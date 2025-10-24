Samsung bất ngờ thử nghiệm One UI 8.5 với Galaxy S23 Ultra

Theo SamMobile, ngay sau khi Samsung đột ngột hoãn triển khai bản cập nhật One UI 8.0 dành cho dòng Galaxy S23 mà không rõ lý do, một thông tin trớ trêu vừa xuất hiện là gã khổng lồ Hàn Quốc có thể đã bắt đầu phát triển One UI 8.5 cho chính các flagship 2023 này.

Firmware One UI 8.5 cho Galaxy S23 Ultra bất ngờ lộ diện

Đầu tháng này, người dùng Galaxy S23 series đã bắt đầu nhận được bản cập nhật One UI 8.0 được mong đợi. Tuy nhiên, niềm vui chưa kéo dài được bao lâu thì Samsung đã nhanh chóng 'tuýt còi' bản cập nhật này. Hiện tại, người dùng Galaxy S23, S23+ và S23 Ultra ở nhiều khu vực vẫn đang chờ đợi bản cập nhật (đã sửa lỗi) quay trở lại.

One UI 8.5 đang được phát triển cho Galaxy S23 Ultra ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH SAMMOBILE

Giữa lúc tình hình One UI 8.0 còn đang rối ren, chuyên gia rò rỉ nổi tiếng TarunVats vừa phát hiện Samsung dường như đang thử nghiệm một phiên bản firmware mới có mã S918BXXU9FYJ3 cho Galaxy S23 Ultra.

Theo nguồn tin, đây có thể chính là bản dựng đầu tiên cho One UI 8.5.

Quá trình phát triển này được cho là vẫn đang ở giai đoạn rất sớm. Bản dựng One UI 8.5 thậm chí còn chưa tiếp cận các máy chủ thử nghiệm nội bộ của Samsung. Thông thường, việc một firmware mới xuất hiện trên máy chủ của Samsung cho thấy công ty đã bắt đầu đẩy mạnh công việc phát triển cho một bản cập nhật lớn sắp tới.

Tất nhiên, sẽ còn một thời gian dài nữa trước khi người dùng S23 được 'chạm tay' vào One UI 8.5. Theo lịch trình, bản cập nhật này sẽ được cài đặt sẵn trên dòng Galaxy S26 (dự kiến ra mắt vào năm tới), sau đó Samsung mới bắt đầu tung ra cho các thiết bị cũ hơn.

Một yếu tố đáng lưu tâm khác là các tin đồn gần đây cho rằng việc ra mắt Galaxy S26 có thể bị trì hoãn. Nếu điều đó là sự thật, người dùng Galaxy S23 sẽ còn phải chờ đợi One UI 8.5 lâu hơn nữa.