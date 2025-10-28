One UI 8 đến với cặp đôi Galaxy bán chạy của Samsung

Samsung vẫn đang đẩy mạnh lộ trình cập nhật One UI 8 ổn định cho hàng loạt thiết bị của mình, từ flagship đến tầm trung. Mặc dù bản cập nhật dựa trên Android 16 này gần đây đã phải tạm dừng phát hành đối với một số mẫu flagship cũ hơn do phát sinh lỗi, những trục trặc này dường như không thể ngăn cản gã khổng lồ Hàn Quốc tiếp tục 'lên đời' cho các dòng máy tiếp theo.

Galaxy A54 và A15 5G đồng loạt nhận One UI 8 tại Mỹ

Tâm điểm của đợt cập nhật lần này chính là Galaxy A54 - một trong những chiếc điện thoại Android 5G bán chạy nhất trên toàn cầu trong năm 2023.

Vài tuần trước, người dùng A54 tại các khu vực như Hàn Quốc và Ấn Độ bắt đầu nhận được One UI 8. Giờ đây, bản cập nhật được mong chờ này đã chính thức đến thị trường Mỹ.

One UI 8 đổ bộ cặp đôi Galaxy A54 và A15 ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH CNET

Theo ghi nhận từ cộng đồng Samsung (thông qua SamMobile), một chủ sở hữu Galaxy A54 đang sử dụng mạng Cricket Wireless đã thông báo nhận được bản cập nhật. Một người dùng khác của nhà mạng AT&T cũng xác nhận đã 'lên đời' One UI 8 từ tuần trước, cho thấy Samsung đang tiến hành triển khai trên diện rộng tại Mỹ.

Điều đáng chú ý, đây mới chỉ là bản cập nhật lớn thứ ba trong tổng số bốn bản cập nhật hệ điều hành mà Samsung đã cam kết cho Galaxy A54. Tuy nhiên, có nhiều đồn đoán rằng nếu mọi việc suôn sẻ, chiếc điện thoại 'vua tầm trung' này có thể sẽ nhận được không chỉ một, mà là hai bản cập nhật lớn nữa trong tương lai, bao gồm cả One UI 8.5 và One UI 9.

Bên cạnh Galaxy A54, SamMobile cũng đưa tin Samsung đã bắt đầu triển khai One UI 8 ổn định cho 'người anh em' Galaxy A15 5G. Bản cập nhật này cũng đang được phát hành đồng thời tại Mỹ và Canada, sau vài tuần có mặt tại các khu vực khác.