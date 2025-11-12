Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Công nghệ Tin tức công nghệ

Dòng Galaxy S26 sắp có nâng cấp 'khủng' về tốc độ sạc

Phong Đỗ
Phong Đỗ
12/11/2025 15:30 GMT+7

Samsung đã có động thái thay đổi sau 6 năm 'bảo thủ', rò rỉ mới hé lộ dòng Galaxy S26 sẽ có nâng cấp lớn về sạc nhanh.

Lần đầu tiên sau 6 năm, Samsung dường như đã sẵn sàng nâng cấp tốc độ sạc không dây cho dòng flagship Galaxy S26 của mình. Tuy nhiên, tin đồn về sạc có dây 60W trên bản Ultra mới là 'cú hích' thực sự mà Samfan đang mong chờ.

Galaxy S26 rò rỉ nâng cấp lớn về sạc nhanh

Theo một báo cáo từ trang tin ETNews của Hàn Quốc, dòng Galaxy S26 (dự kiến ra mắt năm 2026) sẽ nhận được bản nâng cấp sạc không dây đầu tiên kể từ thời Galaxy S20.

Cụ thể, Galaxy S26 và S26 Plus được cho là sẽ hỗ trợ sạc không dây 20W, trong khi mẫu Galaxy S26 Ultra cao cấp nhất sẽ nhỉnh hơn ở mức 25W. Đây là một bước tiến đáng kể so với tốc độ 15W mà Samsung đã duy trì trên tất cả các dòng flagship của hãng trong suốt 6 năm qua.

Dòng Galaxy S26 sắp có nâng cấp 'khủng' về tốc độ sạc - Ảnh 1.

Rò rỉ tốc độ sạc nhanh được nâng cấp cho dòng Galaxy S26

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH X

ETNews phân tích rằng, việc nâng cấp lên 25W (trên bản Ultra) có thể giúp giảm thời gian sạc đầy tới 40% so với 15W. Ví dụ, nếu một thiết bị mất 100 phút để sạc đầy ở 15W, thì với 25W, nó sẽ chỉ mất 60 phút.

Dù vậy, mức nâng cấp này vẫn khá dè dặt nếu so với các thương hiệu Trung Quốc và chỉ đưa Samsung tiệm cận với tốc độ sạc không dây 25W được đồn đoán trên iPhone 17. Báo cáo suy đoán rằng Samsung đã luôn ưu tiên sự an toàn sau sự cố thu hồi Galaxy Note 7, dẫn đến việc chậm áp dụng các công nghệ sạc nhanh hơn.

Điều thú vị không chỉ dừng lại ở sạc không dây. Mặc dù báo cáo của ETNews không đề cập, nhưng chuyên gia rò rỉ kỳ cựu Universe Ice đã nhanh chóng đưa ra phản hồi, bổ sung một thông tin tức đáng chú ý là Galaxy S26 Ultra sẽ hỗ trợ sạc có dây 60W.

Đây là một bước nhảy vọt thực sự, phá vỡ mức trần 45W mà Samsung đã duy trì suốt ba năm qua cho các mẫu Plus và Ultra (trong khi bản tiêu chuẩn vẫn bị giới hạn ở 25W).

Cách nay không lâu, Universe Ice cũng từng tuyên bố mẫu S26 Ultra sẽ có những cải tiến đáng kể trong việc duy trì tốc độ sạc cao trong thời gian dài hơn, thay vì chỉ đạt đỉnh trong chốc lát.

Động thái này được xem là cú đáp trả trực tiếp với Apple, khi đối thủ này được cho là sẽ nâng cấp iPhone 17 (trừ bản Air) lên sạc có dây 40W. Tuy nhiên, vẫn chưa rõ liệu các mẫu Galaxy S26 tiêu chuẩn và Galaxy S26 Plus có được nâng cấp tốc độ sạc có dây từ 25W và 45W hay không.

