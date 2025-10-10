Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Công nghệ Tin tức công nghệ

Samsung ra mắt cảm biến 200 MP với khả năng chụp thiếu sáng đỉnh cao

Phong Đỗ
Phong Đỗ
10/10/2025 19:23 GMT+7

'Vũ khí' cảm biến ISOCELL HP5 200 MP mới của Samsung sẽ trang bị đầu tiên trên điện thoại Oppo?

Theo Neowin, Samsung vừa chính thức công bố ISOCELL HP5, cảm biến camera 200 MP thế hệ mới với những cải tiến mang tính cách mạng, hứa hẹn thay đổi cuộc chơi nhiếp ảnh di động. Tuy nhiên, điều gây tò mò nhất là công nghệ đỉnh cao này có thể sẽ xuất hiện trên điện thoại của các đối thủ trước cả dòng Galaxy của Samsung.

Bước nhảy vọt về công nghệ nhiếp ảnh di động của Samsung

Điểm nhấn của ISOCELL HP5 là khả năng phá vỡ một quy tắc vật lý cố hữu trong nhiếp ảnh là pixel càng nhỏ, khả năng thu sáng càng kém. Cảm biến mới của Samsung có kích thước pixel siêu nhỏ chỉ 0,5 µm, nhỏ hơn cả thế hệ trước. Về lý thuyết, điều này sẽ làm giảm chất lượng ảnh, đặc biệt trong điều kiện thiếu sáng.

Tuy nhiên, Samsung đã giải quyết xuất sắc bài toán này bằng một loạt công nghệ độc quyền như FDTI và D-VTG. Chúng hoạt động như những 'nam châm hút sáng', giúp tối đa hóa lượng ánh sáng mà mỗi pixel có thể thu nhận và xử lý trước khi bị bão hòa. Kết quả là ISOCELL HP5 có thể tạo ra những bức ảnh sáng và rõ nét hơn ngay cả khi kích thước cảm biến và pixel được thu nhỏ.

Samsung ra mắt cảm biến ISOCELL HP5 200 MP với khả năng chụp thiếu sáng ấn tượng - Ảnh 1.

Cảm biến ISOCELL HP5 của Samsung với khả năng chụp thiếu sáng đỉnh cao

ẢNH: SAMSUNG

Không chỉ đột phá về khả năng thu sáng, ISOCELL HP5 còn sở hữu những thông số ấn tượng như hoạt động tốt trong cả môi trường đủ sáng và thiếu sáng, khả năng zoom 2x ngay trên cảm biến cho ống kính góc rộng và zoom 6x trên ống kính tele 3x. Đặc biệt, cảm biến này có khả năng xử lý một bức ảnh 200 MP khổng lồ trong vòng chưa đầy hai giây với AI, hỗ trợ quay video 8K ở 30 fps, 4K ở 120 fps và Full HD ở 480 fps.

Một quyết định chiến lược gây tò mò

Điều bất ngờ nhất của màn ra mắt này đến từ thông tin của trang SamMobile. Theo đó, cảm biến ISOCELL HP5 được cho là sẽ trang bị trên các mẫu flagship của đối thủ, với cái tên đầu tiên được nhắc đến là Oppo Find X9 Pro và các hãng điện thoại Trung Quốc khác.

Trong khi đó, công nghệ đỉnh cao này lại không được mong đợi sẽ xuất hiện trên chính dòng điện thoại Galaxy của Samsung trong thời gian tới. Quyết định này cho thấy một chiến lược kinh doanh thú vị của Samsung khi ưu tiên bán linh kiện công nghệ cao cho các đối tác để tối đa hóa lợi nhuận cho bộ phận bán dẫn, thay vì giữ độc quyền cho sản phẩm của hãng.

Tin liên quan

iPhone 17 bán chạy chưa từng có, Samsung âm thầm 'đếm tiền'

iPhone 17 bán chạy chưa từng có, Samsung âm thầm 'đếm tiền'

Dòng iPhone 17 đang gây sốt tại thị trường Trung Quốc nói riêng và toàn cầu nói chung đã tạo ra cơ hội lợi nhuận cho Samsung.

Khám phá thêm chủ đề

Samsung ISOCELL công nghệ Nhiếp ảnh Ống kính kích thước camera 200 MP Độc quyền Quyết định điện thoại
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận