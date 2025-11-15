Samsung 'hạ cấp' Galaxy S26 để chạy đua giá với Apple

Theo Sammy Fans, một quyết định bất thường vừa được đưa ra tại Samsung và nó có thể thay đổi hoàn toàn những gì người dùng đang mong đợi ở dòng flagship Galaxy S26. Theo các nguồn tin rò rỉ, Samsung đã quyết định 'cắt giảm' các nâng cấp quan trọng về thiết kế và pin của S26 vào phút chót và nguyên nhân trớ trêu lại đến từ đối thủ không đội trời chung mang tên Apple.

Galaxy S26 mất pin 'khủng', lỡ hẹn thiết kế siêu mỏng vì Apple

Cụ thể, báo cáo từ Newspim cho biết Samsung ban đầu đã lên kế hoạch biến Galaxy S26 thành một kiệt tác mỏng nhẹ, với độ mỏng ấn tượng chỉ 6,9 mm đi kèm viên pin 'khủng' 4.900 mAh. Nếu kế hoạch này được thực hiện, đây sẽ là một bản nâng cấp vượt trội, nhưng nó cũng đồng nghĩa với việc Samsung không thể tránh khỏi việc tăng giá bán.

Apple tung chiêu 'đóng băng' giá iPhone 17 khiến Samsung loay hoay với S26 ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH SAMMY FANS

Tuy nhiên, 'biến số' mang tên Apple đã xuất hiện. Gã khổng lồ Cupertino được cho là đã quyết định 'đóng băng' giá bán của dòng iPhone 17, bất chấp chi phí linh kiện đang leo thang. Động thái này đã đặt Samsung vào thế bí.

Không thể để mất lợi thế cạnh tranh về giá, Samsung buộc phải hoãn lại các kế hoạch đầy tham vọng của mình. Thay vì pin 4.900 mAh, dung lượng pin của S26 bị xem xét lại, rút xuống còn 4.300 mAh. Mặc dù đây vẫn là một nâng cấp (tăng 300 mAh so với S25), nhưng nó là một sự cắt giảm đáng kể so với kế hoạch ban đầu.

Cùng với đó, giấc mơ về một chiếc S26 siêu mỏng 6,9 mm dường như đã tan vỡ. Nhiều khả năng, máy sẽ giữ nguyên độ dày 7,2 mm của S25 để tiết kiệm chi phí.

Một quan chức giấu tên của Samsung Electronics bình luận: "Mức độ điều chỉnh này xảy ra khi thiết kế gần như đã hoàn tất là điều bất thường".

Báo cáo cũng tiết lộ chiến lược của Samsung cho dòng S26 gồm mẫu Base (tiêu chuẩn) sẽ tập trung vào "cạnh tranh về giá" (được cho là vẫn giữ mốc 799 USD để đối đầu trực tiếp với iPhone 17), mẫu Plus tập trung vào "sự cân bằng" và mẫu Ultra sẽ được trang bị "các tính năng cao cấp" (vốn đã đắt hơn iPhone Pro Max 100 USD).

Những tin đồn về một phiên bản Galaxy S26 Pro với pin 4.900 mAh dường như đã bị hủy bỏ cùng với S26 Edge. Rõ ràng, cuộc chiến về giá với Apple quan trọng đến mức Samsung sẵn sàng hy sinh cả những nâng cấp đáng giá nhất của mình.