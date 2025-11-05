Samsung gặp khó, buộc phải tăng giá bán dòng Galaxy S26?

Theo Tom’s Guide, một báo cáo mới từ Hàn Quốc cho thấy người dùng có thể phải chuẩn bị thêm một khoản tiền không nhỏ nếu muốn sở hữu flagship Galaxy S26 tiếp theo của Samsung, khi chi phí linh kiện đang tăng phi mã.

Cơn bão giá linh kiện khiến Galaxy S26 tăng giá?

Báo cáo chỉ ra những con số đáng báo động rằng trong năm qua, giá chip smartphone đã tăng 12% và mô-đun camera tăng 8%. Đáng chú ý, giá RAM tăng vọt 16% chỉ tính riêng từ đầu năm 2025.

Samsung buộc phải tăng giá Galaxy S26 vì cơn bão giá ngành linh kiện? ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Nguyên nhân sâu xa của việc giá RAM tăng được cho là do sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo (AI). Các nhà sản xuất đang dồn lực sản xuất bộ nhớ băng thông cao (HBM) vốn được thiết kế riêng cho các máy chủ AI, dẫn đến nguồn cung cho các sản phẩm tiêu dùng như smartphone bị ảnh hưởng. Tình hình này dự kiến sẽ còn tồi tệ hơn trong thời gian tới.

Ngoài ra, các yếu tố vĩ mô như tình hình thuế quan của Mỹ vào năm 2026 cũng là một ẩn số, tạo thêm áp lực lên giá thành sản phẩm cuối cùng.

Tuy nhiên, vẫn còn hy vọng cho người tiêu dùng. Giới phân tích cho rằng Samsung có thể sẽ không chuyển toàn bộ gánh nặng chi phí này sang khách hàng. Nếu tăng, mức tăng có thể được giới hạn trong khoảng tối đa 100 USD (hoặc tương đương) để giữ sức cạnh tranh với các đối thủ.

Hơn nữa, Samsung có thể đang tìm cách bù đắp chi phí bằng các chiến lược 'cây nhà lá vườn'. Có thông tin cho rằng hãng sẽ ưu tiên sử dụng chipset Exynos 2600 do chính mình phát triển. Đồng thời, Samsung cũng có thể sẽ bỏ qua việc nâng cấp một số yếu tố không quá cấp thiết, chẳng hạn như giữ nguyên thiết kế của Galaxy S25 Ultra hoặc camera selfie trên các mẫu S25, để tiết kiệm chi phí.

Một điểm quan trọng cần lưu ý là Samsung không phải là hãng duy nhất đối mặt với khó khăn này. ETNews chỉ ra rằng các nhà sản xuất điện thoại khác cũng đã bắt đầu tăng giá sản phẩm ở một số thị trường để bù đắp chi phí.

Vì vậy, ngay cả khi Galaxy S26 tăng giá, có thể người dùng sẽ sớm thấy Apple, Google và các đối thủ khác làm điều tương tự trong thời gian tới.

Thông tin chính thức về giá cả và cấu hình của Galaxy S26 sẽ chỉ được xác nhận khi sản phẩm ra mắt. Thời điểm này được dự đoán là vào cuối tháng 2 năm sau, muộn hơn một chút so với thường lệ.