Công nghệ Tin tức công nghệ

Hàng loạt smartphone Galaxy cùng 'lên đời' One UI 8

Kiến Văn
Kiến Văn
25/09/2025 07:15 GMT+7

Samsung vừa thông báo ít nhất 8 mẫu điện thoại Galaxy sẽ được nâng cấp lên One UI 8 trong đợt triển khai toàn cầu tiếp theo.

Sau khi Samsung cập nhật thành công dòng Galaxy S25, giờ đây các mẫu máy Galaxy thế hệ trước cũng sẽ nhận được sự chăm sóc xứng đáng từ công ty Hàn Quốc. Điều này được Samsung thực hiện trong suốt ba ngày qua khi mở rộng phạm vi cập nhật One UI 8 cho nhiều thiết bị hơn.

Hàng loạt smartphone Galaxy cùng 'lên đời' One UI 8 - Ảnh 1.

25.9 được xem là ngày trọng đại của 8 thiết bị Galaxy

ẢNH: SAMSUNG

Đợt triển khai này bao gồm các mẫu cao cấp, màn hình gập và tầm trung. Mặc dù lộ trình phát hành tại Hàn Quốc và Ấn Độ đã chỉ định One UI 8 cho dòng Galaxy S24 vào tháng 10, nhưng Samsung đã gây ấn tượng mạnh với người dùng toàn cầu khi nhanh chóng mang phần mềm mới nhất đến tay họ.

One UI 8 được triển khai trên toàn cầu

Trong tuần này, các mẫu Galaxy S24, S24 FE, S24+, S24 Ultra, Galaxy Z Fold 6, Z Flip 6, cùng với Galaxy A56 và A36 đã chính thức nhận được One UI 8. Dự kiến, Samsung sẽ tiếp tục triển khai bản nâng cấp này cho 8 thiết bị khác trên thị trường toàn cầu vào ngày 25.9. Đợt triển khai ban đầu và hai lịch trình khu vực hứa hẹn sẽ diễn ra vào ngày 25.9. Thông tin ban đầu từ Thổ Nhĩ Kỳ cho biết ngày 25.9 là thời điểm cập nhật, điều này cũng được xác nhận trong tài liệu của Brazil.

Trong số 8 thiết bị được nâng cấp, có 4 thiết bị thuộc dòng Galaxy S24, 2 thiết bị màn hình gập ra mắt năm 2024 và 2 thiết bị cao cấp thuộc dòng Galaxy A. Nếu sở hữu bất kỳ thiết bị nào trong số này, 25.9 có thể sẽ là một ngày đáng nhớ với sự ra mắt của One UI 8.

Giới thiệu các tính năng mới đáng chú ý của One UI 7

Samsung đã gây ấn tượng với tốc độ mở rộng bản cập nhật One UI 8 cho Galaxy S25 khi phần mềm này được phát hành đồng thời cho cả các mẫu máy khóa mạng và mở khóa mạng. Hy vọng tốc độ phân phối này sẽ được duy trì trong tương lai.

Dựa trên nền tảng Android 16, One UI 8 tích hợp tính năng Now Brief cần thiết trên các dòng cao cấp trước đây. Tính năng này hiện đã có mặt trên dòng Galaxy S24 (bao gồm cả FE), Z Fold 6 và Z Flip 6 nhằm cung cấp các bản tóm tắt cá nhân hóa ba lần một ngày để giúp người dùng cập nhật lịch trình của mình.

Dòng Galaxy A cũng sẽ nhận được sự nâng cấp đáng kể về trải nghiệm, với những cải tiến về thiết kế nhằm phản ánh đúng nhu cầu sử dụng hằng ngày. Tuy nhiên, người dùng không nên mong đợi Galaxy AI sẽ được tích hợp vì tính năng này vẫn chỉ dành riêng cho các dòng cao cấp.

