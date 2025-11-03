Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Công nghệ Tin tức công nghệ

Galaxy S26 series hẹn ngày ra mắt, vắng bóng thành viên quan trọng

Kiến Văn
Kiến Văn
03/11/2025 20:11 GMT+7

Samsung dự kiến sẽ tổ chức sự kiện Galaxy Unpacked tiếp theo vào ngày 25.2.2026, nơi Galaxy S26 series trở thành điểm nhấn chính.

Với chủ đề tập trung vào trí tuệ nhân tạo, sự kiện ra mắt Galaxy S26 series sẽ được tổ chức tại San Francisco (Mỹ), đánh dấu lần đầu tiên Samsung trở lại địa điểm này kể từ khi giới thiệu dòng Galaxy S23 vào năm 2023.

Galaxy S26 series hẹn ngày ra mắt, 'vắng bóng' thành viên quan trọng - Ảnh 1.

Galaxy S26 Edge sẽ không xuất hiện cùng đại gia đình Galaxy S26 vào cuối tháng 2.2026

ẢNH: WCCFTECH

Thông thường, Samsung tổ chức sự kiện ra mắt dòng Galaxy S vào cuối tháng 1 hoặc đầu tháng 2, do đó việc ấn định sự kiện vào cuối tháng 2 lần này được xem là điều bất thường.

Đáng chú ý, báo cáo từ chuyên gia rò rỉ Jukan trên X cho rằng Samsung sẽ không ra mắt phiên bản Galaxy S26 Edge trong sự kiện này, thay vào đó là phiên bản "Plus". Điều này phù hợp với những tin đồn gần đây về việc Samsung đang xem xét tương lai của mẫu Galaxy S26 Edge do doanh số kém của Galaxy S25 Edge và những khó khăn mà Apple đang gặp phải với iPhone Air.

Tuy nhiên, Samsung vẫn đang phát triển một mẫu smartphone mới mang tên "More Slim", vốn được xem là phiên bản ấn tượng hơn của Galaxy S26 Edge và có thể sẽ ra mắt vài tháng sau sự kiện Galaxy Unpacked.

Những điểm nổi bật trên Galaxy S26 series

Mặc dù thiếu đi thành viên tiếp theo của Galaxy S Edge rất được kỳ vọng, Galaxy S26 series vẫn là một dòng sản phẩm nhận được nhiều sự quan tâm nhờ sở hữu nhiều đặc điểm hấp dẫn.

  • Samsung có thể trở lại với chiến lược chip kép, bao gồm sử dụng chip Exynos 2600 cho khoảng 50% lượng smartphone Galaxy S26 tại các khu vực như Hàn Quốc và Liên minh châu Âu, trong khi các thị trường như Mỹ, Nhật Bản và Trung Quốc sẽ được trang bị chip Snapdragon 8 Elite Gen 5 của Qualcomm.
  • Galaxy S26 Ultra sẽ được trang bị công nghệ với khẩu độ thay đổi trong cụm camera.
  • Phiên bản Galaxy S26 cơ bản sẽ được trang bị cảm biến chính 50 MP. Trong khi đó, Galaxy S26 Ultra được đồn đoán sẽ sở hữu cảm biến 200 MP từ Sony với kích thước 1/1,1 inch và khẩu độ F1.4.

Với những thông tin nói trên, sự kiện ra mắt sắp tới của Galaxy S26 series hứa hẹn sẽ mang đến nhiều điều thú vị cho người đam mê thương hiệu đến từ Hàn Quốc.

Tin liên quan

Samsung xác nhận 3 nâng cấp lớn của Galaxy S26

Samsung xác nhận 3 nâng cấp lớn của Galaxy S26

Một lãnh đạo của Samsung bất ngờ tiết lộ 3 'vũ khí bí mật' trên Galaxy S26 để đối đầu với dòng iPhone 17.

Khám phá thêm chủ đề

Galaxy S26 Samsung smartphone điện thoại cao cấp Galaxy S26 Edge
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận