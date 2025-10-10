Samsung ra mắt cảm biến 200 MP với khả năng chụp thiếu sáng đỉnh cao

Theo Neowin, Samsung vừa chính thức công bố ISOCELL HP5, cảm biến camera 200 MP thế hệ mới với những cải tiến mang tính cách mạng, hứa hẹn thay đổi cuộc chơi nhiếp ảnh di động. Tuy nhiên, điều gây tò mò nhất là công nghệ đỉnh cao này có thể sẽ xuất hiện trên điện thoại của các đối thủ trước cả dòng Galaxy của Samsung.

Bước nhảy vọt về công nghệ nhiếp ảnh di động của Samsung

Điểm nhấn của ISOCELL HP5 là khả năng phá vỡ một quy tắc vật lý cố hữu trong nhiếp ảnh là pixel càng nhỏ, khả năng thu sáng càng kém. Cảm biến mới của Samsung có kích thước pixel siêu nhỏ chỉ 0,5 µm, nhỏ hơn cả thế hệ trước. Về lý thuyết, điều này sẽ làm giảm chất lượng ảnh, đặc biệt trong điều kiện thiếu sáng.

Tuy nhiên, Samsung đã giải quyết xuất sắc bài toán này bằng một loạt công nghệ độc quyền như FDTI và D-VTG. Chúng hoạt động như những 'nam châm hút sáng', giúp tối đa hóa lượng ánh sáng mà mỗi pixel có thể thu nhận và xử lý trước khi bị bão hòa. Kết quả là ISOCELL HP5 có thể tạo ra những bức ảnh sáng và rõ nét hơn ngay cả khi kích thước cảm biến và pixel được thu nhỏ.

Cảm biến ISOCELL HP5 của Samsung với khả năng chụp thiếu sáng đỉnh cao ẢNH: SAMSUNG

Không chỉ đột phá về khả năng thu sáng, ISOCELL HP5 còn sở hữu những thông số ấn tượng như hoạt động tốt trong cả môi trường đủ sáng và thiếu sáng, khả năng zoom 2x ngay trên cảm biến cho ống kính góc rộng và zoom 6x trên ống kính tele 3x. Đặc biệt, cảm biến này có khả năng xử lý một bức ảnh 200 MP khổng lồ trong vòng chưa đầy hai giây với AI, hỗ trợ quay video 8K ở 30 fps, 4K ở 120 fps và Full HD ở 480 fps.

Một quyết định chiến lược gây tò mò

Điều bất ngờ nhất của màn ra mắt này đến từ thông tin của trang SamMobile. Theo đó, cảm biến ISOCELL HP5 được cho là sẽ trang bị trên các mẫu flagship của đối thủ, với cái tên đầu tiên được nhắc đến là Oppo Find X9 Pro và các hãng điện thoại Trung Quốc khác.

Trong khi đó, công nghệ đỉnh cao này lại không được mong đợi sẽ xuất hiện trên chính dòng điện thoại Galaxy của Samsung trong thời gian tới. Quyết định này cho thấy một chiến lược kinh doanh thú vị của Samsung khi ưu tiên bán linh kiện công nghệ cao cho các đối tác để tối đa hóa lợi nhuận cho bộ phận bán dẫn, thay vì giữ độc quyền cho sản phẩm của hãng.