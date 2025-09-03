Samsung lên kế hoạch sản xuất 50.000 điện thoại gập ba

"Chúng tôi hy vọng có thể ra mắt smartphone gập ba trong năm nay", ông TM Roh, quyền giám đốc bộ phận trải nghiệm thiết bị của Samsung, nói với báo giới sau sự kiện Galaxy Unpacked hồi đầu tháng 7.

Gần đây, một số tin đồn từ Hàn Quốc và quốc tế cho thấy Samsung có thể sớm giới thiệu thiết bị mới trong tháng này hoặc tháng sau. Tờ ET News của Hàn Quốc cho biết Samsung đã quyết định sản xuất hơn 50.000 chiếc điện thoại màn hình gập ba. Các nhà cung cấp vật liệu và linh kiện liên quan đã chuẩn bị sản xuất hàng loạt. Với lịch trình như vậy, sản phẩm có thể sẽ ra mắt vào tháng 11 và được công bố sớm nhất vào tháng 10.

Tuy nhiên, một trang tin khác của Hàn Quốc là Newsworks cho biết dự kiến sự kiện Unpacked diễn ra vào ngày 29.9 sẽ ra mắt kính thực tế ảo Moohan XR và điện thoại gập ba. Chuyên gia về tin đồn Ice Universe cũng khẳng định chúng ta sẽ thấy điện thoại gập ba tại sự kiện cùng một cặp kính AR.

Mẫu điện thoại gập ba được Samsung trưng bày trong sự kiện MWC 2025, hồi tháng 6 tại Tây Ban Nha ẢNH: THE VERGE

Samsung không đưa ra bình luận về những thông tin liên quan đến mẫu điện thoại mới. Hãng xác nhận sự kiện Galaxy Unpacked cuối tháng 9 sẽ có nhiều đột phá về AI di động.

Dù nhận được nhiều mong đợi từ cộng đồng, các nguồn tin cho biết Samsung sẽ chỉ sản xuất khoảng 50.000 điện thoại gập ba thế hệ đầu tiên. Các nhà phân tích cho rằng đây là lựa chọn phù hợp để đánh giá phản ứng của người dùng. Với những smartphone có kiểu dáng mới, thị trường cần một thời gian để làm quen và phản hồi.

Tuy nhiên, so với 500.000 máy Galaxy Fold được sản xuất năm 2019 khi lần đầu xuất hiện, số lượng của điện thoại màn hình gập ba lần này của Samsung vẫn khá khiêm tốn. Ngoài những thử thách liên quan đến thói quen, trải nghiệm người dùng, chi phí sản xuất cũng là vấn đề lớn. Việc sản xuất smartphone gập ba tốn kém hơn nhiều trong khi nhu cầu thực tế có thể hạn chế, buộc Samsung phải tiếp cận một cách thận trọng.

Trong khi đó, đối thủ Huawei cũng chuẩn bị ra mắt smartphone gập ba thế hệ thứ hai - Mate XT - trong tuần này. Năm ngoái, Mate XT cháy hàng ở Trung Quốc khi có hơn ba triệu đơn đặt hàng sau hai ngày mở bán chính thức.

Theo các chuyên gia, Samsung sản xuất giới hạn smartphone gập ba để tránh xung đột với Galaxy Z Fold7, vốn đang rất thành công. Điện thoại gập đôi của hãng đang bán chạy trên thị trường và nhận về nhiều đánh giá tốt. Nếu tập trung ồ ạt vào smartphone gập ba mới, hãng sẽ phải tính toán lại bài toán thị phần.

Từ thế hệ điện thoại gập đầu tiên ra mắt năm 2019, đến nay smartphone màn hình gập của Samsung được đánh giá là tiệm cận hoàn hảo. Mỗi năm hãng đều có những cải tiến lớn để hoàn thiện sản phẩm, phù hợp với người dùng, từ phần cứng đến phần mềm. Năm nay, Galaxy Z Fold7 đang "hoạt động tốt hơn mong chờ", do đó nhà sản xuất Hàn Quốc dường như không muốn chuyển sự chú ý sang một thiết bị gập mới.