Chỉ Galaxy S26 Ultra và Edge mới được trang bị chip Snapdragon mạnh nhất

Một rò rỉ mới nhất vừa hé lộ chiến lược vi xử lý của Samsung cho dòng flagship Galaxy S26, cho thấy sự trở lại của cuộc chiến nội bộ giữa chip Exynos 'cây nhà lá vườn' và chip Snapdragon hàng đầu từ Qualcomm.

Chip Exynos trở lại trên dòng Galaxy S26

Theo một báo cáo độc quyền từ chuyên trang SamMobile, dường như Samsung sẽ áp dụng chiến lược phân chia vi xử lý cho thế hệ Galaxy S26 ra mắt vào năm 2026. Cụ thể, hai phiên bản tiêu chuẩn là Galaxy S26 Pro và S26 Plus được cho là sẽ trang bị chip Exynos 2600 do chính Samsung phát triển.

Dòng Galaxy S25 đang sử dụng chip Snapdragon ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH TECHRADAR

Trong khi đó, hai phiên bản cao cấp hơn là Galaxy S26 Edge và S26 Ultra sẽ nhận được ưu ái khi sở hữu vi xử lý Snapdragon 8 Elite Gen 5, con chip được dự đoán là mạnh mẽ nhất của Qualcomm vào thời điểm đó.

Tuy nhiên, câu chuyện không chỉ dừng lại ở đó. Nguồn tin cũng cho biết thêm rằng có khả năng tất cả các mẫu Galaxy S26 bán ra tại hai thị trường lớn là Mỹ và Trung Quốc đều sử dụng chip Snapdragon. Đây là một chiến lược không hề xa lạ của gã khổng lồ công nghệ Hàn Quốc, nhưng cũng dấy lên những tranh luận quen thuộc về sự công bằng và khác biệt hiệu năng giữa các thị trường.

Việc tự sản xuất và trang bị chip Exynos giúp Samsung tiết kiệm đáng kể chi phí sản xuất. Thế nhưng, câu hỏi lớn nhất mà người dùng luôn đặt ra là liệu hiệu năng và khả năng tối ưu hóa của chip Exynos có thực sự sánh ngang được với đối thủ Snapdragon hay không. Chắc chắn, cuộc tranh luận này sẽ một lần nữa nóng lên vào năm 2026.

Thông tin rò rỉ lần này cũng mang đến một số chi tiết thú vị khác về dòng sản phẩm S26. Đáng chú ý là sự 'hồi sinh' của phiên bản Plus, vốn từng bị đồn đoán đã bị hủy bỏ để nhường chỗ cho phiên bản Edge. Bên cạnh đó, phiên bản Galaxy S26 tiêu chuẩn có thể sẽ được đổi tên thành Galaxy S26 Pro, một động thái dường như chỉ nhằm mục đích làm mới thương hiệu.

Nhìn lại quá khứ, toàn bộ dòng Galaxy S25 ra mắt đầu năm nay đều được trang bị chip Snapdragon. Lý do được cho là vì Samsung đã gặp sự cố trong quá trình sản xuất chip Exynos 2500, khiến con chip này sau đó chỉ xuất hiện trên mẫu điện thoại gập Galaxy Z Flip7.

Nếu Samsung vẫn giữ đúng lịch trình hằng năm, chúng ta có thể kỳ vọng bộ tứ Galaxy S26 sẽ chính thức được trình làng vào khoảng tháng 1.2026. Mọi thông tin vẫn còn ở dạng tin đồn, nhưng bức tranh về chiếc flagship tiếp theo của Samsung đang dần trở nên rõ nét hơn.