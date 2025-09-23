Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
One UI 8 có thực sự giúp điện thoại Galaxy mạnh hơn?

23/09/2025 07:25 GMT+7

Samsung nổi bật với việc tối ưu hóa hệ điều hành cho các thiết bị cũ, vì vậy nhiều người sẽ đặt ra câu hỏi về tác động của One UI 8 ra sao đối với Galaxy S25.

Dòng Galaxy S25 gần đây nhận được bản cập nhật One UI 8 để thay thế cho One UI 7 mà Samsung cung cấp khi phát hành. Đây là bản cập nhật lớn đầu tiên cho Galaxy S25 hứa hẹn mang đến những thay đổi hấp dẫn, nhưng liệu tác động mà phiên bản này mang lại là tích cực hay tiêu cực?

Trải nghiệm của người dùng Galaxy S25 với One UI 8 là rất tốt

Chi tiết này rất đáng được quan tâm bởi hệ điều hành cài sẵn trên smartphone thường được coi là phiên bản tối ưu. Giờ đây, sau một thời gian triển khai, những tác động về hiệu suất và thời gian sử dụng của One UI 8 đối với Galaxy S25 cũng bắt đầu được vén màn.

Tác động của One UI 8 đối với Galaxy S25

Dữ liệu phân tích mới đây từ Geekbench cho thấy, sau khi cài đặt One UI 8, điểm hiệu năng đơn nhân của Galaxy S25 đạt tới 3.100 điểm, trong khi điểm hiệu năng đa nhân thường xuyên vượt qua 10.000 điểm. Hơn nữa, điểm số Vulkan đạt khoảng 24.000 điểm, trong khi OpenCL duy trì mức điểm khoảng 18.000. Những điểm số này cho thấy hiệu năng tổng thể của Galaxy S25 đã được cải thiện đáng kể và hoạt động khá ổn định.

Với thời lượng pin, người dùng Galaxy S25 hoàn toàn có thể mong đợi thời lượng pin ổn định hơn sau khi cài đặt One UI 8. Nhờ vào chip Snapdragon 8 Elite cao cấp và khả năng tối ưu hóa mạnh mẽ của Samsung, dòng Galaxy S25 đã cung cấp thời gian sử dụng pin ấn tượng, đủ để hoạt động cả ngày trong điều kiện sử dụng thông thường.

Trong tuần trải nghiệm đầu tiên, khả năng thời lượng pin Galaxy S25 bị giảm là rất thấp. Trước đó, trong quá trình thử nghiệm với bản beta của One UI 8, người dùng Galaxy S25 không có phản hồi tiêu cực nào liên quan đến vấn đề pin, đây có thể là lý do giúp thời lượng pin trên phiên bản chính thức tiếp tục duy trì.

