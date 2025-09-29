Dòng Xiaomi 17 lập kỷ lục doanh số chỉ trong 300 giây mở bán

Theo GizmoChina, ngay sau khi ra mắt, dòng flagship Xiaomi 17 mới nhất đã tạo nên một 'cơn địa chấn' tại thị trường nội địa khi xô đổ kỷ lục doanh số cũ chỉ trong vòng 5 phút mở bán đầu tiên, hứa hẹn trở thành một trong những dòng sản phẩm thành công nhất lịch sử của hãng.

Dòng Xiaomi 17 'cháy hàng' chỉ sau vài phút mở bán

Gã khổng lồ công nghệ Trung Quốc vừa chính thức thông báo trên mạng xã hội Weibo về thành tích của thế hệ flagship mới nhất, bộ ba Xiaomi 17, Xiaomi 17 Pro và Xiaomi 17 Pro Max. Theo poster được công bố, dòng sản phẩm này đã thiết lập một kỷ lục doanh số mới cho công ty chỉ trong 300 giây đầu tiên được chính thức mở bán.

Loạt Xíaomi 17 'cháy hàng' trong vòng 5 phút mở bán ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH GIZMOCHINA

Sức hút của dòng sản phẩm này được cho là đến từ sự kết hợp giữa thiết kế đột phá và cấu hình đỉnh cao, với 'trái tim' là vi xử lý Snapdragon 8 Elite Gen 5 mạnh mẽ. Mặc dù Xiaomi chưa công bố con số cụ thể, nhưng doanh số bùng nổ ban đầu là một tín hiệu rõ ràng cho thấy dòng Xiaomi 17 có thể trở thành dòng flagship bán chạy nhất của công ty từ trước đến nay.

Thành công ban đầu này có thể được lý giải một phần bởi chiến lược ra mắt sản phẩm của Xiaomi năm nay. Khác với dòng Xiaomi 15 năm ngoái chỉ ra mắt với hai phiên bản, năm nay Xiaomi tung ra cùng lúc cả ba mẫu, gồm cả phiên bản Pro Max cao cấp nhất. Đặc biệt, các mẫu Pro được xem là nhân tố tạo nên sự đột phá khi không chỉ sở hữu cấu hình mạnh mẽ mà còn cung cấp cho người dùng các tùy chọn kiểu dáng đa dạng, từ nhỏ gọn cho đến màn hình lớn, đáp ứng nhiều nhu cầu sử dụng khác nhau.

Với khởi đầu đầy ấn tượng, giới công nghệ đang rất mong chờ những con số chính thức từ Xiaomi và hiệu ứng của dòng sản phẩm này khi được ra mắt trên thị trường toàn cầu.