Công nghệ Tin tức công nghệ

Samsung xác nhận 3 nâng cấp lớn của Galaxy S26

Phong Đỗ
Phong Đỗ
01/11/2025 20:48 GMT+7

Một lãnh đạo của Samsung bất ngờ tiết lộ 3 'vũ khí bí mật' trên Galaxy S26 để đối đầu với dòng iPhone 17.

Theo Tom's Guide, trong một động thái hiếm thấy, Samsung đã phá vỡ thông lệ khi 'nhá hàng' siêu phẩm Galaxy S26 từ sớm, ngay trong cuộc họp báo cáo tài chính quý 3 năm tài chính 2025. Đáng chú ý, Phó chủ tịch trải nghiệm di động Daniel Araujo đã đích thân vạch rõ 3 nâng cấp chính của dòng flagship năm 2026.

Samsung vừa xác nhận 3 nâng cấp 'ăn tiền' nhất của Galaxy S26

Đây là lần đầu tiên Samsung tiết lộ thông tin chi tiết về một flagship tương lai sớm đến vậy, khiến giới công nghệ tự hỏi liệu đây có phải là động thái nhằm 'phủ đầu' và chiếm lấy sự chú ý của đối thủ sừng sỏ iPhone 17 hay không.

Samsung 'phá lệ' xác nhận 3 nâng cấp lớn của Galaxy S26 - Ảnh 1.

Galaxy S26 sẽ được Samsung mang đến những nâng cấp đáng giá

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH YAHOO TECH

Phát biểu tại cuộc họp, ông Daniel Araujo khẳng định: "Dòng Galaxy S26 sẽ cách mạng hóa trải nghiệm người dùng với AI (trí tuệ nhân tạo) thế hệ mới lấy người dùng làm trung tâm, một AP tùy chỉnh (vi xử lý ứng dụng) thế hệ thứ hai và hiệu năng mạnh mẽ hơn, trong đó có cả các cảm biến camera mới".

Tuyên bố này ngay lập tức gây chấn động, đặc biệt là khi 'bóc tách' từng chi tiết, cụ thể:

  • AI thế hệ mới: Không có gì ngạc nhiên khi AI tiếp tục là trọng tâm. Sau thành công của Galaxy AI, Samsung rõ ràng đang đặt cược lớn vào trí tuệ nhân tạo tạo sinh (Gen AI) để tiếp tục dẫn đầu xu hướng.
  • Cảm biến camera mới: Đây có lẽ là tin vui lớn nhất cho người hâm mộ. Samsung vốn nổi tiếng với việc 'vắt kiệt' hiệu năng linh kiện cũ. Ví dụ, camera tele 3x 10 MP đã được sử dụng từ thời Galaxy S22 (2022) và camera ultrawide 12 MP thậm chí còn được sử dụng từ Galaxy S20 (2020). Việc ông Araujo nhấn mạnh "cảm biến camera mới" báo hiệu một sự thay đổi phần cứng đáng kể sắp diễn ra, có thể chấm dứt chuỗi ngày 'bình mới rượu cũ'.
  • AP tùy chỉnh thế hệ thứ hai: Đây là điểm gây tò mò nhất. AP tùy chỉnh (Custom AP) có thể ám chỉ hai điều gồm: con chip 'cây nhà lá vườn' 2 nm Exynos 2600 thế hệ mới của Samsung và Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy, phiên bản chip ép xung, tối ưu hóa đặc biệt của Qualcomm dành riêng cho Samsung.

Như thường lệ, cuộc chiến 'chip nội' Exynos và 'chip ngoại' Snapdragon có thể sẽ tiếp tục diễn ra tùy theo khu vực và mẫu máy. Chúng ta cần thêm các thông tin chắc chắn hơn để làm rõ điều này.

Ngoài Galaxy S26, ông Araujo cũng úp mở về "những đổi mới về kiểu dáng" cho điện thoại gập. Điều này làm dấy lên hy vọng về một phiên bản kế nhiệm Galaxy Z Fold7 đột phá, hoặc thậm chí là sự xuất hiện của chiếc điện thoại gập ba (TriFold) vừa lộ diện gần đây.

