Trình duyệt Chrome sắp có chế độ lướt web trong 'yên tĩnh'

Theo Neowin, nếu bạn đã quá mệt mỏi với việc bị làm phiền bởi hàng loạt thông báo vô ích từ các trang web, Google sắp mang đến một giải pháp triệt để. Gã khổng lồ công nghệ vừa hé lộ một tính năng mới cho trình duyệt Chrome, hứa hẹn sẽ tự động dọn dẹp thông báo 'rác', mang lại trải nghiệm duyệt web tập trung và 'yên tĩnh' hơn bao giờ hết.

Google Chrome sắp tự động 'tắt tiếng' các trang web phiền nhiễu

Trong một động thái nhằm nâng cao chất lượng trải nghiệm người dùng, Google đang phát triển một tính năng thông minh cho Chrome trên cả máy tính và thiết bị Android. Tính năng này sẽ tự động xác định và thu hồi quyền gửi thông báo từ những trang web mà bạn hiếm khi tương tác.

Trình duyệt Chrome sắp yên tĩnh hơn nhờ tính năng mới ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Theo dữ liệu nội bộ của chính Google, người dùng chỉ tương tác với chưa đến 1% tổng số thông báo mà họ nhận được. Điều này cho thấy phần lớn chúng không hề hữu ích, mà ngược lại còn trở thành nguồn gây gián đoạn và mất tập trung nghiêm trọng trong quá trình làm việc và giải trí.

Cơ chế hoạt động mới này là một sự mở rộng của công cụ 'Safety Check' mà Chrome đã áp dụng trước đây để quản lý quyền truy cập máy ảnh và vị trí. Giờ đây, màn 'thanh trừng' này sẽ được áp dụng cho cả quyền gửi thông báo.

Tuy nhiên, người dùng vẫn hoàn toàn nắm quyền kiểm soát. Google cho biết bạn có thể tắt hoàn toàn tính năng tự động thu hồi quyền này nếu muốn. Hơn nữa, việc cấp lại quyền cho một trang web yêu thích cũng rất đơn giản, chỉ cần truy cập lại trang đó hoặc điều chỉnh trong mục cài đặt 'Safety Check'. Một điểm đáng lưu ý là các ứng dụng web đã được cài đặt lên máy (PWA) sẽ không bị ảnh hưởng bởi thay đổi này.

Giai đoạn thử nghiệm đầu tiên cho thấy những kết quả tích cực. Việc giảm thiểu tình trạng quá tải thông báo không những không làm giảm tỷ lệ nhấp chuột tổng thể, mà ngược lại, những trang web gửi thông báo một cách chừng mực còn ghi nhận tỷ lệ tương tác cao hơn.

Dù Google chưa công bố ngày phát hành chính thức, nhưng tính năng được mong đợi này chắc chắn sẽ là một bản nâng cấp đáng giá, giúp người dùng lấy lại sự tập trung và có một không gian duyệt web sạch sẽ, gọn gàng hơn.