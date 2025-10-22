Exynos 2600 sẽ xuất hiện trên Galaxy S26 Ultra?

Theo SammyGuru, một thông tin rò rỉ mới đây đang gây xôn xao cộng đồng công nghệ về việc Samsung dường như đã sẵn sàng trang bị cho Galaxy S26 Ultra chipset Exynos 2600 'cây nhà lá vườn' của hãng. Đây sẽ là lần đầu tiên kể từ năm 2022, mẫu Ultra cao cấp nhất được trang bị chip Exynos, báo hiệu một sự trở lại ngoạn mục cho bộ vi xử lý hàng đầu của công ty.

Exynos 2600 lộ diện, hứa hẹn cho Apple 'hít khói'

Các báo cáo cho thấy Samsung đã bắt đầu sản xuất hàng loạt Exynos 2600 cho dòng Galaxy S26. Mặc dù công ty không có kế hoạch 'tất tay' với vi xử lý nội bộ này - khi mà Snapdragon 8 Elite Gen 5 vẫn sẽ cung cấp sức mạnh cho các flagship mới tại các thị trường như Mỹ, Nhật Bản và Trung Quốc - các biến thể Exynos sẽ được bán ở hầu hết các khu vực khác, trong đó có cả châu Âu.

Quan trọng hơn, ngay cả mẫu Ultra cũng có thể sử dụng Exynos 2600 ở một số thị trường.

Chip Exynos 2600 lộ diện với sức mạnh hứa hẹn đánh bại cả chip của Apple ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Được sản xuất bằng công nghệ quy trình 2nm của Samsung Foundry, con chip này có kiến trúc CPU, GPU và NPU được thiết kế lại hoàn toàn. Theo các bài kiểm tra nội bộ, hiệu suất NPU (bộ xử lý thần kinh) của Exynos 2600 được cho là mạnh hơn 6 lần so với A19 Pro của Apple, con chip dự kiến sẽ có trên iPhone 17 Pro Max. Không chỉ vậy, Exynos 2600 cũng vượt mặt Snapdragon 8 Gen 5 Elite khoảng 30% về hiệu năng NPU.

Về hiệu suất GPU (đồ họa), con chip của Samsung được cho là tốt hơn tới 75% so với đối thủ từ Apple và 29% so với sản phẩm mới nhất của Qualcomm.

Về CPU, chip Exynos mới mang lại hiệu suất đa nhân cao hơn 14% so với A19 Pro. Samsung dường như đã tập trung nhấn mạnh vào khả năng tính toán AI (trí tuệ nhân tạo), xử lý video và kiểm soát hệ thống tổng thể, mang lại lợi thế rõ rệt trong các tác vụ được hỗ trợ bởi AI.

Với Exynos 2600, Samsung đang tự định vị mình để cạnh tranh trực tiếp với Apple và Qualcomm, kết hợp phần cứng hiệu suất cao với sự đổi mới tập trung vào AI.

Việc đưa Exynos trở lại dòng sản phẩm Ultra cũng sẽ giúp Samsung tiết kiệm hàng tỉ USD chi phí chip, vì các sản phẩm hàng đầu của Qualcomm có giá đắt đỏ, làm tăng chi phí sản xuất của điện thoại Galaxy. Hy vọng Exynos 2600 sẽ đáp ứng được kỳ vọng, mang lại hiệu suất xứng tầm với danh tiếng của dòng Ultra.