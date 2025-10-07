iPhone 17 bán chạy chưa từng có, Samsung âm thầm 'đếm tiền'

Mặc dù doanh số tăng vọt của iPhone 17 không phải là tín hiệu tích cực cho các mẫu điện thoại Galaxy, tuy nhiên Samsung vẫn thu được lợi ích từ việc cung cấp linh kiện cho Apple. Theo Sammyfans, Samsung là một trong những nhà cung cấp chính hưởng lợi từ sự bùng nổ doanh số của iPhone 17.

Samsung là nhà cung cấp phần lớn RAM LPDDR5X 12 GB cho các mẫu iPhone 17 Pro ẢNH: REUTERS

Báo cáo cho biết, các mẫu iPhone mới nhất đã phá vỡ kỷ lục doanh số của các dòng sản phẩm trước đó tại Trung Quốc. Apple ghi nhận số lượng đơn đặt hàng trước iPhone 17 ấn tượng, với doanh số ngày đầu tiên vượt qua doanh số của các mẫu iPhone 16 vào năm ngoái chỉ trong vòng một giờ sau khi mở bán.

Vai trò lớn của Samsung đối với iPhone 17

Trong tuần đầu tiên, Apple đã tiêu thụ khoảng 1,03 triệu chiếc iPhone 17, tăng 47% so với dòng iPhone 16. Năm nay, Apple đã trang bị RAM 12 GB tiêu chuẩn cho các mẫu iPhone 17 nhằm hỗ trợ các tính năng và mô hình trí tuệ nhân tạo (AI). Sự nâng cấp về RAM và màn hình 120 Hz đã góp phần vào sự tăng trưởng doanh số của dòng sản phẩm này.

Báo cáo cho biết, Samsung Electronics, SK Hynix và Micron là những nhà cung cấp DRAM cho iPhone 17, với Samsung Electronics có khối lượng đơn đặt hàng RAM LPDDR5X 12 GB lớn nhất. Theo TrendForce, Samsung Electronics dự kiến sẽ chiếm thị phần lớn nhất trong nguồn cung DRAM cho iPhone 17. Về phần SK Hynix và Micron, các công ty này được Apple lựa chọn để đảm bảo nguồn cung linh kiện ổn định trên toàn cầu.

Theo báo cáo mới đây, Samsung đã ghi nhận mức tăng trưởng lợi nhuận ấn tượng trong quý 3, mặc dù các ước tính và thu nhập chính thức sẽ chỉ được công ty Hàn Quốc công bố trong báo cáo tài chính quý vào cuối tháng này.