone bán chạy nhất trong quý 3/2025, trùng với thời điểm Apple ra mắt dòng iPhone 17. Tuy nhiên, không phải mẫu iPhone 17 nào cũng dẫn đầu danh sách. Thay vào đó, chiếc iPhone 16 tiêu chuẩn ra mắt một năm trước đã chiếm vị trí số một.

Kết quả nghiên cứu cho thấy Apple và Samsung mỗi hãng có 5 mẫu điện thoại trong top 10 smartphone bán chạy nhất quý 3/2025, nhưng không có mẫu cao cấp nào của Samsung ra mắt trong năm 2024 hoặc 2025 lọt vào danh sách. Mẫu điện thoại có thứ hạng cao nhất của Samsung là Galaxy A16 5G, ở vị trí thứ năm, trong khi 4 mẫu iPhone 16 chiếm bốn vị trí đầu tiên. Mẫu iPhone 17 Pro Max, chỉ được bán ra trong vài tuần của quý, đứng ở vị trí thứ 10.

Counterpoint Research cho biết, 10 mẫu smartphone bán chạy nhất chiếm 20% tổng doanh số smartphone toàn cầu trong quý 3, với iPhone 16 chiếm 4% thị phần, giữ vị trí dẫn đầu trong quý thứ ba liên tiếp. Mẫu iPhone 16 có giá khởi điểm 799 USD, cùng mức khởi điểm của iPhone 17. Cuối quý, iPhone 16 cũng được giảm giá xuống còn 699 USD, sau khi dòng iPhone 17 ra mắt.

iPhone 17 nhận được nhiều sự quan tâm từ người tiêu dùng ẢNH: AFP

Android hụt hơi trước iPhone 17 giá rẻ

Năm nay, iPhone 17 đã được nâng cấp đáng kể với màn hình 120 Hz và bộ nhớ trong 256 GB, gấp đôi so với iPhone 16. Điều này giúp iPhone 17 nhận sự đón nhận nồng nhiệt từ người tiêu dùng.

Bước sang năm 2026, các đối thủ của Apple sẽ gặp khó khăn trong việc cạnh tranh với iPhone 17. Sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo (AI) đang khiến các nhà sản xuất Android khó khăn hơn, khi giá thành linh kiện quan trọng như RAM và bộ nhớ tăng cao. Thậm chí, Samsung đã phải thiết kế lại mẫu Galaxy S26 để đảm bảo mức giá cạnh tranh với iPhone 17.

Sự thống trị về doanh số của iPhone 16 cho thấy người tiêu dùng sẵn sàng trả giá cao cho một chiếc iPhone có cấu hình kém hơn so với các lựa chọn Android cùng giá. Nếu Apple giảm giá iPhone 17 xuống còn 699 USD vào tháng 9 năm sau, chiếc điện thoại này sẽ trở thành mối đe dọa lớn hơn nữa đối với các nhà sản xuất Android. Tuy nhiên, việc giảm giá này chưa được đảm bảo vì iPhone 18 dự kiến chỉ được ra mắt vào mùa xuân năm 2027.