Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Công nghệ Tin tức công nghệ

Exynos 2600 sẽ xuất hiện trên Galaxy S26 Ultra?

Phong Đỗ
Phong Đỗ
22/10/2025 11:27 GMT+7

Galaxy S26 Ultra sẽ dùng chip Exynos 2600, hiệu năng NPU mạnh hơn Apple A19 Pro đến 6 lần?

Theo SammyGuru, một thông tin rò rỉ mới đây đang gây xôn xao cộng đồng công nghệ về việc Samsung dường như đã sẵn sàng trang bị cho Galaxy S26 Ultra chipset Exynos 2600 'cây nhà lá vườn' của hãng. Đây sẽ là lần đầu tiên kể từ năm 2022, mẫu Ultra cao cấp nhất được trang bị chip Exynos, báo hiệu một sự trở lại ngoạn mục cho bộ vi xử lý hàng đầu của công ty.

Exynos 2600 lộ diện, hứa hẹn cho Apple 'hít khói'

Các báo cáo cho thấy Samsung đã bắt đầu sản xuất hàng loạt Exynos 2600 cho dòng Galaxy S26. Mặc dù công ty không có kế hoạch 'tất tay' với vi xử lý nội bộ này - khi mà Snapdragon 8 Elite Gen 5 vẫn sẽ cung cấp sức mạnh cho các flagship mới tại các thị trường như Mỹ, Nhật Bản và Trung Quốc - các biến thể Exynos sẽ được bán ở hầu hết các khu vực khác, trong đó có cả châu Âu.

Quan trọng hơn, ngay cả mẫu Ultra cũng có thể sử dụng Exynos 2600 ở một số thị trường.

Exynos 2600 trên Galaxy S26 Ultra: Chiếc chip mạnh mẽ so tài với Snapdragon và Apple - Ảnh 1.

Chip Exynos 2600 lộ diện với sức mạnh hứa hẹn đánh bại cả chip của Apple

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Được sản xuất bằng công nghệ quy trình 2nm của Samsung Foundry, con chip này có kiến trúc CPU, GPU và NPU được thiết kế lại hoàn toàn. Theo các bài kiểm tra nội bộ, hiệu suất NPU (bộ xử lý thần kinh) của Exynos 2600 được cho là mạnh hơn 6 lần so với A19 Pro của Apple, con chip dự kiến sẽ có trên iPhone 17 Pro Max. Không chỉ vậy, Exynos 2600 cũng vượt mặt Snapdragon 8 Gen 5 Elite khoảng 30% về hiệu năng NPU.

Về hiệu suất GPU (đồ họa), con chip của Samsung được cho là tốt hơn tới 75% so với đối thủ từ Apple và 29% so với sản phẩm mới nhất của Qualcomm.

Về CPU, chip Exynos mới mang lại hiệu suất đa nhân cao hơn 14% so với A19 Pro. Samsung dường như đã tập trung nhấn mạnh vào khả năng tính toán AI (trí tuệ nhân tạo), xử lý video và kiểm soát hệ thống tổng thể, mang lại lợi thế rõ rệt trong các tác vụ được hỗ trợ bởi AI.

Với Exynos 2600, Samsung đang tự định vị mình để cạnh tranh trực tiếp với Apple và Qualcomm, kết hợp phần cứng hiệu suất cao với sự đổi mới tập trung vào AI.

Việc đưa Exynos trở lại dòng sản phẩm Ultra cũng sẽ giúp Samsung tiết kiệm hàng tỉ USD chi phí chip, vì các sản phẩm hàng đầu của Qualcomm có giá đắt đỏ, làm tăng chi phí sản xuất của điện thoại Galaxy. Hy vọng Exynos 2600 sẽ đáp ứng được kỳ vọng, mang lại hiệu suất xứng tầm với danh tiếng của dòng Ultra.

Tin liên quan

Lộ diện toàn bộ cấu hình Galaxy S26 Pro

Lộ diện toàn bộ cấu hình Galaxy S26 Pro

Samsung đang toan tính điều gì với những nâng cấp 'chưa tới' trên Galaxy S26 Pro?

Khám phá thêm chủ đề

Nhật Bản Qualcomm trung quốc Apple Samsung Exynos Hiệu suất Chip Snapdragon công nghệ
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận