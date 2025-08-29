Huawei sắp ra mắt điện thoại gập ba thế hệ thứ hai

Với những sản phẩm chất lượng, thiết kế đẹp mắt và giá cả hợp lý, có thời điểm Huawei đã khiến các đối thủ như Samsung và Apple phải "toát mồ hôi" để cạnh tranh quyết liệt. Tuy nhiên, khi mà Huawei đang dần đe dọa vị trí đầu bảng của Samsung trên thị trường smartphone, một cú sốc đã đến với công ty Trung Quốc.

Huawei Mate XT là mẫu smartphone gập ba đã gây ấn tượng mạnh khi ra mắt lần đầu tiên vào năm ngoái ẢNH: PHONEARENA

Vào năm 2019, chính phủ Mỹ bắt đầu ban hành lệnh Huawei kinh doanh với các công ty Mỹ. Đây không chỉ là một cú sốc lớn đối với Huawei mà còn là một đòn giáng mạnh vào sự phát triển của hãng. Việc không còn được sử dụng các dịch vụ của Google đã khiến nhiều người đặt câu hỏi về giá trị của những chiếc điện thoại Huawei. Nếu không có Android hay Google Play Store, liệu khách hàng có còn mặn mà với sản phẩm đến từ thương hiệu Trung Quốc?

Nỗ lực của Huawei khiến người hâm mộ thế giới tiếc nuối

Mặc dù gần như biến mất trên thị trường quốc tế một thời gian, nhưng sự hiện diện của công ty tại Trung Quốc vẫn rất mạnh mẽ. Nền tảng HarmonyOS do chính Huawei phát triển đã được áp dụng cho tất cả thiết bị của hãng và mang lại trải nghiệm người dùng mượt mà, được ví như là một "ma thuật". Theo các chuyên gia, hệ sinh thái của Apple chính là cơ sở để Huawei phát triển và cải tiến nền tảng của mình.

Cho dù Huawei vẫn sản xuất những chiếc smartphone ấn tượng, sự phổ biến toàn cầu của công ty đã giảm sút. Không chỉ có những bức tường lớn Samsung và Apple, Huawei giờ đây còn phải đối mặt với sự cạnh tranh từ các thương hiệu khác như Xiaomi, Vivo và Oppo - những công ty đã nhanh chóng lấp đầy khoảng trống mà Huawei để lại.

Việc sở hữu smartphone Huawei tại các thị trường bên ngoài Trung Quốc gặp nhiều khó khăn ẢNH: PHONEARENA

Bất chấp các khó khăn, Huawei vẫn quyết không từ bỏ. Công ty hiện lên kế hoạch ra mắt mẫu điện thoại gập ba thế hệ thứ hai mang tên Mate XTs vào đầu tháng 9 như là lời tuyên chiến cho các đối thủ về sự trở lại của mình. Tuy nhiên, việc tiếp cận thị trường quốc tế của Huawei không hề đơn giản, đặc biệt trong bối cảnh việc lôi kéo người tiêu dùng chuyển sang HarmonyOS vẫn là một thách thức lớn.

Dù bất kỳ khó khăn nào, Huawei vẫn được xem là một trong những biểu tượng của sự đổi mới trong ngành công nghiệp smartphone. Nhiều người vẫn thực sự mơ ước có một ngày được sở hữu các sản phẩm chính ngạch từ công ty, đặc biệt khi nhìn vào sự chậm chạp trong đổi mới của Apple và Samsung suốt những năm qua.