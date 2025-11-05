Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Công nghệ Tin tức công nghệ

Samsung gặp khó, buộc phải tăng giá bán dòng Galaxy S26?

Phong Đỗ
Phong Đỗ
05/11/2025 10:10 GMT+7

Samsung đang 'toan tính' điều gì với giá bán Galaxy S26 khi ngành công nghệ đang đối mặt với giá thành linh kiện tăng vọt?

Theo Tom’s Guide, một báo cáo mới từ Hàn Quốc cho thấy người dùng có thể phải chuẩn bị thêm một khoản tiền không nhỏ nếu muốn sở hữu flagship Galaxy S26 tiếp theo của Samsung, khi chi phí linh kiện đang tăng phi mã.

Cơn bão giá linh kiện khiến Galaxy S26 tăng giá?

Báo cáo chỉ ra những con số đáng báo động rằng trong năm qua, giá chip smartphone đã tăng 12% và mô-đun camera tăng 8%. Đáng chú ý, giá RAM tăng vọt 16% chỉ tính riêng từ đầu năm 2025.

Samsung sắp tăng giá bán dòng Galaxy S26 - Ảnh 1.

Samsung buộc phải tăng giá Galaxy S26 vì cơn bão giá ngành linh kiện?

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Nguyên nhân sâu xa của việc giá RAM tăng được cho là do sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo (AI). Các nhà sản xuất đang dồn lực sản xuất bộ nhớ băng thông cao (HBM) vốn được thiết kế riêng cho các máy chủ AI, dẫn đến nguồn cung cho các sản phẩm tiêu dùng như smartphone bị ảnh hưởng. Tình hình này dự kiến sẽ còn tồi tệ hơn trong thời gian tới.

Ngoài ra, các yếu tố vĩ mô như tình hình thuế quan của Mỹ vào năm 2026 cũng là một ẩn số, tạo thêm áp lực lên giá thành sản phẩm cuối cùng.

Tuy nhiên, vẫn còn hy vọng cho người tiêu dùng. Giới phân tích cho rằng Samsung có thể sẽ không chuyển toàn bộ gánh nặng chi phí này sang khách hàng. Nếu tăng, mức tăng có thể được giới hạn trong khoảng tối đa 100 USD (hoặc tương đương) để giữ sức cạnh tranh với các đối thủ.

Hơn nữa, Samsung có thể đang tìm cách bù đắp chi phí bằng các chiến lược 'cây nhà lá vườn'. Có thông tin cho rằng hãng sẽ ưu tiên sử dụng chipset Exynos 2600 do chính mình phát triển. Đồng thời, Samsung cũng có thể sẽ bỏ qua việc nâng cấp một số yếu tố không quá cấp thiết, chẳng hạn như giữ nguyên thiết kế của Galaxy S25 Ultra hoặc camera selfie trên các mẫu S25, để tiết kiệm chi phí.

Một điểm quan trọng cần lưu ý là Samsung không phải là hãng duy nhất đối mặt với khó khăn này. ETNews chỉ ra rằng các nhà sản xuất điện thoại khác cũng đã bắt đầu tăng giá sản phẩm ở một số thị trường để bù đắp chi phí.

Vì vậy, ngay cả khi Galaxy S26 tăng giá, có thể người dùng sẽ sớm thấy Apple, Google và các đối thủ khác làm điều tương tự trong thời gian tới.

Thông tin chính thức về giá cả và cấu hình của Galaxy S26 sẽ chỉ được xác nhận khi sản phẩm ra mắt. Thời điểm này được dự đoán là vào cuối tháng 2 năm sau, muộn hơn một chút so với thường lệ.

Tin liên quan

Galaxy S26 series hẹn ngày ra mắt, vắng bóng thành viên quan trọng

Galaxy S26 series hẹn ngày ra mắt, vắng bóng thành viên quan trọng

Samsung dự kiến sẽ tổ chức sự kiện Galaxy Unpacked tiếp theo vào ngày 25.2.2026, nơi Galaxy S26 series trở thành điểm nhấn chính.

Khám phá thêm chủ đề

GALAXY Samsung Apple Galaxy S25 Chi phí thiết kế sản xuất Linh kiện tăng giá RAM smartphone sản phẩm
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận