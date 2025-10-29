Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Công nghệ Tin tức công nghệ

Lộ diện điện thoại Galaxy gập ba của Samsung

Phong Đỗ
Phong Đỗ
29/10/2025 10:11 GMT+7

Samsung lần đầu tiên trưng bày 'siêu phẩm' Galaxy gập ba, có thể 'biến hình' thành máy tính bảng.

Không còn là tin đồn, Samsung dường như đã sẵn sàng 'vén màn' chiếc điện thoại Galaxy gập ba (tri-fold) đầu tiên của hãng. Gã khổng lồ Hàn Quốc vừa có động thái đầy bất ngờ khi chính thức trưng bày thiết bị này tại một sự kiện công nghệ.

Samsung lần đầu 'khoe' mẫu Galaxy gập ba

Đây là cái nhìn chính thức đầu tiên của công chúng về thiết bị mang tính đột phá này, được cho là có tên Samsung Galaxy TriFold. Theo báo cáo từ tờ Chosun (Hàn Quốc), chiếc điện thoại đã xuất hiện trong một tủ kính trưng bày tại sự kiện 'K-Tech Showcase' ở Hàn Quốc.

Mặc dù được đặt trong lồng kính và khách tham quan không thể tương tác trực tiếp, thiết bị đã được chụp ảnh ở cả trạng thái gập và mở hoàn toàn. Điều này cho chúng ta cái nhìn rõ ràng nhất về thiết kế của máy.

Lộ diện điện thoại Galaxy gập ba của Samsung - Ảnh 1.

Mẫu điện thoại gập ba được Samsung trưng bày tại K-Tech Showcase

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH CHOSUN

Theo Chosun, Galaxy TriFold sở hữu màn hình ngoài khoảng 6,5 inch. Khi mở ra hoàn toàn, màn hình chính trải dài tới khoảng 10 inch, biến nó thành một thiết bị 'lai' thực thụ giữa điện thoại thông minh và máy tính bảng.

Thông tin này càng được củng cố khi chuyên gia rò rỉ nổi tiếng @UniverseIce cũng chia sẻ một hình ảnh trông giống như bản render chính thức của điện thoại, cho thấy cận cảnh các màn hình của máy.

Việc Samsung công khai trưng bày sản phẩm, ngay cả trong lồng kính, cùng với sự tồn tại của các bản render chính thức, đều là những dấu hiệu mạnh mẽ cho thấy một buổi ra mắt sắp diễn ra. Điều này trùng khớp với các tin đồn trước đó, cho rằng Samsung sẽ giới thiệu thiết bị gập mới vào ngày 31.10 hoặc 1.11 tới.

Tuy nhiên, có một tin không vui cho người hâm mộ quốc tế. Các báo cáo gần đây cho thấy chiếc Galaxy TriFold này có thể chỉ được bán giới hạn tại một vài quốc gia châu Á trong đợt đầu.

Galaxy TriFold đánh dấu lần đầu tiên Samsung thử nghiệm một kiểu dáng hoàn toàn mới sau một thời gian dài và là một trong những điện thoại gập ba đầu tiên trên thị trường (sau chiếc Mate XT của Huawei). Nếu sản phẩm này thành công, có thể Samsung sẽ làm mới nó hằng năm và mở bán rộng rãi hơn trong tương lai.

