Hé lộ lý do Samsung tăng 15% sức tản nhiệt cho Galaxy S26 Ultra

Theo Sammy Fans, một tin đồn mới vừa hé lộ những chi tiết 'nóng hổi' về Galaxy S26 Ultra, hứa hẹn một bản nâng cấp pin đáng kinh ngạc. Tuy nhiên, đi kèm với tin vui này là một 'ẩn số' không mấy dễ chịu với nhiều Samfan là sự xuất hiện của chip Exynos 2600.

Samsung 'chơi lớn' trên Galaxy S26 Ultra với tản nhiệt 'khủng' hơn 15%?

Chuyên gia rò rỉ @SPYGO19726 trên mạng xã hội X (trước đây là Twitter) vừa tung ra một loạt thông tin chi tiết về kích thước, hệ thống tản nhiệt và đặc biệt là thời lượng pin của mẫu flagship 2026 nhà Samsung.

Samsung nâng tầm hệ thống tản nhiệt cho Galaxy S26 Ultra vì chip Exynos 2600 ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Theo đó, Galaxy S26 Ultra có thể sở hữu thời lượng pin lên đến 2 ngày, ngay cả khi người dùng sử dụng nhiều tác vụ AI nặng. Nguồn tin cho rằng điều này đạt được nhờ các tính năng Galaxy AI được tối ưu hóa tốt hơn giữa phần cứng và phần mềm, ưu tiên xử lý AI ngay trên thiết bị (on-device AI) để tiết kiệm điện năng.

Tuy nhiên, 'trái tim' của cỗ máy có pin 2 ngày này được cho là Exynos 2600. Đây là một tin tức không mấy vui vẻ với nhiều người dùng, vốn ưa chuộng phiên bản chạy chip Snapdragon hơn. Theo đó, Exynos 2600 là bộ vi xử lý cao cấp mới của Samsung, được sản xuất trên tiến trình 2 nm tiên tiến.

Một bằng chứng củng cố cho tin đồn này là việc S26 Ultra sẽ được tăng cường hệ thống tản nhiệt buồng hơi (vapor chamber) lên tới 15% so với S25 Ultra. Động thái này được cho là để 'gánh' và xử lý tốt hơn lượng nhiệt tỏa ra từ Exynos 2600. Đây là một dấu hiệu rõ ràng cho thấy ngay cả mẫu Ultra cao cấp nhất cũng có thể phải chia sẻ hai phiên bản chip, thay vì chỉ độc quyền Snapdragon như nhiều thị trường mong đợi.

Về thiết kế, S26 Ultra được cho là sẽ tinh chỉnh lại ngôn ngữ thiết kế mới (bớt vuông vức) đã bắt đầu từ S25 Ultra. Máy sẽ có các cạnh được bo tròn nhiều hơn. Kích thước tổng thể cũng có thay đổi với chiều cao 163,4 mm (so với 162,8 mm) và rộng 77,9 mm (so với 77,6 mm), nhưng lại mỏng hơn 0,3 mm so với thế hệ tiền nhiệm, trong khi trọng lượng không đổi.

Hiện Samsung vẫn đang thử nghiệm Exynos 2600 trên một thiết bị nguyên mẫu và chưa đưa ra bất kỳ xác nhận chính thức nào.