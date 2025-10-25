Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Công nghệ Tin tức công nghệ

One UI 8.5 sắp có tính năng 'ưu tiên thông báo' giống iOS

Phong Đỗ
Phong Đỗ
25/10/2025 14:29 GMT+7

Điện thoại Samsung sắp biết bạn quan tâm tin nhắn nào nhất, nhờ nâng cấp lớn trên One UI 8.5.

Theo Sammy Fans, cuộc đua cập nhật phần mềm đang nóng lên khi Samsung chuẩn bị cho bản One UI 8.5, dự kiến sẽ bắt đầu beta vào cuối tháng tới. Hàng loạt thay đổi đã được phát hiện và mới đây, trang tin Sammy Guru phát hiện một tính năng đáng chú ý trong bản dựng bị rò rỉ.

One UI 8.5 lại 'lấy cảm hứng' từ iOS cho tính năng thông báo mới

Theo đó, One UI 8.5 sẽ giới thiệu tùy chọn 'Prioritize notification' (Ưu tiên thông báo).

Mô tả tính năng cho thấy người dùng có thể gán mức độ ưu tiên cao cho từng ứng dụng cụ thể ngay trong phần cài đặt của nó. Khi được kích hoạt, các thông báo từ những ứng dụng này sẽ tự động được đẩy lên vị trí cao hơn trong danh sách, giúp đảm bảo người dùng không bao giờ bỏ lỡ các cảnh báo hoặc tin nhắn quan trọng.

One UI 8.5 sắp có tính năng 'ưu tiên thông báo' giống hệt iOS - Ảnh 1.

Tính năng ưu tiên thông báo trên One UI 8.5

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Một chi tiết thú vị là hình ảnh đồ họa đi kèm tính năng này có logo Galaxy AI, cho thấy trí tuệ nhân tạo có thể sẽ đóng vai trò trong việc sắp xếp và phân loại các thông báo này, dù cơ chế chính xác vẫn chưa được làm rõ.

Động thái này của Samsung diễn ra ngay sau khi Apple giới thiệu một phương thức tương tự trên iOS 18.4. Tính năng của Apple sử dụng Apple Intelligence để lọc và hiển thị thông báo từ những người quan trọng (như thành viên gia đình...) vào một nhóm riêng biệt ở trên cùng.

Trong khi đó, phiên bản rò rỉ của Samsung dường như mới chỉ dừng lại ở việc ưu tiên theo ứng dụng chứ chưa ưu tiên theo danh bạ cụ thể. Giới công nghệ hy vọng Samsung sẽ bổ sung khả năng này, đồng thời cung cấp một cơ chế để ngăn người dùng vô tình gạt xóa các thông báo ưu tiên cao khi nhấn nút xóa tất cả thông báo.

Việc bổ sung tính năng ưu tiên thông báo là một phần trong cuộc 'đại tu' lớn của One UI 8.5, vốn được cho là sẽ mang lại nhiều yếu tố 3D hơn, thay đổi menu hệ thống và bổ sung hàng loạt hiệu ứng động (animation) mới cho người dùng Galaxy.

