Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Công nghệ Tin tức công nghệ

Trình duyệt Chrome sắp có chế độ lướt web trong 'yên tĩnh'

Phong Đỗ
Phong Đỗ
13/10/2025 14:43 GMT+7

Trình duyệt Chrome chuẩn bị có màn tuyên chiến với vấn nạn 'ô nhiễm thông báo' khi lướt web.

Theo Neowin, nếu bạn đã quá mệt mỏi với việc bị làm phiền bởi hàng loạt thông báo vô ích từ các trang web, Google sắp mang đến một giải pháp triệt để. Gã khổng lồ công nghệ vừa hé lộ một tính năng mới cho trình duyệt Chrome, hứa hẹn sẽ tự động dọn dẹp thông báo 'rác', mang lại trải nghiệm duyệt web tập trung và 'yên tĩnh' hơn bao giờ hết.

Google Chrome sắp tự động 'tắt tiếng' các trang web phiền nhiễu

Trong một động thái nhằm nâng cao chất lượng trải nghiệm người dùng, Google đang phát triển một tính năng thông minh cho Chrome trên cả máy tính và thiết bị Android. Tính năng này sẽ tự động xác định và thu hồi quyền gửi thông báo từ những trang web mà bạn hiếm khi tương tác.

Trình duyệt Chrome sắp có chế độ lướt web trong 'yên tĩnh' - Ảnh 1.

Trình duyệt Chrome sắp yên tĩnh hơn nhờ tính năng mới

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Theo dữ liệu nội bộ của chính Google, người dùng chỉ tương tác với chưa đến 1% tổng số thông báo mà họ nhận được. Điều này cho thấy phần lớn chúng không hề hữu ích, mà ngược lại còn trở thành nguồn gây gián đoạn và mất tập trung nghiêm trọng trong quá trình làm việc và giải trí.

Cơ chế hoạt động mới này là một sự mở rộng của công cụ 'Safety Check' mà Chrome đã áp dụng trước đây để quản lý quyền truy cập máy ảnh và vị trí. Giờ đây, màn 'thanh trừng' này sẽ được áp dụng cho cả quyền gửi thông báo.

Tuy nhiên, người dùng vẫn hoàn toàn nắm quyền kiểm soát. Google cho biết bạn có thể tắt hoàn toàn tính năng tự động thu hồi quyền này nếu muốn. Hơn nữa, việc cấp lại quyền cho một trang web yêu thích cũng rất đơn giản, chỉ cần truy cập lại trang đó hoặc điều chỉnh trong mục cài đặt 'Safety Check'. Một điểm đáng lưu ý là các ứng dụng web đã được cài đặt lên máy (PWA) sẽ không bị ảnh hưởng bởi thay đổi này.

Giai đoạn thử nghiệm đầu tiên cho thấy những kết quả tích cực. Việc giảm thiểu tình trạng quá tải thông báo không những không làm giảm tỷ lệ nhấp chuột tổng thể, mà ngược lại, những trang web gửi thông báo một cách chừng mực còn ghi nhận tỷ lệ tương tác cao hơn.

Dù Google chưa công bố ngày phát hành chính thức, nhưng tính năng được mong đợi này chắc chắn sẽ là một bản nâng cấp đáng giá, giúp người dùng lấy lại sự tập trung và có một không gian duyệt web sạch sẽ, gọn gàng hơn.

Tin liên quan

Người dùng iPhone tố Chrome 'ngốn pin'

Người dùng iPhone tố Chrome 'ngốn pin'

Nhiều người dùng iPhone đang bức xúc vì trình duyệt Chrome của Google tiêu hao pin quá nhanh, ngay cả khi không mở tab nào.

Khám phá thêm chủ đề

Google Chrome trang web Tắt tiếng Truy cập trình duyệt Tính năng thông báo Tương tác Màn hình Thu hồi trải nghiệm
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận