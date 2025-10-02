Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Công nghệ Tin tức công nghệ

Samsung nhắc thế giới 'camera Galaxy chưa từng chịu đứng sau ai'

Kiến Văn
Kiến Văn
02/10/2025 13:44 GMT+7

Samsung đã khẳng định vị thế tiên phong trong lĩnh vực công nghệ camera di động suốt 15 năm qua thông qua các sản phẩm Galaxy.

Mới đây, Samsung công bố một infographic nhằm tóm tắt quá trình phát triển ấn tượng của camera trên dòng sản phẩm Galaxy. Từ chiếc Galaxy S đầu tiên cho đến Galaxy S25 Ultra, Samsung đã liên tục cải tiến công nghệ camera và điều này hứa hẹn sẽ tiếp tục với sự ra mắt của Galaxy S26 Ultra vào đầu năm sau.

Samsung nhắc thế giới 'camera Galaxy chưa từng chịu đứng sau ai' - Ảnh 1.

Samsung muốn khẳng định với toàn cầu rằng công ty luôn đi đầu về nhiếp ảnh di động

ẢNH: SAMMOBILE

Khi mà smartphone ngày càng phát triển, người dùng giờ đây có thể chụp ảnh và quay video với chất lượng chuyên nghiệp mà không cần đến các thiết bị cồng kềnh. Điều này đã được Samsung minh chứng rõ ràng tại hội nghị thượng đỉnh Snapdragon gần đây khi hầu hết các hình ảnh đều được ghi lại bằng smartphone của Samsung.

Samsung sẵn sàng đặt dấu ấn mới với Galaxy S26 Ultra

Samsung đã đạt được nhiều thành tựu nổi bật trong công nghệ camera di động, từ camera 5 MP của Galaxy S vào năm 2010 đến camera 200 MP, camera siêu rộng 50 MP và các tính năng chỉnh sửa thông minh Galaxy AI trên Galaxy S25 Ultra. Những cải tiến này đã định nghĩa lại khả năng của camera trên smartphone.

Công ty Hàn Quốc cũng không ngừng khẳng định mình là người dẫn đầu trong ngành công nghiệp camera di động, với tiêu biểu nhất nằm ở dòng Galaxy S Ultra khi giúp nâng tầm công nghệ camera, từ đó mở ra một kỷ nguyên mới cho người dùng.

Mặc dù Samsung chưa công bố thông tin chi tiết về các sản phẩm tương lai, nhưng những gợi ý về việc tiếp tục đi trước một bước trong lĩnh vực camera di động cho thấy xu hướng này sẽ không làm người tiêu dùng thất vọng. Một báo cáo gần đây cũng đã tiết lộ thông số kỹ thuật camera của Galaxy S26 Pro, Edge và Ultra, với nội dung cho thấy mẫu máy cao cấp nhất sẽ có thiết lập camera tương tự như Galaxy S25 Ultra, mặc dù có sự thay đổi hoàn toàn trong các nhà cung cấp module 5x.

