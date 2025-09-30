Samsung phủ sóng One UI 8 đến nhiều thiết bị Galaxy

Những sản phẩm mới nhất trong danh sách nhận One UI 8 bao gồm các điện thoại siêu cao cấp ra mắt năm 2023, cùng với bộ đôi máy tính bảng cao cấp và một điện thoại tầm trung ra mắt vào năm 2024.

Galaxy S23, S23 Plus và S23 Ultra đã nhận One UI 8 ẢNH: PHONEARENA

Đầu tiên, One UI 8 dựa trên Android 16 đã đến với Galaxy S23, S23 Plus, S23 Ultra và S23 FE. Dù đã ra mắt một thời gian, cả bốn mẫu điện thoại này vẫn được coi là những thiết bị Android tốt nhất thế giới và mới chỉ nhận được đợt cập nhật lớn thứ ba của One UI 8 được triển khai tại Hàn Quốc. Dự kiến, bản cập nhật này sẽ sớm được triển khai toàn cầu.

One UI 8 giúp khẳng định vị thế triển khai bản cập nhật của Samsung

Galaxy S24, S24 Plus, S24 Ultra và S24 FE đã trải nghiệm One UI 8 ổn định tại Hàn Quốc cách nay khoảng một tuần, trước khi được triển khai dần tại châu Âu. Một thiết bị khác, Galaxy Quantum 5, cũng đang nhận được Android 16 với One UI 8, nhưng hiện chỉ có mặt tại Hàn Quốc do tính độc quyền. Đây là phiên bản tương đương của Galaxy A55 dành cho thị trường quốc tế.

Bên cạnh đó, các mẫu Galaxy A36 và A56 cũng đã nhận được bản cập nhật One UI 8 tại nhiều quốc gia châu Âu sau khi triển khai tại Hàn Quốc.

Giới thiệu các tính năng mới đáng chú ý của One UI 7

Cuối cùng, Galaxy Tab S10 Plus cũng sẽ tham gia vào danh sách các thiết bị của Samsung nhận One UI 8 tại Hàn Quốc, trong khi thông tin về bản cập nhật dành cho Galaxy Tab S10 Ultra vẫn còn nhiều tranh cãi.

Samsung đang chứng tỏ vị thế của mình là nhà sản xuất smartphone hàng đầu thế giới với khả năng hỗ trợ phần mềm ấn tượng. Dự kiến, dòng Galaxy S23, bộ đôi Tab S10 và Galaxy A55 sẽ sớm nhận được bản cập nhật One UI 8 trên toàn cầu vào cuối tuần này, tiếp theo là Galaxy A35, A26, A17, S22, S22 Plus và S22 Ultra. Điều này diễn ra sớm hơn nhiều so với dự đoán trước đó khoảng 2 hoặc 3 tuần, cho thấy sự vượt trội của Samsung so với các đối thủ trong ngành.