Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Công nghệ Tin tức công nghệ

Hé lộ lý do Samsung tăng 15% sức tản nhiệt cho Galaxy S26 Ultra

Phong Đỗ
Phong Đỗ
07/11/2025 13:47 GMT+7

Galaxy S26 Ultra sẽ mát hơn và pin 'trâu' hơn S25 Ultra? Tin đồn mới nhất chỉ ra một sự đánh đổi lớn.

Theo Sammy Fans, một tin đồn mới vừa hé lộ những chi tiết 'nóng hổi' về Galaxy S26 Ultra, hứa hẹn một bản nâng cấp pin đáng kinh ngạc. Tuy nhiên, đi kèm với tin vui này là một 'ẩn số' không mấy dễ chịu với nhiều Samfan là sự xuất hiện của chip Exynos 2600.

Samsung 'chơi lớn' trên Galaxy S26 Ultra với tản nhiệt 'khủng' hơn 15%?

Chuyên gia rò rỉ @SPYGO19726 trên mạng xã hội X (trước đây là Twitter) vừa tung ra một loạt thông tin chi tiết về kích thước, hệ thống tản nhiệt và đặc biệt là thời lượng pin của mẫu flagship 2026 nhà Samsung.

Hé lộ lý do Samsung phải tăng 15% sức tản nhiệt cho Galaxy S26 Ultra - Ảnh 1.

Samsung nâng tầm hệ thống tản nhiệt cho Galaxy S26 Ultra vì chip Exynos 2600

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Theo đó, Galaxy S26 Ultra có thể sở hữu thời lượng pin lên đến 2 ngày, ngay cả khi người dùng sử dụng nhiều tác vụ AI nặng. Nguồn tin cho rằng điều này đạt được nhờ các tính năng Galaxy AI được tối ưu hóa tốt hơn giữa phần cứng và phần mềm, ưu tiên xử lý AI ngay trên thiết bị (on-device AI) để tiết kiệm điện năng.

Tuy nhiên, 'trái tim' của cỗ máy có pin 2 ngày này được cho là Exynos 2600. Đây là một tin tức không mấy vui vẻ với nhiều người dùng, vốn ưa chuộng phiên bản chạy chip Snapdragon hơn. Theo đó, Exynos 2600 là bộ vi xử lý cao cấp mới của Samsung, được sản xuất trên tiến trình 2 nm tiên tiến.

Một bằng chứng củng cố cho tin đồn này là việc S26 Ultra sẽ được tăng cường hệ thống tản nhiệt buồng hơi (vapor chamber) lên tới 15% so với S25 Ultra. Động thái này được cho là để 'gánh' và xử lý tốt hơn lượng nhiệt tỏa ra từ Exynos 2600. Đây là một dấu hiệu rõ ràng cho thấy ngay cả mẫu Ultra cao cấp nhất cũng có thể phải chia sẻ hai phiên bản chip, thay vì chỉ độc quyền Snapdragon như nhiều thị trường mong đợi.

Về thiết kế, S26 Ultra được cho là sẽ tinh chỉnh lại ngôn ngữ thiết kế mới (bớt vuông vức) đã bắt đầu từ S25 Ultra. Máy sẽ có các cạnh được bo tròn nhiều hơn. Kích thước tổng thể cũng có thay đổi với chiều cao 163,4 mm (so với 162,8 mm) và rộng 77,9 mm (so với 77,6 mm), nhưng lại mỏng hơn 0,3 mm so với thế hệ tiền nhiệm, trong khi trọng lượng không đổi.

Hiện Samsung vẫn đang thử nghiệm Exynos 2600 trên một thiết bị nguyên mẫu và chưa đưa ra bất kỳ xác nhận chính thức nào.

Tin liên quan

Exynos 2600 sẽ xuất hiện trên Galaxy S26 Ultra?

Exynos 2600 sẽ xuất hiện trên Galaxy S26 Ultra?

Galaxy S26 Ultra sẽ dùng chip Exynos 2600, hiệu năng NPU mạnh hơn Apple A19 Pro đến 6 lần?

Khám phá thêm chủ đề

Samsung Exynos Chip Pin hệ thống Tản nhiệt ULTRA Thời lượng Flagship Nguyên mẫu Snapdragon Phiên bản thiết bị
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận