Công nghệ Tin tức công nghệ

One UI 8.5 sắp có giao diện trong suốt giống iOS 26

Phong Đỗ
31/10/2025 06:50 GMT+7

One UI 8.5 sẽ có bảng cài đặt nhanh được 'lột xác' ngoạn mục, đẹp như kính và tùy biến chưa từng có.

Theo Android Authority, dù One UI 8.5 có thể sẽ chỉ ra mắt cùng dòng Galaxy S26 vào đầu năm sau và bản beta đã bị lùi lịch, các thông tin rò rỉ vẫn liên tục xuất hiện, cho chúng ta cái nhìn rõ nét về những gì sắp tới.

One UI 8.5 lộ diện bảng cài đặt nhanh trong suốt như kính

Theo một ảnh chụp màn hình mới nhất được chuyên gia rò rỉ @Tarun Vats chia sẻ trên X (Twitter cũ), bảng cài đặt nhanh (Quick Settings) của One UI 8.5 sẽ có một diện mạo hoàn toàn mới. Thay đổi tinh tế nhưng hiệu quả nhất là việc các ô phím tắt (tiles) giờ đây sẽ có một đường viền mỏng, đặc biệt rõ nét khi phím tắt ở trạng thái tắt.

Chi tiết nhỏ này không chỉ giúp tách biệt trực quan các ô khỏi nền, mà còn giúp mắt người dùng dễ chịu hơn, nhất là khi phải tìm kiếm vội một cài đặt nào đó.

One UI 8.5 sắp có giao diện trong suốt giống iOS 26 - Ảnh 1.

Giao diện bảng Quick Settings mới trên One UI 8.5

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH X

Nguồn tin cũng chỉ ra rằng Samsung dường như đã làm cho màu nền ít bão hòa hơn, tăng cường khả năng hiển thị tổng thể. Đáng chú ý, toàn bộ giao diện Quick Settings dường như áp dụng một "kiểu thẩm mỹ giống như kính" (glass-like aesthetic), tạo cảm giác cao cấp và bóng bẩy. Nhiều người cho rằng đây là một phần trong kế hoạch đại tu giao diện của Samsung, có thể lấy cảm hứng từ iOS 26 mới nhất của Apple.

Tuy nhiên, thay đổi không chỉ dừng lại ở vẻ bề ngoài. Điểm thu hút nhất của bản cập nhật này nằm ở khả năng tùy biến sâu. Theo Vats, người dùng cuối cùng cũng sẽ có tùy chọn tách rời các thanh trượt âm lượng và độ sáng, cũng như tách riêng hai nút Bluetooth và Wi-Fi - một điều mà One UI 8 hiện tại không thể làm được và là mong mỏi của nhiều người dùng Galaxy.

Hơn nữa, One UI 8.5 dự kiến sẽ cho phép người dùng thay đổi kích thước của từng ô cài đặt nhanh riêng lẻ, một tính năng tương tự như những gì Android 16 đã giới thiệu, mang lại quyền kiểm soát giao diện tối đa cho người dùng.

Dù bản beta đã bị trì hoãn so với kế hoạch tháng 11, chúng ta có thể kỳ vọng bản dựng ổn định sẽ xuất hiện cùng Galaxy S26 vào đầu năm 2026.

