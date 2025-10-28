Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Công nghệ Tin tức công nghệ

One UI 8 đến với cặp đôi Galaxy bán chạy của Samsung

Phong Đỗ
Phong Đỗ
28/10/2025 10:15 GMT+7

Samsung cho thấy hãng đang 'ưu ái' thiết bị tầm trung Galaxy được người dùng yêu thích lên đời One UI 8.

Samsung vẫn đang đẩy mạnh lộ trình cập nhật One UI 8 ổn định cho hàng loạt thiết bị của mình, từ flagship đến tầm trung. Mặc dù bản cập nhật dựa trên Android 16 này gần đây đã phải tạm dừng phát hành đối với một số mẫu flagship cũ hơn do phát sinh lỗi, những trục trặc này dường như không thể ngăn cản gã khổng lồ Hàn Quốc tiếp tục 'lên đời' cho các dòng máy tiếp theo.

Galaxy A54 và A15 5G đồng loạt nhận One UI 8 tại Mỹ

Tâm điểm của đợt cập nhật lần này chính là Galaxy A54 - một trong những chiếc điện thoại Android 5G bán chạy nhất trên toàn cầu trong năm 2023.

Vài tuần trước, người dùng A54 tại các khu vực như Hàn Quốc và Ấn Độ bắt đầu nhận được One UI 8. Giờ đây, bản cập nhật được mong chờ này đã chính thức đến thị trường Mỹ.

One UI 8 đổ bộ cặp đôi Galaxy bán chạy của Samsung - Ảnh 1.

One UI 8 đổ bộ cặp đôi Galaxy A54 và A15

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH CNET

Theo ghi nhận từ cộng đồng Samsung (thông qua SamMobile), một chủ sở hữu Galaxy A54 đang sử dụng mạng Cricket Wireless đã thông báo nhận được bản cập nhật. Một người dùng khác của nhà mạng AT&T cũng xác nhận đã 'lên đời' One UI 8 từ tuần trước, cho thấy Samsung đang tiến hành triển khai trên diện rộng tại Mỹ.

Điều đáng chú ý, đây mới chỉ là bản cập nhật lớn thứ ba trong tổng số bốn bản cập nhật hệ điều hành mà Samsung đã cam kết cho Galaxy A54. Tuy nhiên, có nhiều đồn đoán rằng nếu mọi việc suôn sẻ, chiếc điện thoại 'vua tầm trung' này có thể sẽ nhận được không chỉ một, mà là hai bản cập nhật lớn nữa trong tương lai, bao gồm cả One UI 8.5 và One UI 9.

Bên cạnh Galaxy A54, SamMobile cũng đưa tin Samsung đã bắt đầu triển khai One UI 8 ổn định cho 'người anh em' Galaxy A15 5G. Bản cập nhật này cũng đang được phát hành đồng thời tại Mỹ và Canada, sau vài tuần có mặt tại các khu vực khác.

Tin liên quan

One UI 8.5 sắp có tính năng 'ưu tiên thông báo' giống iOS

One UI 8.5 sắp có tính năng 'ưu tiên thông báo' giống iOS

Điện thoại Samsung sắp biết bạn quan tâm tin nhắn nào nhất, nhờ nâng cấp lớn trên One UI 8.5.

Khám phá thêm chủ đề

Samsung bản cập nhật One UI Galaxy A54 cập nhật Hàn Quốc canada điện thoại GALAXY Android Flagship Phát hành
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận