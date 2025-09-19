Người dùng Galaxy S23 đang bị đối xử bất công với One UI 8?

Kể từ khi Samsung mở chương trình beta của One UI 8 vào đầu tháng này, người dùng Galaxy S23 đang háo hức trải nghiệm các tính năng mới với giao diện người dùng dựa trên nền tảng Android 16 này. Tuy nhiên, một trong những tính năng được mong đợi nhất là Now Brief vẫn không có mặt trên dòng Galaxy S23 và có vẻ như đây không phải là một sự cố.

Đã có 2 phiên bản beta của One UI 8 cho Galaxy S23 ẢNH: ANDROID CENTRAL

Ở phiên bản beta đầu tiên của One UI 8 cho Galaxy S23, việc Samsung không tích hợp tính năng được hỗ trợ bởi Galaxy AI này khiến nhiều người hy vọng sẽ nhận được Now Brief trong các bản cập nhật tiếp theo. Dẫu vậy, sau khi One UI 8 beta 2 được phát hành, SamMobile đã xác nhận rằng Now Brief vẫn không có mặt trong phiên bản này. Với việc tính năng này không xuất hiện trong hai phiên bản beta của One UI 8, khả năng nó sẽ được bổ sung trong tương lai là rất thấp.

Now Brief sẽ không bao giờ xuất hiện trên Galaxy S23?

Hiện tại, Now Brief đã có mặt trên dòng Galaxy S25 và trong One UI 8 beta cho Galaxy S24. Được hỗ trợ bởi Galaxy AI, tính năng này có khả năng thu thập thông tin từ nhiều ứng dụng, bao gồm cả ứng dụng gốc của Samsung và Google, để cung cấp thông tin cá nhân hóa nhanh chóng, như chi tiết chuyến bay, lời nhắc, thông tin thời tiết và danh sách phát nhạc.

Giới thiệu các tính năng mới đáng chú ý của One UI 7

Lý do tại sao Samsung không đưa tính năng này lên Galaxy S23 vẫn chưa được làm rõ. Mặc dù mẫu máy này có khả năng xử lý nhiều tác vụ AI và đã được phát hiện chạy Now Brief với APK tải sẵn, có thể Samsung muốn giới hạn tính năng này cho các thiết bị mới hơn nhằm khuyến khích người dùng nâng cấp. Dù điều này có thể gây khó chịu, đây không phải là điều hiếm gặp trong ngành công nghệ.

Người dùng hy vọng Samsung sẽ xem xét lại quyết định này và cung cấp Now Brief cho Galaxy S23. Việc chỉ giới hạn tính năng này cho các mẫu máy mới hơn có thể khiến nhiều người thất vọng. Chúng ta sẽ cùng chờ đợi bản phát hành chính thức của One UI 8 để xem Samsung có đáp ứng được kỳ vọng của người dùng hay không.