Galaxy S26 series hẹn ngày ra mắt, vắng bóng thành viên quan trọng

Với chủ đề tập trung vào trí tuệ nhân tạo, sự kiện ra mắt Galaxy S26 series sẽ được tổ chức tại San Francisco (Mỹ), đánh dấu lần đầu tiên Samsung trở lại địa điểm này kể từ khi giới thiệu dòng Galaxy S23 vào năm 2023.

Galaxy S26 Edge sẽ không xuất hiện cùng đại gia đình Galaxy S26 vào cuối tháng 2.2026 ẢNH: WCCFTECH

Thông thường, Samsung tổ chức sự kiện ra mắt dòng Galaxy S vào cuối tháng 1 hoặc đầu tháng 2, do đó việc ấn định sự kiện vào cuối tháng 2 lần này được xem là điều bất thường.

Đáng chú ý, báo cáo từ chuyên gia rò rỉ Jukan trên X cho rằng Samsung sẽ không ra mắt phiên bản Galaxy S26 Edge trong sự kiện này, thay vào đó là phiên bản "Plus". Điều này phù hợp với những tin đồn gần đây về việc Samsung đang xem xét tương lai của mẫu Galaxy S26 Edge do doanh số kém của Galaxy S25 Edge và những khó khăn mà Apple đang gặp phải với iPhone Air.

Tuy nhiên, Samsung vẫn đang phát triển một mẫu smartphone mới mang tên "More Slim", vốn được xem là phiên bản ấn tượng hơn của Galaxy S26 Edge và có thể sẽ ra mắt vài tháng sau sự kiện Galaxy Unpacked.

Những điểm nổi bật trên Galaxy S26 series

Mặc dù thiếu đi thành viên tiếp theo của Galaxy S Edge rất được kỳ vọng, Galaxy S26 series vẫn là một dòng sản phẩm nhận được nhiều sự quan tâm nhờ sở hữu nhiều đặc điểm hấp dẫn.

Samsung có thể trở lại với chiến lược chip kép, bao gồm sử dụng chip Exynos 2600 cho khoảng 50% lượng smartphone Galaxy S26 tại các khu vực như Hàn Quốc và Liên minh châu Âu, trong khi các thị trường như Mỹ, Nhật Bản và Trung Quốc sẽ được trang bị chip Snapdragon 8 Elite Gen 5 của Qualcomm.

Galaxy S26 Ultra sẽ được trang bị công nghệ với khẩu độ thay đổi trong cụm camera.

Phiên bản Galaxy S26 cơ bản sẽ được trang bị cảm biến chính 50 MP. Trong khi đó, Galaxy S26 Ultra được đồn đoán sẽ sở hữu cảm biến 200 MP từ Sony với kích thước 1/1,1 inch và khẩu độ F1.4.

Với những thông tin nói trên, sự kiện ra mắt sắp tới của Galaxy S26 series hứa hẹn sẽ mang đến nhiều điều thú vị cho người đam mê thương hiệu đến từ Hàn Quốc.